Biljana Petkovic aus Geroldswil ist mit Leidenschaft Fahrlehrerin

Mein Ding: Fahrschulunterricht «Mein Beruf ist Arbeit und Genuss zugleich»: Biljana Petkovic lebt vom und für den Fahrschulunterricht Von der Landwirtschaft über die Zahnmedizin bis hin zur Gastronomie war die Geroldswilerin Biljana Petkovic in vielen Bereichen tätig. Inzwischen hat sie seit 17 Jahren ihre eigene Fahrschule. Mara Aliotta Jetzt kommentieren 16.02.2022, 12.55 Uhr

Erst seit Biljana Petkovic aus Geroldswil ihre eigene Fahrschule hat, kann sie «mit Überzeugung sagen, dass sie ihren Beruf liebt». Valentin Hehli

«Selbstständigkeit und Flexibilität sind mir sehr wichtig», erzählt Biljana Petkovic aus Geroldswil. Denn die diplomierte Fahrlehrerin merkte früh, dass sie sich selbstständig machen möchte, half nur anfangs bei Fahrschulen aus. Nach ihrer Fahrlehrer-Ausbildung gründete sie «Bili’s Fahrschule» und ist seither ihre eigene Chefin.

Petkovic ist bei ihrer Grossmutter in Vakuf in Bosnien-Herzegowina aufgewachsen. Dort lebten sie in einem kleinen Häuschen aus Lehm und Stroh, ohne Heizung oder fliessendes Wasser. Trotzdem erinnere sie sich noch gern daran, sagt Petkovic. «Es war alles wunderschön.» Im Alter von elf Jahren ist sie zu ihren Eltern in die Schweiz gezogen, die hier als Gastarbeiter tätig waren.

«Mein erster Job war auf einem Bauernhof in Bergdietikon»,

sagt Petkovic. «Ich hatte noch keine Lehre gefunden und wollte meinen Eltern in der Zwischenzeit nicht auf der Tasche liegen.» Sie fand schliesslich eine Lehrstelle als Dentalassistentin bei Alois Krobot am Meierhofplatz in Zürich Höngg. Fünf Jahre lang blieb sie auf dem Beruf, ehe sie einen Job in einem Restaurant begann. «Später habe ich auch noch in einem Büro gearbeitet, doch den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu sitzen hat mich einfach nicht erfüllt.»

Biljana Petkovic mit einem ihrer zwei Fahrschulautos. Man kann bei ihr mit Automatik- sowohl als auch mit Schaltgetriebe lernen. Valentin Hehli

Schwanger an die Aufnahmeprüfung

Während eines Brainstorming mit ihrem Mann Aleksandar sei ihr dann ihre Passion für das Fahren in den Sinn gekommen, sagt die 43-jährige. Doch manche Ideen – wie Lastwagenfahrerin oder Chauffeurin – hat sie schnell wieder verworfen, insbesondere wegen ihrer Kinder. «Per Zufall sah ich kurz darauf meinen Fahrlehrer von früher und kam so auf die Idee, selber Fahrlehrerin zu werden», sagt sie.

«Bei der Aufnahmeprüfung für die Ausbildung war ich hochschwanger und mega nervös», erzählt Petkovic. «Der Experte versuchte noch, mich zu beruhigen. Ich wusste aber genau, das wird nichts, ich spürte dauernd das Baby kicken!», sagt sie und lacht. Beim zweiten Anlauf klappte es dann: Ein Jahr dauerte die berufsbegleitende Fahrlehrerausbildung, die Petkovic im Juli 2005 abschloss.

«Im Nachhinein hat mir die nicht bestandene Prüfung viel gebracht», sagt Petkovic. Sie findet, Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer sollten sich öfters bewusst Situationen aussetzen, in denen sie gefordert oder nervös sind. Es sei nämlich etwas vom Wichtigsten, dass man sich in die Schülerinnen und Schüler hineinversetzen könne.

«Mama, wieso hat der andere jetzt nicht geblinkt?!»

Inzwischen ist Petkovic vierfache Mutter. Die älteren beiden Kinder fahren bereits selbst Auto. Während ihr Sohn Fahrstunden über seinen Betrieb machen konnte, lernte die Tochter bei ihr das Fahren. Manchmal kommen auch Freunde, Verwandte oder Bekannte zu ihr. Gefahren wird mit einem ihrer zwei Ford. Dabei hat sie sowohl Automatik- als auch Schaltgetriebe im Angebot.

«Es ist nicht immer einfach, wenn wir mit der Familie privat unterwegs sind», gibt Petkovic zu. Wenn andere am Steuer sitzen, rutschen ihr manchmal aus Gewohnheit Bemerkungen zum Fahrverhalten raus. «Dann muss ich mir anhören, dass ich nicht immer Fahrlehrerin bin», sagt sie und lacht.

Die Liebe für das Autofahren scheint schon abzufärben. Obwohl ihre jüngeren beiden Kinder mit ihren zehn und zwölf Jahren noch etwas warten müssen, bis sie die Fahrprüfung ablegen können, kommentieren sie bereits fleissig das Fahrverhalten der anderen Verkehrsteilnehmer. So heisst es dann manchmal empört von der Rückbank: «Mama, wieso hat der andere jetzt nicht geblinkt?!»

«Fahrschulunterricht vereint für mich Arbeit und Genuss»,

sagt Petkovic. Das Autofahren habe sie «einfach im Blut» und sie geniesse es, dass sie bei der Abstimmung von Arbeitszeit und Familienalltag nicht von einer Fahrschule abhängig sei. Ähnlichkeiten zu anderen Berufen, die sie ausübte, sieht sie kaum. «Der einzige gemeinsame Nenner ist das Zwischenmenschliche», sagt die Fahrlehrerin. «Das hatte ich im Büro ja so vermisst.»

Den Beruf wechseln möchte Biljana Petkovic nicht mehr. «Ich möchte mich aber früher pensionieren lassen», sagt sie. Dann soll es mit ihrem Mann in die Ferien gehen. Am besten ganz lange und ganz weit weg.

Mein Ding In der Rubrik «Mein Ding» stellen Limmattaler ihre Leidenschaft vor. Sind auch Sie «besessen» von einer Sache? Wollen Sie zeigen, was Ihr Ding ist? Dann schreiben Sie uns ein E-Mail an redaktion@limmattalerzeitung.ch oder einen Brief an Limmattaler Zeitung, Redaktion, Heimstrasse 1, 8953 Dietikon.

