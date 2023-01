Schon als Kind verbrachte Jacqueline Sauter regelmässig Zeit auf dem Trainingsplatz des Airedale Terrier Clubs in Urdorf. «Meine Eltern hatten schon immer Airedale Terrier und so hat sich ihre Begeisterung für diese Hunde schnell auf mich übertragen», sagt die 28-Jährige.

Mittlerweile wohnt sie mit ihrem Partner und ihrem eigenen Hund Rumo in Zürich Altstetten. Nachdem sie vor etwa dreieinhalb Jahren eine Zweitlehre zur Schreinerin abgeschlossen hatte, fühlte sie sich der Herausforderung gewachsen, für einen Hund zu sorgen.

«Ich war von da an finanziell und auch zeitlich unabhängiger», sagt Sauter. Von Anfang an sei klar gewesen, dass sie sich einen Terrier zulegen würde. Sie sagt:

Ein Airedale Terrier ist es aber nicht geworden, sondern ein Border Terrier, der um einiges kleiner ist. Das hatte vor allem praktische Gründe: «Mein Hund begleitet mich jeden Tag in die Schreinerei, die sich mitten in Zürich befindet», sagt Sauter. Noch dazu ist sie mit ihrem dreijährigen Rüden immer mit dem ÖV unterwegs.

Die beiden sind ein eingespieltes Team: Während seine Besitzerin in der Werkstatt oder im Büro arbeitet, liegt Rumo ruhig in der Ecke und schläft. Sobald es aber nach draussen geht, ist der quirlige Hund bereit für jede Art von Action.

Um ihren Hund ausreichend zu fordern und auszulasten, besucht Sauter mit ihm jeden Samstag das Training des Airedale Terrier Clubs in Urdorf. Die Airedales seien im Verein zwar in der Überzahl, doch auch Hundehalter mit anderen Rassen seien willkommen.

Beim Training ist jeweils eine ausgebildete Hundetrainerin anwesend, die sich für jedes Zweiergespann einzeln Zeit nimmt, um allfällige Schwierigkeiten gezielt zu beheben. «Diese professionelle Unterstützung ist sehr wertvoll, weil ihr oft Kleinigkeiten auffallen, die uns gar nicht bewusst sind», sagt Sauter.

Ansonsten gehe es im Training darum, gemeinsam mit dem Hund verschiedene Übungen durchzuführen. «Das können einfachere Kommandos wie ‹bleib› oder ‹bei Fuss› sein, aber auch schwierigere Dinge wie das Abrufen auf Distanz, das Slalomlaufen oder den Sprung über eine Hürde», sagt sie.

Alle drei bis vier Wochen veranstaltet der Verein ausserdem ein Fährtentraining auf dem Feld eines Bauern. Die Hunde müssen dabei anhand der Fussspuren ihrer Besitzerinnen und Besitzer erkennen, wo diese zuvor langgelaufen sind.

«Die Trainings im Club sind für mich, aber vor allem auch für Rumo ein super Ausgleich zum Alltag», sagt Sauter. Auch auf Spaziergängen fordert sie ihren Hund zwischendurch mit kleinen Aufgaben heraus. «So habe ich einen entspannten, ausgeglichenen Hund und dadurch einen einfacheren Alltag», meint sie. Zudem verstärke es die Bindung zwischen ihr und Rumo.

«Ich kann mir ein Leben ohne meinen Hund gar nicht mehr vorstellen», sagt Sauter. Ihrer Meinung nach würden sich viele Menschen einen Hund zulegen, ohne sich bewusst zu sein, wie wichtig es ist, den Vierbeiner neben dem Spazierengehen noch zusätzlich zu beschäftigen. «Trainings in einem Hundeclub sind da eine gute Möglichkeit und dienen auch als Inspiration sowie dem gegenseitigen Austausch.»

Mein Ding

