Mein Ding: Feuerwehr «Es war für mich ein Bubentraum»: Fabio Salamone engagiert sich seit bald acht Jahren bei der Feuerwehr Geroldswil-Oetwil Schon als Kind wollte er Feuerwehrmann werden. Als Fabio Salamone nach Geroldswil zog, erfüllte er sich diesen Traum. Carmen Frei 19.05.2021, 12.07 Uhr

Fabio Salamone wollte schon immer zur Feuerwehr. Als er nach Geroldswil zog, ergriff er die Chance. Britta Gut Im Feuerwehrdepot bereitet sich der umtriebige Feuerwehrmann auf seinen Einsatz vor. Britta Gut Mit Helm, Jacke und im Moment auch mit Maske geht es zur Übung. Britta Gut Sein Engagement macht Fabio Salamone viel Freude. «Wir helfen einander und können aufeinander zählen», sagt er. Britta Gut

Schon als er klein war, wollte Fabio Salamone zur Feuerwehr. «Es war für mich ein Bubentraum. Ich habe immer zu den Feuerwehrleuten aufgeschaut», sagt der 43-Jährige. Als er 2012von Zürich nach Geroldswil zog, meldete er sich darum bei der örtlichen Feuerwehr. Seit 2013 steht er nun bei der Feuerwehr Geroldswil-Oetwil im Einsatz.

«Bei der Feuerwehr gibt es eine spezielle Kameradschaft. Eine solche findet man nicht einfach so», meint Salamone. «Wir helfen einander und können aufeinander zählen.» Auch die handwerkliche Vielfalt schätzt er. Er hat als einfacher Feuerwehrmann begonnen, wurde Maschinist und fährt inzwischen auch Tanklöschfahrzeuge.

Bei der Feuerwehr hat er seine Höhenangst überwunden

Fahrzeuge begleiten ihn auch in seinem Beruf. Salamone arbeitet in Zürich in der Automobildiagnostik. «Ich war schon immer begeistert von Autos», sagt er. Vielleicht sei er darum schnell zu den Fahrern bei der Feuerwehr gekommen.

Aber auch der Seilgruppe schloss er sich an. Sie nimmt Absturzsicherungen vor und bewegt sich in der Höhe. «Dabei hatte ich eigentlich Höhenangst», sagt Salamone. Das habe ihn aber nicht aufgehalten. «Es gibt nichts, was ich nicht probieren will», sagt er. Inzwischen hat er seine Angst überwunden.

In diesem Jahr hatte er bisher vor allem als Mitglied der Holzergruppe viel zu tun. «Wir haben Einsätze bei Sturmschäden und bei Unwetter», erklärt Salamone. «Anfang Jahr gab es sehr viel Schneefall, da waren wir viel unterwegs», sagt er.

«Die Feuerwehr macht Spass. Die Dankbarkeit der Leute gibt einem viel zurück»,

sagt Salamone. Seine Begeisterung gibt er auch gerne weiter. «Mit der Feuerwehr besuche ich auch Schulen und Kindergärten. Ich finde es toll, Wissen zu vermitteln. Aber es geht auch darum, die Kinder zu begeistern. Schliesslich brauchen wir Nachwuchs», meint Salamone.

Mit der Feuerwehr gibt es für ihn auch immer wieder prägende Erlebnisse. Schwierig seien etwa Einsätze bei Bränden, bei denen Personen zu Schaden kommen. «Wir sprechen dann auch miteinander darüber. Die Verarbeitung ist wichtig», findet Salamone. Dabei helfe die Kameradschaft in der Feuerwehr.

Die Entenfamilie bedankt sich

Es gibt zudem viele erfreuliche Erlebnisse mit der Feuerwehr. Salamone erzählt vom letzten Sommer: «Eine Ente flog auf die Terrasse eines unbewohnten Gebäudes. Sie erhielt dort Nachwuchs. Wir mussten sie aber von der Terrasse retten, denn dort gab es kein Wasser.» Die Feuerwehr musste die Ente und ihre Jungen einfangen und an einem geeigneten Ort wieder freilassen. «Es gab viele Zuschauer und alle fanden es herzig. Da habe ich gedacht: ‹Das ist eben auch Feuerwehr›», sagt Salamone.

Und sogar die Entenmama bedankte sich. «Als die Mutter mit ihren Jungen wegschwamm, schaute sie noch einmal zu uns zurück. So als wollte sie sagen ‹Danke, dass ihr uns geholfen habt›.»