Mein Ding: Tennis Sie lebt fürs Tennis: Mit ihrer Tennisschule in Aesch verfolgt Ursina Ammann nun eine neue Vision Von Kindesbeinen an stand Ursina Ammann regelmässig auf dem Tennisplatz. Als langjährige Tennistrainerin hat die 46-Jährige schon einiges erlebt. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 30.11.2022, 14.25 Uhr

Ursina Ammann sah ihre berufliche Zukunft schon immer im Tennis. Bild: Mathias Förster

Mitte Juli hat die 46-jährige Tennislehrerin Ursina Ammann ihre «Tennis Pro Schule» nach Aesch verlegt. Gegründet hat sie diese im Jahr 2008 in Villmergen im Kanton Aargau, wo sie auch aufgewachsen ist. «Ich habe mir damals einen grossen Traum erfüllt», sagt sie.

Den Standort der Schule musste sie nun bereits zum dritten Mal wechseln. 2013 zog sie mit der Tennisschule nach Wohlen und zuletzt befand sie sich für etwa zweieinhalb Jahre im Sportzentrum Sanapark in Birmensdorf. Ammann sagt:

«An den ersten beiden Orten wurden die Hallen vom jeweiligen Besitzer geschlossen und im Sanapark in Birmensdorf konnte ich mich nicht komplett frei entfalten, weil ich mich an gewisse Bestimmungen halten musste.»

Mit ihrer Tennisschule in Aesch will sie sich nun wieder etwas grösseres aufbauen, weshalb sie im vergangenen September auch ihren Wohnort von Villmergen nach Aesch verlegte.

Ammanns Tenniskarriere startete schon früh: Als sechsjähriges Mädchen begann sie mit dem Sport und schnell spielte sie auf einem hohen Niveau. Mit 15 Jahren erreichte sie mit Platz 56 im nationalen Ranking ihre bisher beste Klassierung.

Nach vielen Jahren als Wettkampftrainerin wagte sie eine Veränderung

Danach spielte sie europaweit an Turnieren, bis ein Unfall ihre Profiträume zunichtemachte. So entschied sich Ammann für eine Lehre zur Bäcker-Konditorin und begann nebenbei, Tennis zu unterrichten.

Ursina Ammann auf dem Tennisplatz ihrer «Tennis Pro Schule» in Aesch. Bild: Mathias Förster

Etwa ein Jahr nach dem Abschluss ihrer Lehre absolvierte sie bei Swiss Tennis die Ausbildung zur Tennislehrerin und zur Wettkampftrainerin. Mit der Lizenz im Gepäck verliess sie die Schweiz für vier Jahre und arbeitete in den USA mit ambitionierten Junioren als Tennis- und Konditionstrainerin.

Zurück in der Schweiz verschlug es sie nach Oberentfelden ins Tenniscenter Aarau West, wo sie in erster Linie dafür zuständig war, die Kinder und Jugendlichen auf Wettkämpfe vorzubereiten. «Viele von ihnen spielten an nationalen und europäischen Turnieren, zu denen ich sie begleitete», sagt Ammann.

Sechs Jahre später wagte sie dann den Sprung in die Selbstständigkeit und gründete die «Tennis Pro Schule» in Villmergen. «Ich habe mir in den Jahren als Trainerin ein Netzwerk aufgebaut und irgendwann gemerkt, dass es auch alleine geht», sagt sie.

Trotz Krankheit verfolgt sie eine grosse Vision

Genügend Kundinnen und Kunden zu finden, war für Ammann deshalb nie ein Problem. Auch in Aesch hat sie sich bereits einen Namen gemacht. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene bietet sie neben einigen fixen Trainings vor allem individuelle Kurse für ein bis vier Personen an.

Ammann während einem Tennistraining mit Kindern. Bild: Mathias Förster

Seit einem Jahr gehört auch das Neuroathletik-Training zum Angebot ihrer Tennisschule. Dabei werden die Sinne und die koordinativen Fähigkeiten mit verschiedenen Übungen geschärft. «Neuroathletik ist hilfreich fürs Tennis, aber grundsätzlich bringt es jedem etwas», sagt Ammann. Sie selbst stiess vor vier Jahren darauf, nachdem sie die Diagnose Multiple Sklerose erhielt. Sie sagt:

«Das Neuroathletik-Training hat mir extrem geholfen, mit meiner Krankheit besser umgehen zu können. Zurzeit fühle ich mich wieder sehr gut, wofür ich dankbar bin. Das will ich ausnutzen und mit Vollgas weitermachen.»

Denn Ammann verfolgt eine grosse Vision: Sie will ihre Schule in eine Wettkampfschule verwandeln und die Kinder so bestmöglich auf eine Tenniskarriere vorbereiten. Sie sagt: «Die Kinder sollen denken: Hier muss ich hin, um etwas zu erreichen.»

