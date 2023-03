Mein Ding: Patenschaft Die Dietikerin Belinda Kastrati trifft sich regelmässig mit ihrem Caritas-Patenmädchen – und eröffnet ihr so neue Möglichkeiten Seit rund einem Jahr ist die 26-jährige Dietikerin Belinda Kastrati Teil des Patenschaftsprojekts «mit mir» der Caritas Zürich. Ihr ist es ein grosses Anliegen, sich für armutsbetroffene Kinder einzusetzen. Muriel Daasch 09.03.2023, 06.08 Uhr

Belinda Kastrati, Patin beim Patenschaftsprojekt «mit mir» der Caritas Zürich, bei ihr zu Hause in Dietikon. Bild: Andrea Zahler

Belinda Kastrati aus Dietikon bezeichnet sich als sehr offene und aktive Person. Dieselben Eigenschaften sieht sie auch in ihrem 14-jährigen Patenmädchen. «Wir sind uns charakterlich ziemlich ähnlich», sagt Kastrati. Die 26-Jährige studiert soziale Arbeit und arbeitet nebenbei als Fachfrau Gesundheit in der Hirslanden Klinik Im Park in Zürich.