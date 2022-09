Laura Späni hat ihre eigene Naturkosmetiklinie gegründet

Mein Ding: Naturkosmetik Mit viel Know-how und Unternehmergeist: Laura Späni hat ihre eigene Kosmetiklinie gegründet und setzt auf Nachhaltigkeit Im Oktober 2019 hat die 27-jährige Laura Späni aus Oberengstringen ihre eigene Naturkosmetiklinie «Confidence Natural Cosmetic» gegründet. Ihre Produkte verkauft sie unter anderem im Naturkosmetikladen «Pretty and Pure» in Zürich. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 28.09.2022, 16.00 Uhr

Laura Späni in ihrem Büro- und Lagerraum bei ihr zu Hause in Oberengstringen. Mathias Förster

Die 27-jährige Laura Späni hat sich vor drei Jahren einen grossen Traum erfüllt und ihre eigene Naturkosmetiklinie mit dem Namen «Confidence Natural Cosmetic» gegründet. Für Naturkosmetik und Naturheilkunde interessiert sich die Oberengstringerin schon lange. Deshalb hat sie sich nach der Schule auch für eine Ausbildung zur Drogistin entschieden.

«Ich finde es unglaublich spannend, wie die Wirkung von Pflanzen auch für kosmetische Zwecke genutzt werden kann», sagt Späni. Ihr grosses Vorwissen in diesem Bereich, kombiniert mit einem angeborenen Unternehmergeist, seien dafür verantwortlich gewesen, dass sie die Idee zur Gründung einer Naturkosmetiklinie schon lange begleitete.

«Wer nicht wagt, der nicht gewinnt»,

sagte sich Späni und begann Anfang 2019 schliesslich damit, aus Pflanzenextrakten, Blütenwasser, Basisölen und ätherischen Ölen an ersten Produkten herumzutüfteln. Bereits im Oktober des gleichen Jahres gründete sie ihr Unternehmen. Ihre ersten Produkte waren eine Gesichtscreme sowie ein Öl und ein Reinigungsschaum fürs Gesicht.

Zurzeit hat Späni vier Flüssigseifen mit verschiedenen Aromen für Hände und Körper im Angebot. Mathias Förster

Da sich die drei Gesichtsprodukte an ein eher kleines Zielpublikum richten, erwies sich der Start als schwierig. «Zu einer unbekannten Marke muss zuerst ein Vertrauen geschaffen werden, was mit weniger spezifischen Produkten besser gelingt», sagt Späni.

Aromatherapie – die heilende Wirkung von ätherischen Ölen

So hat sie kurze Zeit später eine neue Produktreihe entwickelt, die heute für ihre Kosmetiklinie steht. Dabei handelt es sich um vier Flüssigseifen mit verschiedenen Aromen, die sowohl für die Hände als auch für den Körper genutzt werden können.

Jede der Naturseifen enthält neben Ölen aus Sonnenblume und Macadamianuss auch individuelle ätherische Öle wie beispielsweise Lavendel, Orange oder Vanille. «Meine Produkte sind an die Aromatherapie angelehnt, bei der es um die heilende Wirkung von ätherischen Ölen geht», sagt Späni.

Wie die Seifennamen Calm, Buddha, Breathe und Ocean schon vermuten lassen, will sie, dass sich die Leute mit ihren Produkten etwas Gutes tun und sich entspannen können. Bei der Rezeptur achtet Späni neben nachhaltigen und natürlichen Inhaltsstoffen auch darauf, dass die Seifen für jeden Hauttyp verträglich sind.

Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten läuft der Verkauf ihrer Produkte mittlerweile relativ gut. Mathias Förster

Die Flüssigseifen sind in Glasfläschchen erhältlich, die durch ein Refillkonzept wiederverwendbar sind.

«Die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und Verpackungen steigt enorm und auch mir persönlich ist es ein grosses Anliegen, der Umwelt zuliebe nachhaltiger zu leben»,

sagt Späni. Neben dem Onlineshop von «Confidence Natural Cosmetic» werden die Produkte auch im Zürcher Naturkosmetikladen «Pretty and Pure» sowie in einigen Drogerien verkauft.

Noch in diesem Jahr sollen auch Duftkerzen erhältlich sein

Der Verkauf laufe mittlerweile relativ gut, auch wenn noch Potenzial nach oben da sei. «Das Ganze brauchte am Anfang natürlich seine Zeit, aber jetzt merke ich immer mehr, dass mein Konzept funktioniert», sagt sie.

Seit September 2020 stellt Späni die Naturseifen nicht mehr selbst her, sondern lässt sie in einem Naturkosmetiklabor in Bern produzieren. Doch mit dem Vertrieb ihres Onlineshops und weiterem administrativem Aufwand sowie der Entwicklung neuer Rezepturen nimmt die Kosmetiklinie weiterhin viel Zeit in Anspruch.

In ihrem Büro- und Lagerraum hält sie eine grosse Auswahl ihrer vier Naturseifen Calm, Buddha, Breathe und Ocean für Bestellungen bereit. Mathias Förster

Noch in diesem Jahr will Späni neu entwickelte Duftkerzen auf den Markt bringen. «Mein Ziel ist, die Linie so weiterzuführen und zu jedem Aroma weitere dazu passende Produkte zu entwickeln.»

