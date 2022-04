Mein Ding: Velofahren «Wie Federer, der Wimbledon gewinnt»: Für dieses Gefühl fährt Michael Frey bis zu 1600 Kilometer mit dem Velo Der 53-jährige Finanzberater ist Mitglied des Velo- und Mountainbike-Clubs Urdorf. Er fährt mit seinem Rennvelo leidenschaftlich gerne Langstrecken. Celia Büchi Jetzt kommentieren 06.04.2022, 16.08 Uhr

Michael Frey ist Mitglied des Velo- und Mountainbike-Clubs Urdorf und fährt mit seinem Rennvelo leidenschaftlich gerne Langdistanzen. Severin Bigler

Als Kind stieg Michael Frey aufs Velo, weil er damit schnell und bequem in die Schule kam. Erst viele Jahre später, als etwa 40-Jähriger, entdeckte er seine Leidenschaft für das Zweirad. Er kaufte sich ein Rennvelo und begann mit Freunden auf Ausfahrten zu gehen. Seit 2018 ist der 53-jährige Finanzberater Mitglied des Velo- und Mountainbike-Clubs (VMC) Urdorf.

Er sei per Zufall auf den VMC Urdorf gestossen, erzählt Frey, der zurzeit in Zürich wohnt. «Ich fuhr gerade durchs Aeugstertal Richtung Türlersee, als ich der humorvollen Vereinstruppe begegnete. Sie sagten, sie seien auf dem Weg zum Zugersee und fragten mich, ob ich mitkommen wolle.» So habe er seine erste Fahrt mit der Gruppe gemacht, sagt er. Daraufhin habe er immer öfters an den Samstagstouren des VMC Urdorf teilgenommen und habe bei den anschliessenden Restaurantbesuchen Kameradschaft mit den Klubmitgliedern geschlossen.

Er steigerte sich Kilometer um Kilometer

Für ihn sei das Velofahren ein super Ausgleich zu seiner Arbeit im Büro, sagt Frey. Besonders liebe er die Langdistanzen.

«Ich finde es toll, wie ich grosse Etappen mit dem Velo in kurzer Zeit zurücklegen kann»,

sagt er. Aus Neugier, wie weit er es schaffen könnte, habe er sich über die Jahre immer mehr gesteigert. «Mal bin ich 100 Kilometer gefahren, dann 200 Kilometer», so Frey. Bis er sich an eine der ganz grossen Langstreckenfahrten gewagt habe. «Im Sommer 2019 nahm ich bei Paris-Brest-Paris teil, die Olympiade der Randonneure, und legte die rund 1215 Kilometer und etwa 12’300 Höhenmeter in unter 75 Stunden zurück.»

Auf diesem Velo sei er schon bis zu 40 Stunden wachgeblieben, sagt Michael Frey. Severin Bigler

Nie hätte er gedacht, dass er einmal so weit fahren würde, sagt Frey. Die Motivation und die Energie seien während der Fahrt in Wellenbewegungen gekommen und gegangen. «Als ich in Brest ankam, dachte ich, ich schaffe es nicht mehr zurück.» Doch er habe sich gesammelt und von Checkpoint zu Checkpoint, die alle 100 Kilometer kommen, weitergearbeitet. «Du kannst mehr leisten, als du denkst», sagt Frey. Die mentale Einstellung spiele eine grosse Rolle. Und das Gefühl oben an einem Berg oder im Ziel einer Strecke sei jeweils eine grosse Belohnung: «Du fühlst dich wie ein ‹Siebensiech› oder wie Federer, der Wimbledon gewinnt.»

Die Fahrt durch Frankreich blieb Frey in Erinnerung und reizte ihn, eine weitere solche Erfahrung zu machen. Also fuhr er zwei Jahre später, im Sommer 2021, in unter fünf Tagen die rund 1610 Kilometer und ungefähr 14’400 Höhenmeter der Langstreckenfahrt 1001 Miglia Italia.

Die Gesundheit geht vor

«Man wird dann schon ehrgeizig und setzt sich eine gewisse Zeit», sagt Frey. Aber er sei nie grössere Risiken eingegangen, um seine Ziele zu erreichen, denn am Ende gehe es um die eigene Gesundheit. Und schon allein das Überwinden der Distanz, egal in welchem Tempo, verlange dem Körper viel ab, sagt er.

«Auf dem Velo war ich bis zu 40 Stunden am Stück wach.»

Da der Organismus durch die Bewegung dauernd angeregt werde, sei er kaum müde geworden, sagt Frey. «Bei einer solchen Fahrt lernst du dich als Person und deinen Körper besser kennen.»

Bald fährt er nach London

Die Mitglieder des VMC Urdorf sagten, er sei ein «Verrückter», weil er solche Fahrten mache, sagt Frey. Und er selbst müsse diese Strapazen auch nicht jedes Wochenende erleben. Aber ab und zu brauche er eine Herausforderung, sagt er. «Dieses Jahr möchte ich London-Edinburgh-London fahren.»

