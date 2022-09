Mein Ding: Waldbaden Michelle Reichenbach ist überzeugt vom Waldbaden – und sagt, wie man beim Sinnesbad in der Natur sein Inneres entspannt Michelle Reichenbach aus Schlieren hat mit dem sogenannten Waldbaden etwas gefunden, dank dem sie besser mit Stress umgehen und sich entspannen kann. Seit kurzem bietet die 30-Jährige selbst Kurse an, um anderen Menschen das Waldbaden näherzubringen. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 14.09.2022, 10.00 Uhr

Michelle Reichenbach in ihrem Lieblingswaldstück direkt gegenüber des Zürcher Zoos. Bild: Sandra Ardizzone

Schon seit sie denken kann, ist Michelle Reichenbach aus Schlieren fasziniert von der Natur und insbesondere vom Wald. Erst vor etwa zwei Jahren ist sie aber durch eine Internetrecherche auf das sogenannte Waldbaden gestossen. «Ich wusste sofort: Das ist etwas für mich», sagt die 30-Jährige.

Beim Waldbaden geht es nicht etwa darum, im herkömmlichen Sinne ein Bad zu nehmen. Der Ausdruck kommt daher, dass man dabei mit all seinen Sinnen in den Wald eintaucht und sich nur auf das konzentriert, was man sieht, hört, riecht oder berührt. Reichenbach sagt:

«Das Ziel dabei ist, vom hektischen Alltag herunterzukommen und sich voll und ganz zu entspannen.»

Verbindung der Achtsamkeit mit der Liebe zur Natur

Ohne das Waldbaden zuerst für sich selbst richtig auszuprobieren, hat sie sich im Herbst 2020 voller Überzeugung direkt für eine Weiterbildung angemeldet. Stattgefunden hat diese dann durch das Jahr 2021 hindurch in Form von drei Modulen. Im Rahmen der Weiterbildung hat Reichenbach schliesslich zum ersten Mal an so einem Waldbaden-Kurs teilgenommen, der ein ganzes Wochenende lang dauerte.

Seitdem praktiziert sie das Waldbaden regelmässig für sich selbst. «Durch das Waldbaden kann ich die Liebe zur Natur und die Achtsamkeit gut verbinden, was mir sehr gefällt», sagt Reichenbach. Wenn sie es sich irgendwie einrichten könne, gehe sie etwa zweimal pro Woche in den Wald.

In ihren eigenen Waldbaden-Kursen möchte sie anderen Menschen einen Weg zeigen, wie sie besser mit Stress im Alltag umgehen können. Bild: Sandra Ardizzone

Im vergangenen Mai hat sie dann den nächsten Schritt gewagt. Sie hat ihre Website «Reich im Wald» ins Leben gerufen und damit begonnen, selbst Waldbaden-Kurse anzubieten. Nach Anlaufschwierigkeiten und vielen Probedurchläufen mit Familienmitgliedern konnte Reichenbach nun im August ihren ersten Kurs durchführen. Auf ihrer Website hat sie bereits Kurse bis Ende Jahr ausgeschrieben, die jeweils etwa einmal monatlich an einem Samstag oder Sonntag stattfinden.

«Mein Angebot befindet sich zurzeit noch im Aufbau», sagt sie. Genügend Teilnehmer zu finden, sei nicht ganz so einfach – auch, weil viele Leute gar nicht erst auf ihre Kurse stossen würden. Denn das Waldbaden ist etwas, das zwar immer mehr aufkommt, aber noch keine grosse Bekanntheit erlangt hat.

Waldbaden als Wunderheilmittel für die eigene Psyche

Für die Kurse hat sie ein Programm mit eigenen Übungen sowie auch mit Vorlagen aus der Weiterbildung zusammengestellt. Nach einer kurzen Einführung ins Thema spaziert sie mit den Kursteilnehmern jeweils in langsamem Tempo durch den Wald und baut dabei immer wieder Halte ein, um mit der Gruppe die Übungen durchzuführen.

Gemäss ihrer bisherigen Erfahrung sind Übungen wie das Beobachten und das Lauschen des fliessenden Bachwassers oder das Anfassen der Blätter unter den Leuten besonders beliebt. Der dreistündige Kurs findet jeweils in einem Waldstück direkt gegenüber des Zürcher Zoos statt. «Diese Stelle eignet sich besonders gut, weil sie sehr flach ist und es relativ viel Wasser hat», sagt Reichenbach.

Das ursprünglich aus Japan stammende Waldbaden hat sie nicht durch Zufall entdeckt. «Ich war in einer Phase, in der ich sehr viel Stress beim Arbeiten hatte und gezielt etwas gesucht habe, was mir dagegen hilft», sagt sie. Die Chemie- und Pharmaberaterin hat nun mit der Methode des Waldbadens etwas gefunden, womit sie besser mit dem Stress umgehen kann und mehr Ruhe und Zeit für sich selbst findet. Mit ihrem eigenen Kursangebot bringe sie zudem Abwechslung in ihr Berufsleben.

Etwa zweimal in der Woche nimmt sich Reichenbach die Zeit, alleine in den Wald zu gehen und sich dort bewusst zu entspannen. Bild: Sandra Ardizzone

Reichenbach will nun in ihren Kursen auch anderen Menschen zeigen, wie viel Waldbaden für die eigene Psyche bewirken kann. «Stress ist ein Problem, das viele kennen. Aus diesem Grund würde ich mir wünschen, dass auch andere Menschen durch das Waldbaden eine so positive Entwicklung durchmachen und lernen können, sich bewusst zu entspannen», sagt sie.

