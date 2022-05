Mein Ding Hunde-Krippe: Jacqueline Reinmuth betreut täglich Hunde

Mein Ding: Hunde-Krippe Jacqueline Reinmuth betreut in ihrer Krippe täglich ein Hunderudel – zu den Vierbeinern verspürt sie einen besseren Draht als zu Menschen Die Bergdietikerin Jacqueline Reinmuth ist diplomierte Tiertherapeutin und betreut täglich ein Hunderudel in ihrer Hunde-Krippe bei ihr zu Hause. Der Umgang mit den Hunden und die Bewegung in der freien Natur erfüllen die 60-Jährige. Muriel Daasch 12.05.2022, 05.00 Uhr

Jacqueline Reinmuth mitten in ihrem Hunderudel mit ihrem eigenen Husky Shion und den Gasthunden Eolo (brauner Mischling), Dogge Milo, Labrador Flash und Shiba Inu Hatschi. Severin Bigler

Vierbeiner haben im Leben von Jacqueline Reinmuth schon früh eine grosse Rolle gespielt. Sie ist mit Hunden aufgewachsen. Auch zu anderen Tieren verspürte sie einen guten Draht. Ihr erster Berufswunsch war denn auch Tierpflegerin. Doch auch der Sport stand im Leben von Reinmuth immer weit oben. Deshalb entschied sie sich schliesslich für eine Ausbildung als Gymnastiklehrerin im Sportzentrum Magglingen, als sie die Chance dazu erhielt.

Eigene Hunde hatte Reinmuth erst im Alter von 40 Jahren: «Ich hätte vorher einem Hund zeitlich nicht gerecht werden können», sagt sie. Zu dieser Zeit absolvierte sie auch eine Ausbildung zur diplomierten Tiertherapeutin und eröffnete ihre eigene Praxis für Mensch und Tier in Urdorf. Hundebetreuung anzubieten, hatte Reinmuth nie vorgehabt. Eines Tages hat aber eine Kundin nachgefragt, ob sie auf ihren Hund aufpassen könne. «Ich habe, ohne zu überlegen, zugesagt und bald darauf im Jahr 2009 meine eigene Hunde-Krippe gegründet», sagt Reinmuth. Anfangs habe sie auch Geld in Werbung investiert, doch schnell war das nicht mehr nötig und die Kunden kamen von alleine.

Eine Fünf-Tage-Betreuung gehört nicht zum Angebot

Heute hat die mittlerweile 60-Jährige täglich sechs bis neun Hunde bei sich in Bergdietikon. Die meisten Hunde sind Stammgäste und etwa an zwei oder drei Tagen pro Woche in der Hunde-Krippe. An drei Abenden in der Woche betreut Reinmuth zusätzlich ihre Kundinnen und Kunden in der Praxis. «Am Wochenende nehme ich mir in der Regel Zeit für mich», sagt sie. Es komme aber auch vor, dass Hunde aus der Hunde-Krippe bei ihr die Ferien verbringen. Sie selbst hat zurzeit zwei Hunde, einen Husky und einen Mops. Dazu kommen noch zwei Katzen.

Trotz der vielen Hunde geht es in der Hunde-Krippe von Jacqueline Reinmuth meist harmonisch zu und her. Severin Bigler

Der Tag in der Hunde-Krippe beginnt früh. Um 7 Uhr startet Reinmuth ihre Tour durch das Limmattal mit ihrem Hunde-Taxi, um die Hunde abzuholen. Einige Besitzer würden ihre Hunde auch selbst vorbeibringen, sagt sie. Jeden Tag macht Reinmuth zwei ausgedehnte Spaziergänge mit dem ganzen Rudel. Die restliche Zeit des Tages dürfen die Vierbeiner im Wohnzimmer oder im grossen Garten verbringen.

Was Jacqueline Reinmuth nicht anbietet, ist, einen Hund fünf Tage in der Woche zu betreuen. «Man sollte sich keinen Hund nur für die Abende und das Wochenende anschaffen. Viele Leute möchten einfach einen Hund, haben aber gar keine Zeit, sich um ihn zu kümmern und ihn richtig zu erziehen. Das möchte ich nicht unterstützen», sagt sie.

«Bei mir dürfen die Hunde noch so richtig Hund sein»

Wenn ein Hundebesitzer aber Hilfe oder Tipps zur Erziehung benötigt, hilft Reinmuth gerne. Oft läge das Problem darin, dass sich Zwei- und Vierbeiner nicht richtig verstehen, weil die Kommunikation schlicht und einfach anders funktioniere. Zudem habe jeder Hund eine eigene Persönlichkeit, auf die man eingehen müsse, sagt Reinmuth.

Jacqueline Reinmuth erfüllen der tägliche Umgang mit den Hunden und die Bewegung in der freien Natur. Severin Bigler

Laut Reinmuth sind Auslastung und soziale Kontakte für einen Hund das Wichtigste. «Bei mir in der Hunde-Krippe dürfen die Hunde noch so richtig Hund sein. Sie dürfen herumtoben, spielen und auch dreckig werden – alles, was dazugehört», sagt Reinmuth.

Der tagtägliche Umgang mit den Hunden und die Bewegung in der freien Natur erfüllen Jacqueline Reinmuth. «Ich verspüre zu Hunden einen besseren Draht als zu Menschen. Zudem lerne ich von den Vierbeinern immer wieder etwas Neues», sagt sie. Bei ihr verlaufe kein Tag wie der andere, manchmal seien die Hunde etwas aufgedrehter und es sei anstrengender, manchmal sei es dafür total ruhig und harmonisch. Für Reinmuth ist es auch ein schönes Gefühl, die Hunde am Abend glücklich und zufrieden wieder zu ihren Besitzern zu bringen.