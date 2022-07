Minigolf Sabrina Bürki holt an der Schweizer Meisterschaft Gold für MC Mühlematt Die 33-jährige Bernerin gewinnt an den Schweizer Minigolf-Meisterschaften. Ihre Schwester Bettina, 31, verpasst den Sprung aufs Podest. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 25.07.2022, 15.00 Uhr

Nach drei Tagen Minigolf spielen in der Hitze durfte Sabrina Bürki Pokal, Goldmedaille und Blumen entgegennehmen. zvg

Auf der Anlage des Minigolf-Clubs Matzingen hat Sabrina Bürki Geschichte geschrieben. Die 33-jährige Bernerin sicherte sich in der Sommerhitze ihren ersten Schweizer-Meister-Titel im Minigolf bei der Elite. Vor einem Jahr musste sie sich noch mit Rang zwei zufriedengeben, diesmal hat der Sprung ganz nach oben aufs Podest geklappt. Bürki, die seit drei Jahren in den Farben des Dietiker MC Mühlematt spielt, war auch einen Tag nach der Medaillenübergabe immer noch gerührt. Auf Anfrage sagte sie:

«Es waren drei Tage mit sehr schwierigen Verhältnissen für alle Teilnehmer. Aber dass ich es dann tatsächlich geschafft habe – das freut mich natürlich sehr.»

Der einzige Wermutstropfen: Ihre um zwei Jahre jüngere Schwester Bettina hatte in der Endphase des ungemein spannenden Wettkampfs Pech und verpasste die Bronzemedaille um einen einzigen Schlag. Dies bei acht Runden à 18 Bahnen. Sabrina Bürki blieb letztlich vier Schläge und mehr vor der gesamten Konkurrenz und totalisierte durchschnittlich 24,5 Schläge pro Durchgang.

Eine Woche lang stand tägliches Training auf dem Programm

Für sie gab es nur «Leder»: Bettina Bürki kam an der SM auf Rang vier. Archivbild: Chris Iseli

Eine Woche lang weilten die beiden Schwestern im Thurgauischen, standen jeden Tag auf der Anlage. Besser konnten sie sich nicht auf die Meisterschaften vorbereiten. «Unser Betreuer wohnt 20 Autominuten von Matzingen entfernt. Das war natürlich ideal. Wir wohnten bei ihm und mussten nicht jeden Morgen und Abend zwei Stunden nach Bern und zurück fahren», erklärt Sabrina Bürki.

Ein Vorteil war dies auch, weil ihr Betreuer einen Fundus von über 1000 Minigolf-Bällen hat und die beiden quasi jederzeit neues Material besorgen konnten, falls dies nötig war. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil bei der drückenden Sommerhitze am vergangenen Wochenende. «An Turnieren müssen wir die Bälle immer wieder aufwärmen, damit sie so rollen, wie sie sollen. Diesmal mussten wir die Dinger kühlen», sagt Bürki mit einem Schmunzeln.

Sie schaffte einen Start-Ziel-Sieg

Sabrina Bürki mag warme Temperaturen. «Ich bin kein Fan des Winters», sagt sie, «und darum hatte ich an der Schweizer Meisterschaft auch keine grossen Probleme mit der Hitze.» Für sie gelte: lieber zwei Grad zu warm als ein Grad zu kalt. Dennoch: Wer acht Runden spielt und dabei jedes Mal mindestens 50 Minuten unter der Sonne steht, leidet. Oder etwa nicht, Sabrina Bürki?

«Ich kann da nur für mich sprechen. Mir hat die Hitze wirklich nicht viel ausgemacht.»

Die Wahl-Mühlemättlerin lag an der SM ab dem ersten Schlag in Führung und schaffte einen eindrücklichen Start-Ziel-Sieg. Bürki: «Jede Finalrunde begann in der umgekehrten Reihenfolge des Gesamtklassements. Und da ich jedes Mal als Letzte auf die Bahn ging, war der Fall klar.»

Bereits im Frühling sorgten die Bürki-Schwestern mit dem MC Mühlenmatt für Furore. An der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft in Wohlen gewannen die Limmattalerinnen die NLB-Meisterschaft und schafften damit den Aufstieg in die Nationalliga A. «Ein grosser Erfolg für alle, die daran beteiligt gewesen waren», sagt Bürki. Der Lohn: Im kommenden Jahr spielt Dietikon im Kreis der besten Klubs, die SM wird zudem in Bern ausgetragen. «Für Bettina und mich ein Heimspiel», freut sich Sabrina Bürki.

Schon über 20 Jahre im Klub

Die Berner Schwestern spielen Minigolf, seit sie acht und zehn Jahre alt waren. «Plötzlich waren wir im Klub, haben Schülermeisterschaften gespielt und wurden ins Nationalkader der Junioren aufgeboten. Jetzt spielen wir schon 20 Jahre», verriet Sabrina Bürki vor einem Jahr in einem Interview. Und warum traten die beiden 2019 dem MC Mühlematt bei?

«Es waren die guten Leute, die uns zum Klub gebracht haben.»

Sabrina, die ältere der beiden Minigolf-Schwestern, steht auch im Kader der Schweizer Nationalmannschaft. Doch an die Weltmeisterschaft nächsten Monat in Österreich wird sie nicht reisen. «Ich habe schlicht keine Zeit dafür. Ich musste mich schweren Herzens abmelden, da ich keine Ferien nehmen kann», sagt die Bankerin.

