Mein Ding: Game-Community Über eine Gamingplattform organisiert dieser Schlieremer Events für Kinder und Jugendliche Der 23-jährige Enrico Rösner gründete einen Verein und holt die junge Generation mit Aktivitäten im realen Leben weg von den Gaming-PCs. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 15.02.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Präsident des Vereins Game-Community, Enrico Rösner, neben einem Spielplatz in der Stadtsiedlung Reitmen in Schlieren. Severin Bigler

Die Kommunikations- und Gamingplattform Discord war für den 23-jährigen Enrico Rösner aus Schlieren lange Zeit wie ein zweites Zuhause. «Auf Discord geht es nicht nur ums Gamen, sondern auch um den gegenseitigen Austausch», sagt er. Gemeinsam mit zwei Gamerkollegen aus Düsseldorf und Berlin wollte Rösner im Sommer 2019 seinen Discord-Server, eine Art digitaler Community-Treffpunkt, erweitern.

Mit dem Server als Grundlage gründeten sie darum einen gemeinnützigen Verein mit dem Namen Game-Community. Mit diesem Schritt wurden sie in das Partnerprogramm der Discord-Plattform aufgenommen, was sie unter anderem zur Vereinsgründung ermutigt hatte.

Präsident Rösner sagt: «Der Grossteil unserer Community bestand schon damals aus Kindern und Jugendlichen. Deshalb machten wir es uns zur Aufgabe, Events für verschiedene Altersgruppen zu organisieren, um damit die Medien- und Sozialkompetenz zu fördern.»

Dabei haben die meisten Veranstaltungen nur wenig mit Gaming zu tun. Viermal im Jahr führt der Verein beispielsweise «Nintendo Labo»-Tage durch. Mit Hilfe von Kartonbausätzen und Nintendo-Switch-Controllern bauen die Kinder roboterartige Fahrzeuge und lassen diese gegeneinander antreten. Aber auch einfache Aktivitäten wie Spielnachmittage im Wald gehören zum Programm des Vereins.

Lokale Events sind oft überbucht

Die gesamte Kommunikation über bevorstehende Events läuft über den Discord-Server. «Es ist der beste Weg, um die jungen Leute zu erreichen», sagt Rösner. Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten in der Schweiz, Deutschland und Österreich statt. Unter anderem auch im Raum Schlieren. Der Verein hat seinen Hauptsitz zwar in Schlieren, seine rund 20 Mitglieder verteilen sich aber über die drei Länder.

An den lokalen Events der Game-Community nehmen in der Regel 20 bis 30 Leute teil. Oft sind sie auch überbucht. Rösner verfolgt das Ziel, in Zukunft noch mehr grössere Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Einmal organisierte der Verein einen Ausflug in den Europapark mit rund 100 Kindern und Jugendlichen. «Solche Grossevents sind für alle ein unvergessliches Erlebnis», sagt er.

Dem 23-Jährigen geht das Herz auf, wenn sich Eltern bei ihm für sein Engagement bedanken. Severin Bigler

An den Anlässen nimmt Rösner nicht etwa die Rolle des Erziehers ein, sondern passt sich den Kindern an und «blödelt auch mal gerne mit ihnen herum», wie er es bezeichnet. Mit den Eltern hat er zwar nicht so viel zu tun, er bekommt aber hin und wieder positive Rückmeldungen. «Meistens bedanken sie sich bei mir dafür, dass ich so viele Aktivitäten für die Kinder organisiere. Wenn ich so etwas höre, geht mir das Herz auf», sagt er.

Auch Cosplayer sind Teil des Vereins

Auch in der digitalen Welt bietet der Verein seiner Community viel Abwechslung. Auf dem Discord-Server finden regelmässig Onlinespielturniere oder Malwettbewerbe statt, die sich grosser Beliebtheit erfreuen.

Als selbstständiger Eventmanager kann Rösner sein Engagement für den Verein problemlos in seinen Arbeitsalltag integrieren. Bei einigen Freizeitaktivitäten muss er sich allerdings einschränken: Seine Gamingzeit beschränkt sich beispielsweise noch auf etwa eine Stunde am Tag, was im Vergleich zu früher ziemlich wenig ist.

Um ihrem Namen gerecht zu werden, ist die Game-Community auch an internationalen Messen wie der Fantasy Basel oder der Gamescom in Köln mit einem Stand präsent. An diesen Messen wird jeweils sichtbar, dass auch sogenannte Cosplayer zur Community gehören. Darunter versteht man Personen, die mit Kostümen Figuren aus Animes, Filmen oder Videospielen darstellen. «Cosplay wird immer beliebter, deshalb soll es auch Teil unseres Vereins sein», sagt Rösner.