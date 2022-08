Mein Ding: Rudolf Marty ist Mitglied im Fotoclub Dietikon

Mein Ding: Fotografie «Die Herausforderung ist, sich von der Menge abzuheben»: Rudolf Marty ist Hobbyknipser und Landschaftsliebhaber In jungen Jahren hat der 60-jährige Rudolf Marty aus Dietikon begonnen, sich näher für die Fotografie zu interessieren. Vor allem Landschaften bestaunt er seit vielen Jahren in Fotoausstellungen oder fängt sie mit seiner Kamera selbst ein. Seit letztem Frühling ist er nun Mitglied im Amateur Fotoclub Dietikon. Muriel Daasch 17.08.2022, 14.00 Uhr

Rudolf Marty mit seiner analogen Spiegelreflexkamera auf der Nötzliwiese in Dietikon. Valentin Hehli

Mit etwa 20 Jahren hat der Dietiker Rudolf Marty begonnen, sich immer mehr für das Fotografieren zu interessieren. Er kaufte sich eine analoge Spiegelreflexkamera, die über einige Jahre hinweg zu seiner treuen Begleiterin wurde. Der mittlerweile 60-Jährige bezeichnet sich selbst als Hobbyknipser – sein Interesse für die Fotografie reicht aber weit über das Fotoschiessen hinaus.

«Ich habe mich schon immer auch für bekannte Fotografen und deren Werke interessiert», sagt Marty. So hat er schon zahlreiche Fotoausstellungen besucht, unter anderem in Südfrankreich. Dabei habe er eine besondere Affinität zu Landschaftsfotografie. Diese widerspiegelt sich sowohl in den besuchten Ausstellungen als auch in seinen eigenen Fotos.

Viele Jahre lang hat Marty sein Hobby allein und nicht in einem Verein ausgeübt. Im letzten Herbst stiess er durch Zufall auf den Amateur Fotoclub Dietikon: «Ich besuchte die Fotoausstellung im Gleis 21 zum 95-Jahr-Jubiläum des Vereins», sagt er. Von der Qualität und der Professionalität der Bilder sei er sofort begeistert gewesen.

Zusammenspiel zwischen Technik und Ästhetik

Seit diesem Frühling ist Marty nun aktives Mitglied im Dietiker Fotoclub. «Wir treffen uns alle zwei Wochen an einem Hock, an dem wir einerseits Informationen zu kommenden Veranstaltungen erhalten und andererseits Grundsätze, Tipps und Tricks rund um das Fotografiehandwerk besprechen», sagt er.

Marty unternimmt hin und wieder Bergtouren in den Schweizer Alpen, auf denen sein Fotoapparat natürlich nicht fehlen darf. Valentin Hehli

Daneben organisiere der Fotoclub auch regelmässig Workshops sowie Ausflüge in der Region oder auch an entferntere Orte wie Neuenburg. In den wenigen Monaten beim Club hat Marty von langjährigen Mitgliedern schon viel Neues dazugelernt, wie er sagt. «Ich bin gerade daran, mir das Fotografieren mit der digitalen Kamera besser anzueignen und die vielen technischen Möglichkeiten wie eine bewusste Unter- oder Überbelichtung kennen zu lernen», sagt er.

Marty gefällt beim Fotografieren, dass man etwas von der Technik verstehen muss und gleichzeitig die Ästhetik eine grosse Rolle spielt. Neben der Landschaftsfotografie interessiert er sich seit kurzem auch immer mehr für die Tierfotografie. Gut verbinden lassen sich diese beiden Motive auf Bergtouren in den Schweizer Alpen, die er hin und wieder unternimmt. Wenn er hingegen in Dietikon mit seiner Kamera unterwegs ist, findet man ihn meistens in der Nähe der Nötzliwiese am Limmatufer.

Aus der Menge herausstechen

Durch den Fotoclub wurde Marty auf die aktive Amateurfotoszene in der Schweiz aufmerksam. «Es finden regelmässig schweizweite Fotowettbewerbe statt, bei denen eingereichte Fotos von einer Jury bewertet werden», sagt er. Dass solche Wettbewerbe in der Schweiz existieren, habe er zuvor nicht gewusst.

Nun nimmt Marty zum ersten Mal an so einem Fotowettbewerb teil. Bis im Herbst hat er Zeit, selbst geschossene Fotos zum Thema Brauchtum einzureichen. «Es ist ein sehr breites Thema, das man auf viele verschiedene Arten umsetzen kann», sagt Marty. Er selbst werde für das Projekt wahrscheinlich einen Alpaufzug in der Ostschweiz fotografisch festhalten und die besten Ergebnisse davon einreichen, sagt er.

Als Mitglied im Fotoclub nimmt er nun diesen Herbst zum ersten Mal an einem schweizweiten Fotowettbewerb teil. Valentin Hehli

Heutzutage sei es aufgrund der einfach bedienbaren Handys nicht besonders schwierig, ein gutes Foto zu schiessen. Wichtig findet Marty deshalb bei solchen Wettbewerben, nicht nur mit Qualität, sondern auch mit Originalität zu überzeugen. «Die Herausforderung ist, aufzufallen und sich von der Unmenge an Bildern, die tagtäglich produziert werden, abzuheben», sagt er.

Obwohl Marty von der Schweizer Landschaft fasziniert ist, träumt er auch von ferneren Orten. «Was mich sehr reizen würde, ist, einmal nach Lateinamerika zu reisen und dort Eindrücke und Landschaften mit meinem Fotoapparat einzufangen», sagt er.