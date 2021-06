Nach Jobverlust: Kurt Vogel machte sich mit 52 noch selbstständig

Mein Ding: Instrumente Die Stadtmusik Dietikon gehört zu seinen treusten Kundinnen: Mit 52 Jahren machte er sich als Instrumentenbauer selbstständig Wegen eines Stellenabbaus verlor Kurt Vogel vor vier Jahren seinen Job als Instrumentenbauer bei der Musik Hug AG in Zürich. In Wohlen eröffnete er aller Zweifel zum Trotz sein eigenes Musikatelier. Über die Jahre ist sein Kundenstamm kontinuierlich gewachsen – bis Corona kam. Sven Hoti 09.06.2021, 12.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor vier Jahren verlor Kurt Vogel seine Stelle bei der Musik Hug AG in Zürich. Er stand vor einer aussichtslosen Situation: Einen neuen Job finden würde schwierig, zurück zum Schreinerberuf praktisch unmöglich. Chris Iseli Vogel entschied sich, mit einem eigenen Musikatelier selbstständig zu werden. 1. April 2017 öffnete das Musikatelier Vogel seine Tore. Chris Iseli Über die Jahre hat es sich zu einer beliebten Anlaufstelle für verschiedenste Musikformationen entwickelt. Chris Iseli Vogels Spezialgebiet sind Holz- und Blechblasinstrumente. Chris Iseli Neben Reparaturen, Revisionen und Umbauten macht Vogel auch Instrumentenkontrollen. Chris Iseli Die Coronakrise hat die gute Entwicklung seines Ateliers jedoch jäh unterbrochen. Chris Iseli Mittlerweile gehe es seinem Atelier wieder etwas besser, sagt Vogel. «Wir sind aber bei Weitem noch nicht auf dem gleichen Stand wie vor Corona.» Chris Iseli

Die Eröffnung eines neuen Geschäfts birgt fast immer Unsicherheiten, umso mehr, wenn sich dieses auf die Reparatur und Revision von Blasinstrumenten spezialisiert hat – so wie das Musikatelier Vogel in Wohlen. Blasinstrumente seien nicht mehr so «in» wie früher, sagt Inhaber Kurt Vogel. «Viele Blasmusikvereine und Musikschulen haben gerade einen Mangel an Blasmusikanten.»

Trotz dieser schwierigen Ausgangssituation hat sich sein Atelier in den Jahren seit der Eröffnung 2017 zu einer beliebten Anlaufstelle für Orchester, Musikvereine, Blaskapelle und sonstige Musikformationen gemausert. Unterstützerin der ersten Stunde ist die Stadtmusik Dietikon, bei der Vogel als Klarinettist seit gut 12 Jahren Mitglied ist.

Die Stadtmusik Dietikon lässt ihre Holz- und Blechblasinstrumente bei Kurt Vogel in Wohlen reparieren. Cynthia Mira (24. November 2018)

Dabei sollte es das Musikatelier Vogel so gar nicht geben. Bis 2016 arbeitete Vogel rund sechs Jahre lang bei der Musik Hug AG, die mehrere Musikgeschäfte in der Schweiz führt. Das Unternehmen kam in Geldnöte, einzelne Filialen gingen zu, Stellen wurden gestrichen – auch jene von Vogel. Was tun in dieser Situation?, fragte sich der damals 52-Jährige. Einen neuen Job in diesem Bereich zu finden, würde schwierig. Eine Rückkehr zu seiner früheren Tätigkeit als Schreiner war für Vogel undenkbar. Zu lange habe er nicht mehr auf dem Beruf gearbeitet, meinte er. Seine Frau riet ihm, sich mit einem eigenen Geschäft selbstständig zu machen. Vogel:

«Zuerst war ich strikte gegen diese Idee, denn mit mehr als fünfzig Jahren hätte ich mir eigentlich einen angenehmeren Rest meiner Berufstätigkeit gewünscht, als ein Geschäft in einem nicht gerade einfachen Umfeld aufzubauen.»

Aller Zweifel zum Trotz wagte Vogel den Schritt in die Selbstständigkeit. Er schaffte sich Maschinen, Werkzeuge und Reparaturmaterial an und richtete im Untergeschoss seines Wohnhauses eine Werkstatt ein. Anschliessend rührte er kräftig die Werbetrommel und setzte seine eigene Website auf, bevor das Musikatelier Vogel am 1. April 2017 schliesslich seine Türen öffnete.

In den vergangenen Jahren habe er seinen Kundenstamm kontinuierlich erweitern können, sagt Vogel. Zu verdanken sei dies auch der erweiterten Dienstleistung gewesen: Neben Reparaturen, Revisionen und Umbauten macht Vogel auch Instrumentenkontrollen mit entsprechenden Reparaturofferten bei Musikvereinen und Musikschulen, die gerne wieder einmal einen Überblick über den Zustand der vorhandenen Instrumente möchten.

Corona unterbrach die gute Entwicklung

Die erfreuliche Entwicklung der vergangenen Jahre sei schliesslich durch die Coronapandemie jäh unterbrochen worden. Den Musikensembles brachen die Einnahmen aufgrund der weggefallenen Konzerte weg und Musiker waren in Kurzarbeit oder verloren ihren Job. Im vergangenen Frühling und Sommer habe er deshalb «nur das Nötigste» gemacht.

Mittlerweile gehe es seinem Geschäft wieder etwas besser. Die letzten Tage habe es wieder mehr Terminreservationen für eine Reparatur oder Revision gegeben, sagt Vogel. «Wir sind aber bei weitem noch nicht auf dem gleichen Stand wie vor Corona.»