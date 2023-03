Bergdietikon: Das Petit Filou bietet viele Geschenke

Mein Ding: Geschenke und Dekoration Beim «Kleinen Schlingel» in Bergdietikon findet man allerlei selbst gemachte Deko Françoise Oklé führt den Geschenke- und Dekorationsladen «Petit Filou» in Bergdietikon. Darin sollen sich die Kunden wie zu Hause fühlen. Boubacar Sarr Jetzt kommentieren 02.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Françoise Oklé eröffnete den Laden Petit Filou vor rund acht Jahren. Severin Bigler

Gleich neben dem Dönibach in Bergdietikon betreibt Françoise Oklé an der Bergstrasse ihren Laden Petit Filou – übersetzt «Kleiner Schlingel». «Der Name steht für das nicht Perfekte mit einem doch lustigen und liebevollen Touch», so Oklé. Das «Petit Filou» ist primär ein Geschenke- und Dekorationsladen.

Es werden die verschiedensten Waren angeboten

Von gelieferten Sachen bis hin zu Selbstgemachtem gibts vieles zu entdecken. Während in einem Regal selbst gemachte Etuis, herzige Portemonnaies und Schlüsselanhänger mit kleinen Botschaften zu finden sind, stehen in einem anderen Kastanien- und Blütenhonig aus dem Tessin sowie verschiedene Tierfiguren. Ebenfalls Teil des Sortiments sind Schmuckstücke wie Halsketten oder Armbänder.

Françoise Oklé sagt, sie bekomme bereits im Februar Nachfragen für Osterwaren. Severin Bigler

Möchte man lieber etwas Grösseres, sind im Laden auch Laternen und handgefertigte Upcycling-Waren aus altem Material wie kleine Regale erhältlich. Neben dem Sofa in der Café-Lounge steht sogar ein Tisch zum Verkauf, der fast 100 Jahre alt ist. Im Nebenraum befindet sich eine Secondhand-Abteilung mit verschiedenen Kleidern, Schuhen und Taschen.

Das Angebot im Petit Filou wechselt über die Jahreszeiten. Severin Bigler

Sie erhalte bereits seit Februar Anfragen für Osterprodukte, sagt Oklé. Deshalb präsentiere sie ihren Kunden schon seit einiger Zeit einen Tisch mit Osterdekorationen wie Hasenfiguren, Ostereiern und vielem mehr. An Feiertagen sowie über die Jahreszeiten wechsle sie jeweils das Angebot im Petit Filou. Abends nach Ladenschluss finden in den Räumen auch Workshops statt, um unter Anleitung selbst etwas zu basteln oder zu bauen.

Im Petit Filou kann man sich auch hinsetzen und einen Kaffee mit Kuchen oder Gipfeli geniessen. Severin Bigler

Praktisch alles steht zum Verkauf

Oklé sagt, dass in ihrem Laden alles ausser die Kaffeemaschine gekauft werden könne. Das Ladenlokal ist auch ein ruhiger Ort zum Entspannen und Verweilen. Die Tische und Teppiche stehen ebenfalls zum Verkauf. In der Zwischenzeit sorgen sie für eine einladende Stimmung. Neben Kaffee serviert Oklé auch verschiedene Teesorten, Chai und Prosecco. Und morgens stehen frische hausgemachte Gipfeli, Kuchen und Wähe zum Verzehr bereit. Kinder können sich bei einem Besuch in der kleinen Spielecke vergnügen.

Laut der Bergdietikerin herrscht im Laden meistens eine angenehme Atmosphäre. «Es ist ein traumhafter Ort, um zu arbeiten. Die Leute, die hier reinkommen, sind sehr offen und aufgestellt. Und viele sagen, man fühle sich wie zu Hause in der Stube.» Manchmal werden auch neue Kontakte geschlossen. «Man sitzt zusammen am Tisch, redet miteinander und findet sich sympathisch», sagt sie.

Oklé ist nicht alleine im «Petit Filou»

Françoise Oklé ist als FDP-Mitglied auch politisch aktiv und engagiert sich im Bergdietiker Gemeinderat. Ausserdem arbeitet sie an der ETH Zürich im Bereich Finanzen und Administration. Das «Petit Filou» eröffnete sie vor rund acht Jahren. Damals betrieb sie es mit zwei weiteren Leuten, seit einigen Jahren führt sie es nun aber alleine. Dafür hat sie ein Team von Leuten, die ihre selbst gemachten Produkte im «Petit Filou» verkaufen. So müsse sie nicht zwingend Leute einstellen, bekomme aber trotzdem Unterstützung.

Ein Bergdietiker Maler setzte an der Wand hinter dem Sofa im Petit Filou seine Idee um, dort etwas zu tapezieren. Severin Bigler

«Das Petit Filou hat kein festgesetztes Konzept. Ich habe stets ein offenes Ohr für die verschiedensten Ideen», sagt Oklé. So fanden im Laden auch bereits Anlässe wie Kunstausstellungen statt. Das Tapetenmuster an der Wand hinter dem Sofa ist ausserdem aus einer spontanen Idee des Bergdietiker Malers Jürg Rothe entstanden.