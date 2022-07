Musikschule Schlieren «Ich wusste von Anfang an, dass ich Lehrer und nicht Orchestermusiker werden will» – jetzt wird der Musikschulleiter pensioniert Martin Wittwer hat über Umwege zu seiner Leidenschaft gefunden. Nach 33 Jahren als Querflötenlehrer und 22 Jahren als Schulleiter der Musikschule Schlieren blickt er auf eine bewegte Zeit zurück. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Martin Wittwer spielt letzte Töne in den Räumlichkeiten der Musikschule Schlieren. Severin Bigler

Die Liebe zur Musik wurde ihm durch die musikalische Familie quasi in die Wiege gelegt. Dass aber gerade er, Martin Wittwer, sein Leben der Musik widmen würde, hatte in der Familie niemand erwartet. Er, der als achtjähriger Bub zu verträumt fürs Klavierspielen war. Er, der die Querflöte mit 14 bloss in die Hand nahm, weil sie das gemeinsame Musizieren in der Familie ergänzte. Er, dem an der Musikhochschule gesagt wurde, er soll besser einen anderen Weg einschlagen.

Heute blickt der 65-Jährige aus Mettmenstetten auf 33 Jahre als Querflötenlehrer und 22 Jahre als Schulleiter der Musikschule Schlieren zurück. Dort hat er seine musische Karriere begonnen und wird sie am 31. Juli offiziell beenden. Und er ist sich sicher: Seine Karriere «war ein Geschenk».

Ein Geschenk, welches er als 14-jähriger Junge, mit der ersten Querflöte in der Hand, nicht erwartet hätte. Auch wenn ihm schon damals schnell klar wurde, dass das Querflötenspielen über längere Zeit zu seinem Alltag gehören würde. Er sagt:

«Ich habe immer gerne geübt. Es war für mich nie ein Müssen, sondern sehr erholsam.»

Auch ans Klavier setzte er sich schliesslich im Alter von zwanzig Jahren wieder, da er sich als Chorleiter engagierte. Von der Musikhochschule aber wurde er nicht zum Studium ermutigt. «Ich wusste von Anfang an, dass ich Lehrer und nicht Orchestermusiker werden will», erklärt er.

Martin Wittwer sagt: «Ich wusste von Anfang an, dass ich Lehrer und nicht Orchestermusiker werden wollte.» zvg

Also lernte er den Beruf des Radioelektrikers. Die Arbeit gefiel ihm – nicht wegen des Handwerks, sondern: «Aus den Anlagen ertönte immer wunderschöne Musik. Ja, das gefiel mir», sagt er und lacht. Auf dem Beruf blieb er neun Jahre, arbeitete zeitweise halbtags, um genügend Zeit für sein musikalisches Engagement zu haben.

Bald schon läuteten die Hochzeitsglocken und Wittwer musste sein Pensum erhöhen. Die Musik aber konnte er so einfach nicht aufgeben. Schliesslich entschied er sich 1987 dennoch dazu, ein Musikstudium anzutreten. «Meine Frau hat mich dazu ermutigt», sagt er, noch heute dankbar dafür. Sie habe ihm als erste Person überhaupt die Sicherheit gegeben, den Gedanken, den er immer im Hinterkopf hatte, in die Tat umzusetzen.

Fünfzig Schülerinnen und Schüler pro Woche

Bereits 1989 durfte er an der Musikschule Schlieren im Schulhaus Hofacker zum ersten Mal unterrichten. Das Vorstellungsgespräch führte er damals auf einer Bank vor dem Schulhaus. Ein eigenes Büro hatte die Musikschule nicht. Wittwer lacht. Sein fünfjähriges Studium schloss er drei Jahre später ab.

In der Querflöte hat Martin Wittwer seine Leidenschaft gefunden. zvg

Er habe immer voller Freude unterrichtet. «Ich behandle die Musikschulkinder, wie ich meine eigenen Kinder behandle.» Auch die Stelle als Schulleiter, welche er im Jahr 2000 antrat, gefiel ihm gut. Geplant war dieser Schritt eigentlich nicht.

Die Schülerzahlen im Querflötenunterricht waren rückläufig. Er unterrichtete nicht nur in Schlieren, sondern auch an den Musikschulen Engstringen und Kilchberg-Rüschlikon. Wie viele Schüler er insgesamt unterrichtete, kann er heute nicht sagen. Zu den Hochzeiten waren es wohl wöchentlich gegen 50.

Dennoch: Mit seinen zwei Kindern und seiner Frau zu Hause brauchte er mehr Arbeit. «Ich habe mir überlegt, ob ich am Morgen Gipfeli verteilen soll, um etwas mehr Geld zu verdienen.» Keine Seltenheit unter Musiklehrerinnen und Musiklehrern.

Doch da wurde überraschenderweise die Stelle der Schulleitung frei und Wittwer wurde gewählt. «Zum richtigen Zeitpunkt erlebte ich, dass sich der richtige Weg auftat», sagt er. «Ich nehme jeden Tag, wie er kommt.» Nach diesem Motto lebt er bereits sein gesamtes Leben und will es auch weiterhin tun.

So hat er die Stunden nach seiner letzten Querflötenstunde an der Musikschule Schlieren nicht etwa in Trauer verbracht. Nein: «Ich bin dankbar nach Hause gegangen und habe mit meiner Frau zu Abend gegessen.» Die Musikschule wird neu von Schlagzeuger Michel Obi als Schulleiter und Sabrina Stella als Sachbearbeiterin Administration geführt.

Er will Platz machen für Junge

So wird die Qeuerflöte richtig gehalten, erklärt Martin Wittwer. Severin Bigler

Auch wenn Wittwer noch ein weiteres halbes Jahr als Querflötenlehrer hätte arbeiten können, macht er das nicht. Er will den Platz für Junge freimachen: «Es ist unglaublich schwierig, eine Stelle zu finden. Auf meine Stelle haben sich 33 Personen beworben.» Wittwer nimmt eine Statistik des Verbands Zürcher Musikschulen hervor. Diese zeigt: Im Schuljahr 2009/2010 haben 1706 Schülerinnen und Schüler Querflöte gespielt. Im Schuljahr 2019/2020 bloss noch 1106.

Er erinnert sich aber gerne an die vergangenen Jahre. Zum Beispiel daran, wie er die Rechnungen mit Hilfe seiner Familie versandfertig machte.

«Wir sind dann jeweils an einem Samstag am Küchentisch gesessen. Jemand hat die Adressen aufgeklebt, jemand hat die Briefmarken feucht gemacht.»

Das Gespräch führt immer wieder zurück zum Thema Familie und Kinder. Wie er sich darauf freut, weiterhin Privatlektionen anzubieten und wie er bald vielleicht die nächste Musikerin oder den nächsten Musiker der Familie in den Armen hält: «Ich werde Grossvater. Darauf freue ich mich jetzt sehr.»

