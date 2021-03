Musik Schlieren statt Kapstadt: Sänger Dodo vollendete sein neues Album in seinem Studiocontainer im Limmattal Corona warf Dodos Reise- und Musikpläne für Afrika über Bord. Seine neuen Lieder entstanden in den Schweizer Bergen. Am 3. März interpretieren Künstlerkollegen in der Sendung «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» Dodos alte Hits. Sibylle Egloff 02.03.2021, 18.45 Uhr

Musiker Dodo nahm sein neustes Album in diesem Studiocontainer auf. Derzeit steht er in einer Lagerhalle im Grenzgebiet von Schlieren und Altstetten. Bald hofft er damit doch noch nach Afrika zu reisen. Sandra Ardizzone

Afrobeats ertönen aus einer Industriehalle im Grenzgebiet von Schlieren und Altstetten. Die Sonne scheint durch die Fenster hinein in Dodos roten Studiocontainer. Der Zürcher Sänger und Musiker gastiert seit Dezember hier mit seinem «Ministry of Good Vibes», seinem Ministerium für gute Stimmung. So heisst der knapp 30 Quadratmeter grosse Schiffscontainer, in dem Dodo in den letzten Monaten sehr viel Zeit verbrachte. «Ich wollte damit in Zeiten von schlechter Gemütslage und bösen Viren so viel gute Stimmung in die Welt hinaustragen wie möglich.»

Bergidylle statt afrikanische Häfen: Dodos Album «Pass» wurde von den Schweizer Alpen geprägt, doch die Beats sind gewohnt afrikanisch. Sandra Ardizzone

Dodo reiste mit dem Container im Coronajahr 2020 durch die Schweizer Alpen und machte am Grimsel-, Furka- und Oberalppass Halt. Dort entstand sein sechstes Soloalbum, das er passenderweise «Pass» taufte. «Der Endschliff verpasste ich den Liedern hier in Zürich», sagt Dodo. Nach seinem Abenteuer in den Bergen suchte er einen Ort, an dem er mit seinem mobilen Zuhause unterkommen konnte. «Die Halle schützt im Winter ideal. Ich bin froh, habe ich dieses Plätzchen hier gefunden.»

Er wollte mit afrikanischen Künstlern Musik aufnehmen

Dass der Container jemals 2000 Meter über Meer und nun in Altstetten stehen würde, hätte Dodo vor zweieinhalb Jahren nicht gedacht. Als sein Studio bei der Hardbrücke damals abgerissen wurde, hatte er die Vision, mit einem zum Musikstudio umgebauten Schiffscontainer an afrikanische Häfen zu reisen. In Abidjan und Kapstadt wollte er mit lokalen Künstlern Musik aufnehmen und mit einem fertigen Album in die Schweiz zurückkehren.

Der Studiocontainer und die Reiseroute waren bereit, die Sicherheitsabklärungen in der Elfenbeinküste und Südafrika waren getroffen. Doch die Pandemie machte Dodos minutiös geplantes Projekt zunichte. «Ich wusste, dass uns ein Sturm erwartet, aber ich wusste nicht, dass er Corona heisst», sagt der 44-Jährige. Die Fahrt zurück zu seinen Wurzeln war nicht möglich.

Auf knapp 30 Quadratmetern schuf sich der Künstler ein gemütliches Studio. Sandra Ardizzone

Dodo, der mit richtigem Namen Dominik Jud heisst, wurde 1977 in der kenianischen Hauptstadt Nairobi geboren und lebte bis im Alter von sechs Jahren in Abidjan in der Elfenbeinküste auf. «Meine Eltern waren afrika-fanatisch und mein Vater wollte unbedingt auf dem Kontinent arbeiten. Der afrikanische Reggae und vor allem die Musik des ivorischen Superstars Alpha Blondy haben mich geprägt», sagt Dodo.

Er blickt anhand seiner Lieder auf sein Leben zurück

Eine Reise zurück zu Dodos Wurzeln erwartet die Zuschauenden nun am 3. März um 20.15 Uhr in der zweiten Staffel von «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» auf TV24. Schweizer Musikerinnen und Musiker wie Jaël, Beatrice Egli, Kunz, Ta’Shan und Adrian Stern interpretieren in der ersten Sendung Dodos Hits. «Es ist eindrücklich, wie dein Leben anhand deiner Lieder erzählt wird», sagt der Sänger. Es habe ihn sehr berührt, wie die Kolleginnen und Kollegen seine Musik umsetzten. Dass das auf völlig andere Weise geschieht, findet Dodo extrem spannend. Er sagt:

«Es ist doch einfach geil zu hören, wie andere Musiker meinen Song neu interpretieren.»

Für ihn sei es eine grosse Ehre, ein Teil der Show zu sein. «Es ist meiner Meinung nach das beste Musik-Format, das es gibt.» Dodo schätzt den Auftritt in der Staffel, die von Sänger Seven moderiert wird. «Als Künstler willst du den Leuten an Konzerten ein gutes Gefühl vermitteln.» Das sei während der Pandemie aber nicht möglich. «Wir haben aber Glück, dass wir mit ‹Sing meinen Song› nun die Chance haben, dem Publikum zu zeigen, was wir fühlen und dass wir trotz Einschränkungen arbeiten und bereit sind, wenn wir wieder auftreten können.»

Dodo hofft, dass das Veranstaltungsverbot bald aufgehoben wird und er mit seinem neuen Album auf Tournee gehen kann. «Und auch meine Reise will ich weiterführen. Schlieren ist für mich nämlich nur ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Afrika.»

«Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» startet am 3. März mit Dodo um 20.15 Uhr auf TV24.