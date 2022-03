Mein Ding: Schwimmen Anita Meier entfloh ihrer Pollenallergie ins Wasser – und entdeckte eine Leidenschaft Die ausgebildete Hauswärtin machte den Quereinstieg in die Ausbildung zur Schwimmleiterin. Seit über zehn Jahren ist Anita Meier Teil des Trainerteams im Schwimmclub Butterfly Urdorf. Celia Büchi 24.03.2022, 05.00 Uhr

Anita Meier unterrichtet im Schwimmclub Butterfly Urdorf als Schwimmleitrein. Sie wolle nicht nur die Schwimmtechnik der Kinder und Jugendlichen verbessern, sondern ihnen auch gewisse Werte mitgeben. Valentin Hehli

Anita Meier unterstützt Kinder auf ihrem Weg zu sicheren Schwimmerinnen und Schwimmern. Bevor sich die gelernte Hauswärtin zur Schwimmleiterin ausbildete, machte sie mit 38 Jahren das Rettungsschwimmbrevet und war mehrere Jahre lang als Wasseraufsicht tätig. Seit 2009 arbeitet die heute 52-Jährige beim Schwimmclub Butterfly Urdorf.

«Ich versuche, den Kindern ein möglichst abwechslungsreiches Training zu bieten», sagt Meier. «Wir trainieren vor allem die Schwimmtechnik, aber zur Auflockerung baue ich jeweils Einheiten des Wasserballs, des Synchronschwimmens oder des Tauchens ein.» Das Wichtigste bei ihrer Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen sei ihr, dass diese wirklich Freude hätten.

Sie arbeite sehr gerne mit Kindern zusammen, sagt Meier weiter.

«Das Leuchten in ihren Augen, wenn sie eine Herausforderung erfolgreich gemeistert haben, ist so schön anzusehen.»

Beim Unterrichten sei ihr neben dem Trainingsinhalt auch die Stimmung in der Gruppe sehr wichtig. «Klar, Schwimmen ist kein Mannschaftssport, aber ich möchte trotzdem, dass die Kinder untereinander auskommen. Ich toleriere keine Ausgrenzung und kein Auslachen», sagt Meier. Sie versuche, den Kindern gewisse Werte mitzugeben.

Das Wasser ist ihr Element

Die Mutter dreier Kinder wuchs in Birmensdorf auf, bevor sie an ihren heutigen Wohnort Stallikon zog. Ursprünglich habe sie wegen ihrer Pollenallergie mit dem Schwimmen angefangen. «Wassersport war eine der einzigen Sportarten, bei der ich den Pollen nicht ausgesetzt war und ohne Beschwerden trainieren konnte.» Bald entwickelte sie eine Leidenschaft. «Ich finde einfach das Element Wasser megacool. Ich habe jeweils das Gefühl, dass es meine negative Energie ableitet», sagt Meier. «Und Schwimmen ist natürlich von der Körperbelastung her eine der gesündesten Ausdauersportarten. Fast alle Muskeln werden gebraucht und die Gelenke kaum belastet.»

Es freue sie, sagt Meier, dass manche ­Kinder schon als Siebenjährige bei ihr Schwimmunterricht genommen hätten und ihr jetzt, mit 15 oder 16, positive Rückmeldungen ­geben würden wie: «Es macht solchen Spass mit dir.» Bei den Kindern kommt sie also offenbar gut an. Und das, obwohl sie eine eher strenge Trainerin sei, wie sie von sich selbst sagt.

«Ich bin sicher die strengste Schwimmleiterin des Schwimmclubs Urdorf.»

Zusätzlich zum Training würde Meier mit den jungen Schwimmerinnen und Schwimmern gerne öfters an Wettkämpfen teilnehmen. Im Gegensatz zu anderen Schwimmclubs sei in Urdorf die Teilnahme an Wettkämpfen komplett freiwillig. Nur selten seien die Klubmitglieder motiviert anzutreten. «Das ist schade», sagt sie. «Ich finde es cool, an Wettkämpfen andere Schwimmleiterinnen und Schwimmleiter sowie andere Kinder kennen zu lernen. Bei diesem Austausch und beim Verfolgen der Rennen konnte ich persönlich schon viel für meine Schwimmtechnik mitnehmen.»

Ihr nächstes Ziel hat sie fest im Blick

Sie trainiere noch immer ein bis zweimal pro Woche für sich selbst, sagt Meier. Dabei bereite sie sich momentan vor allem auf ihr nächstes Ziel vor. «Im Februar 2023 werde ich die Prüfung zur Schwimminstruktorin machen.» Damit würde sie das höchstmögliche Ausbildungslevel im Bereich Schwimmunterricht erreichen.

Mein Ding In der Rubrik «Mein Ding» stellen Limmattaler ihre Leidenschaft vor. Sind auch Sie «besessen» von einer Sache? Wollen Sie zeigen, was Ihr Ding ist? Dann schreiben Sie uns ein E-Mail an redaktion@limmattalerzeitung.ch oder einen Brief an Limmattaler Zeitung, Redaktion, Heimstrasse 1, 8953 Dietikon.