Mein Ding: Recycling-Kunst «Ich sehe die Teile anders»: Aus Schrott stellt dieser Dietiker Skulpturen her Was andere wegwerfen, inspiriert Albert Wyss zu Kunstwerken. Aus Einzelteilen schafft der 69-Jährige in seiner Werkstatt in Dietikon verschiedenste Skulpturen, die Musikinstrumente spielen oder Motorrad fahren. Seine Kunst präsentierte er bereits im In- und Ausland.

Albert Wyss' Kunst ist Schrott – im wahrsten Sinne des Wortes. Egal ob herrenlose Schrauben, entjungferte Bierdeckel oder alte Baby-Strampler: Der 69-jährige Dietiker weiss mit so manchen Reliquien aus vergangenen Tagen noch etwas anzufangen. «Ich sehe die Teile anders», sagt Wyss. Seine Skulpturen verwirklicht er aus verschiedensten Materialien, die andernfalls auf dem Müll gelandet wären.

Wyss, von aussen eine Mischung aus Rocker und Hippie, stellt seit 1992 Skulpturen aus Recycling-Material her; zuerst an seinem alten Wohnort in Unterengstringen, seit sechs Jahren in zwei kleinen Räumen in der Tiefgarage in seinem Wohnblock in Dietikon. «Das ist meine Welt», sagt er mit Verweis auf seine Werkstatt. Hier reiht sich eine Skulptur dicht an dicht an die nächste. Kleine drahtige, grössere, metallene Figuren, mit und ohne Instrumenten, auf Motorrädern oder stehend. Der Detailreichtum ist beeindruckend.

«Meine Sachen musst du live sehen»,

sagt Wyss, der seine Kunst in der Vergangenheit an verschiedenen Ausstellungen im In- und Ausland präsentiert hat. Es sind alles Teile, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, letztlich aber doch irgendwie zusammenpassen. Die Materialien findet er unter anderem auf der Strasse, teilweise bringen ihm auch Anwohner von ihnen nicht mehr gebrauchte Gegenstände vorbei. «Es sind die Teile, die mich dann animieren, etwas Bestimmtes herzustellen», so Wyss.

Die Musik hat einen grossen Einfluss auf seine Kunst

Inspiriert sei seine Kunst einerseits aus Geschichten, die aus Gesprächen mit anderen Leuten stammen, erzählt Wyss. Augenscheinlicher ist jedoch der Einfluss der Musik auf seine Kunst: Viele seiner Skulpturen spielen ein Instrument. Wyss, selbst zwar kein Musiker, ist ein begeisterter Musikliebhaber. Während der Arbeit ist es dann auch nie still in seiner Werkstatt. Inmitten der vielen Skulpturen steht eine Stereoanlage mit diversen CDs von Rock- und Bluesgrössen wie Jimi Hendrix oder Jimmy Rogers.

«Man könnte sagen, es ist ein Blues, der mich dazu bewegt, meine Kunst umzusetzen.»

Gross Geld mit seiner Kunst hat Wyss nicht gemacht. Zwar kann man seine Skulpturen kaufen, doch Werbung mache er momentan keine. In erster Linie sei diese Arbeit etwas für seine Seele, sagt er. Momentan stellt der Dietiker sie in verschiedenen Schaufenstern in der Stadt aus. Er gehe dann jeweils mit einem seiner Objekte «spazieren» und frage im Laden nach, ob sie Interesse hätten, erzählt er.

Langeweile am Arbeitsplatz führte ihn zu seinem Hobby

Wyss absolvierte ursprünglich eine Lehre als Maschinist. Später arbeitete er in der Schlieremer Stahlindustrie. Als eine moderne Anlage einen grossen Teil seiner Arbeit übernahm, überkam ihn oftmals die Langeweile, erzählt er. In der Folge kam er auf die Idee, aus entsorgten Kleinteilen Figuren herzustellen. Zuerst Drahtmännchen, später anspruchsvollere Skulpturen aus verschiedenen Materialien.

Das war 1992. Seit seiner Pensionierung intensivierte Wyss sein künstlerisches Schaffen. Seither verbringt er einen grossen Teil seiner Zeit in seiner Werkstatt. Viel zu Hause sei er nicht mehr, gibt der verheiratete 69-Jährige mit einem Lachen zu. Doch vereinsamen tue er in seinem Kämmerchen noch lange nicht: «Wenn ich etwas mache, muss ich mich auf die Details konzentrieren. Dann nehme ich alles um mich herum nicht mehr wahr.»

