Mein Ding: Roland Steinmann ist Rebmeister beim Kloster Fahr

Mein Ding: Rebmeister Er wohnt über dem Weinkeller und steckt viel Liebe in seine Trauben – Roland Steinmann ist langjähriger Rebmeister im Kloster Fahr Rund 30 Jahre lang war der 58-jährige Roland Steinmann Keller- und Rebmeister im Kloster Fahr. Nach der Zusammenlegung des Rebgebietes mit jenem des Klosters Einsiedeln kümmert er sich jetzt nur noch um die Rebberge. Muriel Daasch 09.06.2022, 05.00 Uhr

Rebmeister Roland Steinmann mitten in den Weinreben über dem Kloster Fahr. Valentin Hehli

Seit über 30 Jahren ist das Kloster Fahr für den 58-jährigen Roland Steinmann Zuhause und Arbeitsort zugleich. Im Jahr 1988 hat er als Mitarbeiter im Rebberg und Weinkeller angefangen und ist über dem Weinkeller eingezogen. «Schon kurze Zeit später ergriff ich die Gelegenheit, das Amt des Keller- und Rebmeisters zu übernehmen», sagt Steinmann.

Eine lange Zeit war er sowohl für die Weinkelterung als auch für den Reb- und Obstbau zuständig. Als das Kloster Fahr im letzten Jahr seine Rebberge mit denen des Klosters Einsiedeln zusammenlegte, wurden jedoch die Weinkellerei und auch der Obstbau in andere Hände gegeben.

Für Steinmann war die Fusion eine ziemliche Umstellung. «Ich verbrachte meine Zeit gerne im Weinkeller. Die Veränderung bringt aber auch Vorteile mit sich, beispielsweise kann ich im Rebberg im Herbst früher Feierabend machen und ich mache im Generellen keine oder nur wenige Überstunden», sagt er.

Neben den Weinbergen im Kloster Fahr ist Steinmann nun auch für acht Hektaren Weinberge in der Leutschen am oberen Zürichsee und den Weinberg auf der Insel Ufenau verantwortlich.

Im Sommer wird die Arbeit gemeinsam erledigt

Sein Arbeitsalltag unterscheidet sich je nach Saison sehr stark. «Jetzt bin ich gerade dabei, überzählige Triebe zu entfernen», sagt Steinmann. Bei zu vielen heranwachsenden Trauben werde die Qualität nämlich gemindert, da die Sonne nicht überall hinkomme, sagt er.

Jahrelang war Roland Steinmann im Kloster Fahr für die Kelterung der Weine zuständig. Valentin Hehli

Da in den Sommermonaten in den Rebbergen mehr Arbeit anfällt, wird Steinmann jeweils von Anfang Mai bis Ende August von einem Saisonarbeiter unterstützt. «Wir kümmern uns in dieser Zeit in erster Linie darum, dass die Pflanzen so wachsen, wie sie wachsen sollten», sagt Steinmann.

Eine wichtige und zeitintensive Tätigkeit ist dabei laut Steinmann das Einschlaufen der Pflanzen in die Drahtanlagen, damit sie schön gleichmässig hinaufwachsen. Auch viel Zeit in Anspruch nehme im Sommer das Auslauben: Blätter werden entfernt, damit die Traubentriebe durchlüftet sind und genügend Sonne abbekommen. Beim Auslauben sowie auch bei der Traubenernte würden aber viele Freiwillige mitanpacken, sagt Steinmann.

Sich verändernde Wetterbedingungen bringen Abwechslung

Die Arbeit in den Weinreben ist für Steinmann in den vielen Jahren auch zu einer Leidenschaft geworden. «Ich finde es schön, den Pflanzen beim Wachsen zuzusehen und etwas zu ernten, das man später geniessen kann», sagt er. Die Erntezeit beginne immer etwa Mitte September und dauere rund einen Monat, sagt Steinmann.

Wenn es kälter wird, bricht im Rebbau die ruhigere Zeit des Jahres an. Der Winter bedeutet für den Rebmeister deshalb Ferienzeit. «Während der restlichen Zeit des Jahres nehme ich mir nur tageweise mal Ferien. Der grosse Teil fällt auf die Wintermonate», sagt Steinmann. An den einzelnen Arbeitstagen könne er sich seine Zeit dafür relativ frei einteilen.

Die Arbeit in den Weinreben ist für Steinmann mit den Jahren zur Leidenschaft geworden. Valentin Hehli

Zu Beginn eines neuen Jahres frage er sich oft, wie wohl das nächste Jahr verlaufen werde. «Es ist immer wieder anders und es passieren unvorhergesehene Dinge. Diese Abwechslung ist auch etwas, was mir an diesem Job gefällt», sagt Steinmann. Oft sind seine Tage auch vom Wetter abhängig. Wirklich verheerende Folgen haben die verschiedenen Wetterbedingungen aber nur selten. Steinmann erinnert sich an den Sommer 2011, als die vielen Hagelschläge eine Vielzahl seiner Trauben vernichteten.

Steinmann würde sich selbst nicht als Weinnarr bezeichnen. Mit den vom Kloster Fahr produzierten Weinen wie beispielsweise dem Riesling Sylvaner kenne er sich aber natürlich trotzdem aus, wie er sagt. Im Laufe der Jahre beim Kloster Fahr hat Steinmann einen separaten Weinverkauf im Weinkeller ins Leben gerufen, den er bis heute jeden Samstagmorgen durchführt.