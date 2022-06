Mein Ding: Schwingen «Ich sehe einem Gegner nie an, wie gut er schwingt»: Luca Pallaoro ist fasziniert von dem Schweizer Traditionssport Der 24-jährige Luca Pallaoro aus Oberengstringen hat als kleiner Bub mit dem Schwingen angefangen und ist noch heute begeistert davon. Der Aktivschwinger und Jungschwingleiter im Schwingklub Glatt- und Limmattal hat sich zum Ziel gesetzt, an einem kantonalen Schwingfest einen Kranz zu ergattern. Muriel Daasch 22.06.2022, 15.00 Uhr

Luca Pallaoro im Schwingkeller des Schwingklubs Glatt- und Limmattal in Schlieren. Valentin Hehli

Mit acht Jahren hat Luca Pallaoro aus Oberengstringen das Schwingen für sich entdeckt. Gemeinsam mit seinem Bruder durfte er damals am Oberengstringer Weinfest das Schwingen ausprobieren. Der Schweizer Traditionssport hat es ihm sofort angetan: «Mir hat es von Anfang an gefallen, dass man anhand der richtigen Technik einen Kampf für sich entscheiden kann», sagt Pallaoro.

Nach den Jahren als Jungschwinger wechselte der mittlerweile 24-jährige Automobildiagnostiker zu den Aktivschwingern. Zudem übernahm er vor drei Jahren den Posten als Jungschwingerleiter im Schwingklub Glatt- und Limmattal. Jeden Montag findet in der Schwinghalle in Schlieren das Training der Jung- sowie Aktivschwinger statt. Als Trainer der unter 16-Jährigen hat er eine entscheidende Rolle inne.

An den Wochenenden ist er deshalb oftmals auch doppelt eingespannt: «Es kommt nicht selten vor, dass am gleichen Wochenende der Wettkampf der Jungschwinger am Samstag stattfindet und anschliessend das Schwingfest der Aktiven am Sonntag», sagt Pallaoro. Neben den regionalen Schwingfesten besucht er etwa viermal im Jahr kantonale Schwingfeste in der Nordostschweiz.

Für ihn sei es wichtig, auch an den Schwingfesten seiner Jungschwinger dabei zu sein und zu verfolgen, wie es für seine Schützlinge läuft. «So kann ich auch sehen, wo ihre Stärken und Schwächen liegen und was wir im nächsten Training anschauen sollten», sagt Pallaoro. Es mache ihm Spass, der jüngeren Generation Tipps und Ratschläge zu geben.

Die Technik ist entscheidend

Faszinierend am Schwingsport findet er vor allem, dass man nie voraussagen kann, wer einen Gang für sich entscheidet. «Man kann dem Gegner nicht ansehen, wie gut er schwingt, man findet es heraus», sagt er. Denn beim Schwingen stehe die Technik im Vordergrund. Jemand, der grösser und schwerer ist, sei deshalb nicht zwingend im Vorteil.

Sein grosses Ziel ist es, einmal an einem kantonalen Schwingfest einen sogenannten «Chranz» zu gewinnen. Valentin Hehli

Diese Einstellung will er beim Training auch dem Nachwuchs vermitteln:

«Vor allem die Jüngeren verlieren oftmals den Mut, wenn sie bei einem Wettkampf auf einen stärker aussehenden Gegner treffen.»

Welche Technik beziehungsweise welche Schwünge man bei einem Gang anwendet, sei vom Verhalten des Gegners abhängig. Der bekannte Klassiker unter den verschiedenen Schwüngen ist der sogenannte Kurz: «Er ist sehr simpel und trotzdem effizient, weshalb er am häufigsten angewendet wird», erklärt Pallaoro.

Nicht nur ein Sport für Bauern

Sein grosses Ziel ist es, sich an einem kantonalen Schwingfest einen Kranz zu erkämpfen. Um den sogenannten «Chranz» zu gewinnen, müsse man zu den besten 15 bis 18 Prozent der Teilnehmer gehören. «Das ist eine grosse Herausforderung und deshalb habe ich mir vorgenommen, in den kommenden Jahren noch mehr zu trainieren», sagt er. Vom Titel des Schwingerkönigs träume natürlich jeder Schwinger von klein auf. Er wolle sich aber nicht zu grosse Ziele stecken und realistisch bleiben.

Pallaoro gehört mit seiner weissen Kleidung zu den Turnschwingern. Valentin Hehli

«Schwingen ist für mich ein sehr friedlicher und kameradschaftlicher Sport», sagt Pallaoro. Nach dem Wettkampf sei kein Grossaufgebot der Polizei nötig, um das Volk zu schlichten. «Das Publikum möchte spannende Wettkämpfe sehen und freut sich am Ende des Tages für den Sieger.»

Einige junge Leute würden den Sport auch belächeln und hätten das Vorurteil, dass es sich beim Schwingen um einen reinen Bauernsport handle. «Das Schwingen hat sich zu einem sehr modernen und vielseitigen Sport entwickelt», sagt er. Es gebe auch nicht mehr nur die traditionell gekleideten Senneschwinger, sondern auch Turnerschwinger wie ihn. Das zeige auch, dass es eben bei weitem nicht nur ein Hobby für Bauern sei.