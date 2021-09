Mein Ding: Volleyball Ihr Lieblingssport begleitete Monica Tuzza von den Balkonen Siziliens bis zum Volleyball Club Moira in Dietikon Die Präsidentin vom Volleyball Club Moira entdeckte schon in ihrer Kindheit die Freude am Ballsport. Für den Club erhofft sie sich bald begeisterte neue Mitglieder. Carmen Frei 22.09.2021, 14.23 Uhr

Monica Tuzza ist Präsidentin des VBC Moira in Dietikon und spielt schon seit ihrer Kindheit Volleyball. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung

Zum Volleyball kam Monica Tuzza übers Fernsehen: Als Kind schaute sie sich in Sizilien immer die Anime-Serie «Mila e Shiro» an. Die Hauptfigur der Serie spielte leidenschaftlich Volleyball. Diese Leidenschaft steckte sie an: Im Alter von sieben Jahren begann sie mit dem Ballsport. «Wir haben in der Nachbarschaft eine Schnur von einem Balkon auf den anderen gespannt und dann als Kinder so gespielt», sagt die 45-Jährige.

«Wir haben immer gespielt, wenn unsere Grosseltern ihren Mittagsschlaf gemacht haben», sagt sie. Ab und zu sei ein Ball auf den Balkon geflogen. «Das ist leider öfters passiert, als uns lieb war.» Die Grosseltern hätten diesen dann jeweils zerstochen, damit sie Ruhe hatten. Darum seien sie ständig am Geldsammeln für neue Bälle gewesen.

1989 kam Monica Tuzza im Alter von 14 Jahren in die Schweiz nach Dietikon. Bereits ein Jahr später stiess sie zu den Juniorinnen des VBC Moira - und war zuerst überrascht. «Ich habe zuerst gedacht, nur in Dietikon sei die Turnhalle so gut ausgerüstet. Dann habe ich gemerkt, dass das überall in der Schweiz so ist», sagt sie. In Sizilien hätten sie hingegen in einer Garage Sportunterricht erhalten.

Tuzza möchte gerne wieder mehr Spielerinnen, um mit dem VBC Moira an der Meisterschaft teilzunehmen. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung

Zwischenzeitlich spielte Tuzza danach mit einer Kollegin an der Kantonsschule Limmattal in Urdorf. «Ich musste dann wegen der Lehre pausieren», sagt sie. Bei der Ausbildung zur Dentalassistentin in Oberengstringen arbeitete sie zu lange, um danach noch trainieren zu können.

Nach der Lehre kehrte sie zum VBC Moira zurück. «Wir haben dann sechs oder sieben Saisons mit einer Mixed-Mannschaft gespielt. Dann sind uns lustigerweise die Männer ausgegangen», sagt Tuzza. Normalerweise sei es umgekehrt. Nun ist der VBC Moira ein reines Frauen- und Plauschteam – und Monica Tuzza ist inzwischen Präsidentin.

Die Zahl der Mitglieder bereitet Tuzza im Moment Sorgen. Ideal wären zehn bis zwölf Mitglieder. «Aktuell sind fünf sicher dabei, aber das reicht nicht für die Meisterschaft.» Letztes Jahr konnte der Club nicht spielen. Ein paar Spielerinnen hätten darum den Club verlassen. Seit diesem Juni können die Spielerinnen nun aber wieder normal trainieren.

Für Monica Tuzza ist der Volleyballsport die beste Therapie. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung

«Es ist mein Herzenswunsch, dass wir mehr Mitglieder erhalten und den Club aufrechterhalten können. Wir sind sowohl offen für ein reines Frauen-Team als auch für ein Mixed-Team. Deshalb sind auch Männer herzlich willkommen», meint Tuzza. Es herrsche immer eine tolle Atmosphäre. «Wir machen auch privat ab und zu etwas zusammen.» Einige Spielerinnen kämen von weit her nach Dietikon, zum Beispiel aus Winterthur oder Pfäffikon ZH. Monica Tuzza selbst ist vor sechs Jahren von Dietikon nach Spreitenbach gezogen, sagt aber immer noch: «Ich bin eine richtige Dietikerin.»

Auch der Sport begeistert Tuzza nach wie vor. «Ich finde es eine sehr elegante Sportart», sagt sie. Die Spielerinnen müssten ihre Mitspieler kennen. «Es geht auch um Persönliches und um Taktik», sagt sie. Beim Training könne sie zudem gut herunterfahren: «Meine beste Therapie ist, Volleyball zu spielen und einfach einmal auf den Ball zu hauen.»