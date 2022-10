Mein Ding: Janina Säger fotografiert Paare, Familien und Babys

Mein Ding: Familienfotografie «Oft sind es sehr emotionale und besondere Momente»: Janina Säger fotografiert Paare, Familien und Babys Die 36-jährige Janina Säger aus Dietikon schlug beruflich schon früh den Weg in die Fotografie ein. Mittlerweile hat sie sich mit der Familien- und Paarfotografie selbstständig gemacht und fotografiert unter anderem Neugeborene in Spitälern. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 05.10.2022, 14.45 Uhr

Janina Säger auf der Wiese in Dietikon, wo sie oft Familien oder Paare fotografiert. Mathias Förster

Die mittlerweile in Dietikon wohnhafte Janina Säger ist in der Stadt Dessau im Osten Deutschlands aufgewachsen. Schon im Jugendalter hat sie sich für die Fotografie interessiert. Dies führte dazu, dass sie auch beruflich diesen Weg einschlug und nach einem kurzen Schnupperpraktikum in einem kleinen Fotoatelier eine Ausbildung zur Fotografin begann.

Abgeschlossen hat sie diese nicht mehr am selben Ort, sondern in einem grossen Fotostudio. «Direkt nach der Ausbildung habe ich im Studio die Leitung übernommen und dadurch auch selbst Lehrlinge betreut. So habe ich sehr schnell viel Verantwortung getragen», sagt die 36-Jährige. Obwohl sie mit der damaligen Situation glücklich gewesen sei, habe sie sich nach einer Veränderung gesehnt.

Gemeinsam mit ihrem Mann, den sie im Fotostudio kennen gelernt hatte, beschloss Säger im Jahr 2010 spontan, Deutschland zu verlassen und in die Schweiz zu ziehen. «Eine Freundin von mir zog damals in die Schweiz und so hat es sich dann ergeben, dass wir mitgegangen sind», sagt sie. In den ersten paar Monaten nach ihrem Umzug nach Dietikon arbeitete sie bei einer Schulfotofirma.

Mit persönlichen Fotos bedeutende Erinnerungen schaffen

Schnell öffneten sich neue Türen für die junge Fotografin und so rutschte sie durch eine Stelle im Zürcher Stadtspital Triemli im Jahr 2011 in die Babyfotografie. Seither fotografiert sie Neugeborene.

Nach einiger Zeit begann sie, daneben selbstständig Fotoshootings für Familien und Paare anzubieten. Säger sagt:

«Bei meinen eigenen Shootings kann ich frei von Vorgaben und in meinem ganz eigenen Stil fotografieren.»

Säger zieht es vor, ihre Kundinnen und Kunden draussen in der Natur zu fotografieren. Mathias Förster

Ihr liebster Hintergrund ist dabei die Natur. «Draussen hat es keine Wände und dadurch ist man viel freier», sagt sie. Vor allem mit Kindern gestalte es sich in der Natur meistens viel einfacher, gute und natürliche Fotos zu schiessen.

Oft fotografiert Säger die Familien oder Paare auf einer Wiese mit einem grossen Baum in der Nähe ihres Wohnhauses in Dietikon. «Die Stelle ist sehr gut geeignet und dadurch, dass ich sie kenne, weiss ich beispielsweise auch, auf welche Lichtverhältnisse ich zu bestimmten Tageszeiten achten muss», sagt sie.

Sie überlasse den Familien und Paaren aber jeweils die Entscheidung, ob sie das Fotoshooting dort oder an einem anderen Ort ihrer Wünsche durchführen möchten. Bei Neugeborenen oder während der kalten Jahreszeit besucht sie ihre Kundinnen und Kunden auch zu Hause. Hin und wieder wird Säger auch für Hochzeiten als Fotografin engagiert.

«Ich finde es besonders schön, Familien beim Wachsen zu begleiten»,

sagt sie. Denn nicht selten werde sie zuerst für ein Hochzeits- oder Paarshooting angefragt und einige Zeit später würden Kinder dazu kommen. «Oft sind es sehr emotionale und besondere Momente», sagt Säger. Mit den Fotos halte sie die Augenblicke für die Familien fest und schaffe so Erinnerungen, die für die Menschen von grosser Bedeutung seien.

Auch im Kantonsspital Baden ist sie als Babyfotografin unterwegs

Säger bezeichnet sich als sicherheitsliebende Person. Aus diesem Grund, und auch weil sie in ihrem Leben gerne etwas Abwechslung hat, ist sie immer noch an etwa vier Tagen in der Woche als Babyfotografin im Spital unterwegs. Neben Babys im Zürcher Stadtspital Triemli fotografiert sie mittlerweile auch jene im Kantonsspital Baden. Ausserdem besucht sie regelmässig Kindergärten in Dietikon und der nahen Umgebung und porträtiert dort die Kinder.

Sowohl bei ihren eigenen Shootings als auch bei denen im Spital begleitet sie Familien bei besonderen Momenten. Mathias Förster

«Die Fotoshootings im Spital unterscheiden sich zwar deutlich von denen, die ich selbst gestalte, aber ich geniesse die Arbeit trotzdem sehr», sagt Säger. Durch die zeitliche Flexibilität seien die beiden Jobs auch super mit ihrem Alltag mit zwei Kindern zu vereinbaren. «Ich bin im Moment sehr zufrieden, wie es gerade ist, und hoffe, mit meinen Fotos noch vielen Familien eine Freude zu machen», sagt sie.

