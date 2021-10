Mein Ding: Kochen und Bewirten Angebot eines Foodtrucks, Motor einer Vespa: Mit dem «Spiiswägeli» hat sich Regula Rottmann in Urdorf einen Traum erfüllt Eine Ausbildung in der Gastronomie kam für Regula Rottmann ursprünglich nicht in Frage. Nun bekocht sie bei ihrem «Spiiswägeli» Hungrige auf dem Luberzenareal in Urdorf. Und die 49-Jährige hat noch weitere Ideen. Sven Hoti Jetzt kommentieren 14.10.2021, 04.05 Uhr

Regula Rottmann betreibt das «Spiiswägeli» auf dem Luberzenareal in Urdorf seit diesem Sommer. Severin Bigler

Rund 700 Kilogramm schwer wird Regula Rottmanns Spezialaufbau, wenn sie ihn mit allen nötigen Utensilien bestückt hat. Und das auf dem Rücken eines Wagens, dessen Motor vergleichbar ist mit demjenigen einer Vespa. Höchstens 60 Kilometer pro Stunde erreicht sie mit ihrem Foodtruck. «Bei meinen Fahrten schaue ich bei Google Maps jeweils nach, wie lange ich mit dem Velo hätte», sagt Rottmann lachend. Längere Fahrten macht sie mit dem «Spiiswägeli» allerdings nur selten. Die meiste Zeit steht es auf dem Luberzenareal in Urdorf, gleich bei der Avec-Box. Hier bekocht und bewirtet sie jeden Montag-, Mittwoch- und Freitagmittag hungrige Mäuler aus der Umgebung.

Mit dem «Spiiswägeli» hat sich die 49-Jährige einen Traum erfüllt. «Schon mit 20 Jahren hatte ich den Wunsch, ein eigenes Kafi aufzumachen.» Eine Ausbildung in der Gastronomie kam für sie damals allerdings nicht infrage:

«Unregelmässige Arbeitszeiten und den ganzen Tag in der Küche stehen hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Heute würde ich es vielleicht versuchen.»

Die gebürtige Baslerin machte stattdessen nach der Matur eine Ausbildung zur Werbeassistentin und später die Weiterbildung zur Marketingplanerin. Seit zehn Jahren arbeitet die zweifache Mutter Teilzeit im Büro einer Urdorfer Baufirma.

Dass sie letztlich doch gastronomisch tätig wurde, ist einem Zufall geschuldet: Ein Bekannter habe ihr von seinen Plänen, eine eigene Würstchenbude zu eröffnen, erzählt. Für sie persönlich war das zwar keine Option, aber ein Denkanstoss:

«Ich wollte eine gesündere, nachhaltigere Variante davon schaffen.»

Sie schaute sich lange nach einem passenden Gefährt um. «Das Optische war mir extrem wichtig», erklärt Rottmann. Vor zwei Jahren wurde sie in einem Inserat schliesslich fündig: Ein gebrauchter Piaggio Ape mit Spezialaufbau, zusammengebaut in Italien. «Ich habe mich sofort verliebt.»

Glühwein und Marroni im Winter, Cocktails und Gegrilltes im Sommer

Zuerst führte Rottmann nur Caterings für Firmenevents und Private durch. Seit dem Ende der Sommerferien bietet sie nun im Luberzenareal ihre Mittagsverpflegung an. Dabei habe sie von Anfang an keine Konkurrenz zu den anderen zwei Foodtrucks sein wollen, sondern eine Ergänzung, so Rottmann, die seit gut zehn Jahren in Urdorf wohnt. So gibt es beim «Spiiswägeli» vegetarische und fleischhaltige Bowls mit verschiedenen saisonalen Salaten, hausgemachten Kuchen und Kaffee.

Von ihren Gästen, zu denen vorwiegend Berufstätige aus der Umgebung sowie Schülerinnen und Schüler der angrenzenden Kantonsschule Limmattal gehören, erhalte sie viel Lob, so Rottmann. Das sei ihr viel wichtiger als der Ertrag. Sie sagt:

«Es ist eine wahre Bereicherung, wenn man merkt, dass das Angebot ankommt bei den Leuten und sie wiederkommen.»

Nach der Startphase auf dem Luberzenareal müsse sie nun schauen, wie sie ihr Projekt weiterentwickle. Ideen für die Zukunft hat die 49-Jährige aber noch zuhauf. So könne sie sich vorstellen, im Winter abends einen Anlass mit Glühwein und Marroni sowie im Sommer bei passendem Wetter am Wochenende Cocktails und Essen vom Grill anzubieten.

