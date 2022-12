Oliver Middelmann ist Trainer im Schwimmclub Limmattal

Im Wasser, am Beckenrand oder auf hoher See: Dieser Geroldswiler Schwimmtrainer lebt seine Leidenschaft aus

Wasser war in seinem Leben schon immer ein wichtiges und zentrales Element. Seit vier Jahren trainiert der 40-jährige Oliver Middelmann aus Geroldswil Kinder und Jugendliche im Schwimmclub Limmattal. Er sagt:

Nach einer anschliessenden J+S-Ausbildung zum Schwimmleiter übernahm Middelmann gemeinsam mit einem anderen Trainer das Schwimmtraining am Donnerstag, das er auch heute noch leitet. Ausserdem kümmert er sich als Vorstandsmitglied um die Website des Vereins.

Für Middelmann steht beim Training der Spass im Vordergrund. Denn seine Schützlinge, die zwischen 9 und 14 Jahre alt sind und die Schwimmschule bereits abgeschlossen haben, würden den Schwimmklub besuchen, weil sie Freude am Sport hätten. Natürlich spiele aber auch die Technik eine grosse Rolle im Training, sagt er.

«Für mich ist es ein tolles Gefühl, zu sehen, wie die Kinder über die Jahre hinweg Fortschritte machen.» Hin und wieder nimmt der Klub auch an kleineren Wettkämpfen wie dem Geroldswiler oder dem Limmattaler Fisch teil.

Neben dem Schwimmklubtraining steigt Middelmann in der Regel auch selbst zweimal in der Woche ins Becken und schwimmt ein paar Längen. Die Faszination fürs Wasser hat er als Primarschüler entdeckt. Allerdings nicht etwa beim Schwimmen, sondern beim Wasserball.

Von der Leidenschaft angetrieben schaffte er es bis in die Nationalliga A. Mit Mitte zwanzig wurden seine Pläne jedoch von einer Schulteroperation durchkreuzt. «Von diesem Moment an war klar, dass ich das Wasserballspielen auf Leistungsniveau beenden muss», sagt Middelmann.

Heute ist er nicht mehr immer nur im Wasser, sondern auch auf dem Wasser anzutreffen. «In den letzten Jahren habe ich mit dem Segelbootfahren ein neues Hobby gefunden, das mich erfüllt», sagt er. Genau wie Schwimmen sei es ein Sport, den man bis ins hohe Alter ausüben könne, da die Gelenke nicht belastet werden.

Seine Leidenschaft hat Middelmann auch an seine beiden Kinder weitergegeben. «Beide starteten nach der Schwimmschule im Schwimmklub. Mein Sohn ist dann weiter zu den Limmatsharks nach Zürich und meine Tochter hat innerhalb des Klubs ins Synchronschwimmen gewechselt», sagt er.

Der Schwimmklub gebe eine gute Grundlage und verfüge auch über sehr erfahrene Trainer. Doch wer ab dem Teenageralter ein noch höheres Niveau erreichen wolle oder gar eine Schwimmkarriere anpeile, müsse früher oder später in einen grösseren Klub wechseln, sagt Middelmann. Als Alternative bietet der Schwimmklub ein Mastertraining ab 18 Jahren an.

Das vierköpfige Trainerteam in Geroldswil wird bei den Kursen auch regelmässig von Hilfstrainern im Alter zwischen 14 und 18 Jahren unterstützt. «Wir versuchen bewusst, junge Leute anzuziehen und sie schon früh für die Trainerfunktion zu begeistern», sagt er.

Über die Mitgliederzahl des Klubs könne er sich nicht beklagen. Die beiden Gruppen sind meistens gefüllt und oft stehen auch einige Kinder auf der Warteliste. «Wir haben jeweils nur eine Bahn zur Verfügung, da die restlichen Bahnen für die Öffentlichkeit reserviert sind. Dadurch können wir leider maximal 16 Kinder pro Gruppe aufnehmen», sagt Middelmann.

Mein Ding

In der Rubrik «Mein Ding» stellen Limmattaler ihre Leidenschaft vor. Wollen Sie zeigen, was Ihr Ding ist? Dann schreiben Sie uns ein E-Mail an liz@chmedia.ch.