Mein Ding: Faszi-Nation-Schweiz «Vielen ist nicht bewusst, was wir hier alles für Naturschätze haben»: Frank Schweitzer personalisiert Reiseführer für Firmen und Privatpersonen Unter dem Namen «Faszi-Nation-Schweiz» stellt Frank Schweitzer seit Beginn der Coronapandemie personalisierte Reiseführer für verschiedene Unternehmen sowie Privatpersonen her. Damit will er den Menschen die Schweiz als Ferienziel näherbringen. Muriel Daasch 19.10.2022, 12.00 Uhr

Frank Schweitzer mit einem seiner Reiseführer auf seinem Balkon in Unterengstringen. Severin Bigler

Seit über 20 Jahren stellt Frank Schweitzer aus Unterengstringen personalisierte Reiseführer für verschiedenste Firmen her. «Ganz normale Reiseführer findet man überall, deshalb musste etwas Besonderes her, um auf dem Markt zu überzeugen», sagt er.

Als selbstständiger Grafiker hat der 55-Jährige viel Know-how in den Bereichen Logoentwicklungen und Grafikdesign. Das Verfassen der Reiseführer übernimmt jeweils sein Bruder, der als Reisejournalist viel Erfahrung mitbringt.

Als Schweitzer zu Beginn der Coronapandemie weniger Aufträge als üblich erhielt und dadurch mehr Zeit hatte, entwickelte er die Idee, eine eigene Reiseführer-Marke zu gründen. Wie der Name «Faszi-Nation-Schweiz» schon verrät, handelt es sich ausschliesslich um Reiseführer mit Ausflugszielen in der Schweiz. Er sagt:

«Ich bin selbst sehr gerne in der Schweiz unterwegs und ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, was wir hier alles für Naturschätze haben.»

Die Reiseführer sind inzwischen nicht mehr nur für Firmen erhältlich, sondern auch für Privatpersonen. Statt einem Logo auf dem Cover, einem eigenen Vorwort und Werbeseiten fallen die für Privatpersonen personalisierten Reiseführer mit einem grossen Porträtbild auf dem Cover ins Auge.

Für die Zusammenstellung der Reiseführer stehen verschiedene Themen wie beispielsweise Wander- und Velotouren oder Dörfer und Kleinstädtchen zur Auswahl. Severin Bigler

«Im Vergleich zu einer Flasche Wein oder einem Blumenstrauss ist es ein sehr überraschendes und sympathisches Geschenk», sagt Schweitzer. Auch die diversen Unternehmen, mit denen er zusammenarbeitet, verwenden die Reiseführer als Werbegeschenke.

Die Reiseführer können individuell zusammengestellt werden

Die Kundinnen und Kunden von «Faszi-Nation-Schweiz» können mittlerweile bei der Zusammenstellung ihrer Reiseführer zwischen neun verschiedenen Themen auswählen. Darunter sind erholsame Grünoasen, eindrückliche Bahnen und Bahnstrecken, reizvolle Wander- und Velotouren, magische Orte am Wasser sowie charmante Dörfer und Kleinstädtchen.

Die Reiseführer sind mit 50 bis 250 Tipps erhältlich. Die meisten Leute würden sich jedoch für eine Variante mit 200 Tipps entscheiden. «Einerseits haben sie so einen schönen Mix aus verschiedenen Themen und andererseits kann das Buch mit weniger als zwei Zentimetern Dicke und unter 500 Gramm Gewicht kostengünstig versendet werden, da es knapp nicht als Paket gilt. Bei höheren Auflagen ist dies ein wichtiger Faktor», sagt Schweitzer.

Seit der Gründung seiner Marke konnte er bereits viele Firmen und auch einige Privatpersonen von seinem Konzept überzeugen. Die Reiseführer würden bei vielen Menschen sehr sympathisch ankommen und vor allem Unternehmen seien oft positiv überrascht von den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Zu seinen Kunden gehören unter anderem Raiffeisen, Vebego und die Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW).

Neu ist auch das Thema «Nachhaltigkeit geniessen und erleben» erhältlich

Mit den Reiseführern will Schweitzer nicht nur den Tourismus in der Schweiz fördern, sondern auch die Nachhaltigkeit. Er sagt:

«Ich möchte die Menschen dazu animieren, ihre Ferien öfter mal in der wunderschönen Schweiz zu verbringen. Dies hätte natürlich auch einen positiven Effekt auf unsere Umwelt.»

Passend dazu bietet «Faszi-Nation-Schweiz» seit einigen Wochen ein weiteres Thema mit dem Namen «Nachhaltigkeit geniessen und erleben» an. In den 50 Tipps sind unter anderem ausgewählte Restaurants, Hotels und Wellnessoasen zu finden, die einen Beitrag für die Umwelt leisten.

Neben den Reiseführern will Schweitzer mit seiner Marke in Zukunft auch noch weitere Produkte kreieren. Severin Bigler

Auch auf eine nachhaltige Produktion seiner Reiseführer legt Schweitzer grossen Wert. Die Bücher werden klimaneutral von der Edubook AG in Merenschwand im Aargauer Freiamt gedruckt. Neben den Reiseführern ist auch die umfangreiche Onlineplattform «Weekendtipps-Schweiz» mit rund 1000 Tipps Teil von «Faszi-Nation-Schweiz».

Zurzeit steckt Schweitzer mitten in den Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft. «Für viele Firmen sind meine personalisierbaren Reiseführer ein willkommenes Weihnachtsgeschenk», sagt er. In Zukunft will er mit seiner Marke neben den Reiseführern auch noch weitere personalisierbare Produkte kreieren.

