Rita Botta ist der Katzenengel von Dietikon

Mein Ding: Katzensitting Ein Schutzengel für Stubentiger: Wie Rita Botta mit «Cats Angels» ihre Leidenschaft zum Beruf machte Rita Botta weiss, wie Katzen ticken. Im Gespräch erzählt sie, wie sie das Katzensitting für sich entdeckte, was ihren Beruf so toll macht und warum die kleinen Raubtiere aus ihrer Sicht intelligenter als Menschen sind. Mara Aliotta Jetzt kommentieren 09.02.2022, 11.58 Uhr

Katzensitterin Rita Botta mit ihrem Kater Celestin. Der sieben Monate alte Kater ist die jüngere ihrer zwei norwegischen Waldkatzen. Severin Bigler Zusammen mit Lucky ist Rita Botta glücklich. Severin Bigler Als Rita Botta keinen Job mehr fand, machte sie sich 2019 als Katzensitterin selbstständig. Severin Bigler «Katzen lassen sich nicht so leicht manipulieren», sagt Rita Botta. Severin Bigler Und so ist es auch eine Herausforderung, die Katzen vom Fotoshooting mit der Zeitung zu überzeugen. Severin Bigler Aber mit Streicheleinheiten geht vieles einfacher. Severin Bigler

In einer Ecke von Rita Bottas Wohnzimmer ragen Kratzbäume in die Höhe. Kater Vincente, Lucky und Celestin schleichen vorsichtig, aber neugierig in der Wohnung umher. «Ich bin eine Frohnatur», sagt Botta bei Kaffee und Kuchen. Sie lache nicht nur viel, sondern auch sehr gerne, sagt die Katzensitterin, während Espresso und frischgebackene Linzertorte eine leckere Duftwolke verbreiten.

Im Sommer 2019 gründete Botta ihr eigenes Katzensitting-Unternehmen. Die 62-jährige liess sich eine Website einrichten und verteilte in Dietikon Flyer und betrieb auch Onlinewerbung. «Wenn man Erfolg haben möchte, ist heutzutage Online-Werbung das Wichtigste», findet Botta. Ihre Firma taufte sie auf den Namen «Cats Angels».

Seit 15 Jahren lebt Rita Botta in Dietikon. Ursprünglich ist sie aus Schupfart im unteren Fricktal, wo sie auf einem Bauernhof aufwuchs und ständig von Tieren umgeben war. Das inspirierte die gelernte Hotelfachangestellte.

«Schon immer habe ich Tiere geliebt»,

sagt sie. Vor ein paar Jahren verlor sie ihren Job bei einem Beratungsunternehmen. Die darauf folgende Arbeitssuche verlief im Sand. Da sei sie eben innovativ geworden und habe zu sich gesagt «Mensch, Rita, du liebst doch Katzen! Wieso machst du nicht Katzensitting?», erzählt Botta und lacht.

Von Katzensitterin zu Freundin – und Geschäftspartnerin

Priska Schuler ist Bottas Geschäftspartnerin bei «Cats Angels». Die 65-jährige hat 15 Jahre Erfahrung im Katzensitting. zvg

«Ohne Biba hätte ich das alles aber niemals geschafft», will sie betont haben. «Sie ist wirklich ein Goldschatz!» Die Rede ist von Priska Schuler aus Dietikon. Sie organisiert die Finanzen von «Cats Angels» und «ist ein richtiger Profi», so Botta. Schuler hat nämlich über 30 Jahre Erfahrung mit Katzen – und 15 Jahre im Katzensitting-Business. Die ehemalige Spitex-Betreuerin weiss zum Beispiel auch, wie man Diabetiker-Katzen Spritzen verabreicht. Gelernt hat sie dies von einem Tierarzt.

Mit Tierärzten und Tierheimen in der Region arbeiteten sie eng zusammen, so Botta. «Wir vermitteln beispielsweise, wenn es Tiere gibt, die ein neues Zuhause suchen», sagt sie. Andersherum empfählen die Ärzte und Heime «Cats Angels», wenn jemand verreist und Katzensitting benötigt, so Botta.

«Lucky ist ein sehr Sozialer», sagt Rita Botta. In der Garderobe seiner Besitzerin scheint sich der einjährige Kater pudelwohl zu fühlen. Severin Bigler

Vor etwa 15 Jahren lernten sich die Geschäftspartnerinnen kennen. Damals hatte Botta Katzensitting benötigt und sich online für Schulers Angebot entschieden. «Ich wusste sofort, dass wir uns gut verstehen werden. Bereits auf dem Bild wirkte sie sympathisch. Seitdem sind wir dicke Freundinnen geworden», sagt Rita Botta.

«Katzen lassen sich nicht so leicht manipulieren»

Ihr Beruf mache sie auch ohne riesigen Gewinn sehr glücklich, so die Katzensitterin. «Mein Lohn ist die Freude der Katzen und deren Besitzer», sagt sie. Dabei seien die Tiere das grösste Geschenk, so Botta. Denn sie seien nicht nur dankbare Wesen, sondern «scheinen manchmal mehr Vernunft zu haben als wir Menschen», fügt sie hinzu. «Sie lassen sich nicht so leicht manipulieren und wissen genau, was sie wollen.»

Der einjährige Vincente ist ebenfalls eine norwegische Waldkatze. Diese zeichnen sich durch ihre überdurchschnittliche Grösse und ihr buschiges Fell aus. Severin Bigler

Je nach Saison ändert sich bei «Cats Angels» der Stundenplan. «In der Ferienzeit bin ich manchmal in 15 bis 16 Haushalten am Tag», sagt Botta. Manche Kundinnen und Kunden wollen allerdings niemanden bei sich zuhause. «In solchen Fällen können wir die Katzen auch bei uns aufnehmen», so die Katzensitterin. Für Kritik und Feedback sei sie offen. «Ich möchte immer dazulernen», sagt sie.

Mittlerweile zählen rund 150 Personen zu ihrer Kundschaft. Etwa die Hälfte davon seien Stammkunden, sagt Botta stolz. Mit allen ist sie per du. Ihr Handy klingelt: es ist eine Whatsapp-Benachrichtigung. Ein Kunde fragt, ob sie Zeit habe, am kommenden Samstag für eine Stunde bei seinem Büsi zu sein. «Sorry, da muss ich schnell antworten», sagt sie pflichtbewusst. Botta bestätigt den Auftrag. Am Ende der Nachricht werden noch ein paar Katzen-Emojis platziert.

