Ramona Zanini ist Mitglied im Judo und Sportclub Dietikon

Mein Ding: Judo «Das Judo hat mein Leben stark beeinflusst»: Ramona Zanini schätzt den gegenseitigen Respekt in ihrem Sport Seit ihrer Kindheit ist die 32-jährige Dietikerin Ramona Zanini Mitglied im Judo Sportclub Dietikon. Durch den Sport hat sie viele für sie wichtige Menschen kennen gelernt. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 07.09.2022, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ramona Zanini mit ihrem Kimono in ihrem Garten in Dietikon. Severin Bigler

Seit sie sechs Jahre alt ist, steht Ramona Zanini aus Dietikon regelmässig auf der Judomatte. Auf den Sport gestossen ist sie damals wegen ihrer Familie: Sowohl ihre ältere Schwester als auch ihre Zwillingsschwester und ihre Eltern waren im Judo Sportclub Dietikon.

Der japanische Kampfsport hat im Leben der mittlerweile 32-Jährigen einen hohen Stellenwert. Das war aber nicht immer so. «Mit etwa 12 Jahren kam ich in eine Phase, in der andere Dinge wichtiger wurden als das Judotraining», sagt sie. Ihre Eltern hätten aber darauf beharrt, dass man eine Sache nicht einfach aufgibt, wenn es mal schwierig werde.

So hat Zanini ihren Weg im Judo fortgesetzt – jedoch etwas anders als viele ihrer Klubkolleginnen und -kollegen. Denn von diesem Zeitpunkt an hat sie aufgehört, an Wettkämpfen teilzunehmen. Sie sagt:

«Wettkämpfe waren nie mein Ding. Ich stehe nicht gerne im Rampenlicht und hatte auch keine Ambitionen, in den kantonalen Kader zu gelangen.»

Trotz des Verzichts auf Wettkämpfe hat sie es im Judo weit gebracht. Seit über zehn Jahren trägt Zanini nun den braunen Gurt, der direkt unter dem schwarzen steht. Auch vor den höheren Gurtprüfungen habe sie sich gerne gedrückt, weil man dabei vor anderen eine bestimmte Abfolge von Wurftechniken präsentieren müsse. Trotzdem habe sie sich immer wieder dazu durchgerungen und sei hinterher auch froh darüber gewesen.

Werte wie Respekt werden im Judo grossgeschrieben

Von Anfang an lag ihr nicht nur das Judo an sich am Herzen, sondern vor allem auch die Leute und der Klub. So hat sie durch den Sport viele Leute kennen gelernt, die ihr heute sehr nahestehen – darunter auch ihre beste Freundin und ihren Partner. «Das Judo hat mein Leben stark beeinflusst», sagt Zanini.

Als ausgebildete Kinderleiterin sowie J&S-Leiterin hilft Zanini seit einigen Jahren bei den Kindertrainings am Montagabend mit. Severin Bigler

Sie setzt sich dafür ein, dass der Verein am Leben erhalten bleibt. Eine wichtige Rolle spiele dabei auch ein aktives Klubleben. So hat Zanini beispielsweise ein jährliches Skiweekend ins Leben gerufen. «Damit wir insbesondere die jungen Mitglieder nicht verlieren, müssen wir als Klub auch etwas bieten», sagt sie.

Als ausgebildete Kinderleiterin sowie J&S-Leiterin hilft Zanini seit einigen Jahren bei den Kindertrainings am Montagabend mit. Wenn jemand ausfällt, übernimmt sie auch hin und wieder die Leitung. Den Kindern würden im Judotraining wichtige Werte wie gegenseitiger Respekt vermittelt.

«Diese Werte werden auch unter uns Erwachsenen weitergelebt, was ich extrem schätze», sagt sie. Am Judo gefällt ihr ausserdem, dass der Sport Kampfgeist und Ehrgeiz in ihr weckt und sie stets die Verantwortung für ihr eigenes Handeln trägt. Sie sagt:

«Wenn ich verliere, bin nur ich selbst schuld daran.»

Ihr nächstes grosses Ziel ist der erste schwarze Gurt

Auch ausserhalb des Klubs engagiert sich Zanini. Sie ist Vorstandsmitglied im Zürcher Judo & Ju-Jitsu Verband und kümmert sich dort um die Buchhaltung. Der Aufwand dafür bleibe aber überschaubar.

«Durch meine Vorstandsfunktion können auch wir als eher kleiner Verein unsere Anliegen einbringen», sagt Zanini. Für das kommende Jahr wurde sie nun auch in den Vorstand des Judo Sportclubs Dietikon gewählt.

Mit ihrem neuen grossen Ziel stellt sie sich einer besonderen Herausforderung. Severin Bigler

Die Primarlehrerin hat gerade ein grosses Ziel vor Augen. Sie will sich an den ersten schwarzen Gurt, den sogenannten ersten Dan, heranwagen. Dafür stellt sie sich einer besonderen Herausforderung. Denn um zur Prüfung antreten zu können, muss man eine bestimmte Wettkampferfahrung vorweisen. Deshalb nimmt Zanini seit diesem Jahr wieder an Wettkämpfen teil.

«Ich habe mich von meinem Team dazu motivieren und auch ein wenig überreden lassen», sagt sie. Im Nachhinein sei sie aber glücklich über ihre Entscheidung und findet es gut, dass sie durch die Wettkämpfe und die bevorstehende Prüfung gezwungen ist, ihre Komfortzone zu verlassen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen