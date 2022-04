Mein Ding: Ernährungsberatung Ernährungsberaterin Silvia Blöchliger hilft ihren Kunden auch mal beim Kochen Die 56-jährige Bündnerin arbeitet als ganzheitliche Ernährungsberaterin in Unterengstringen. Was eine Umstellung der Essgewohnheiten bewirken kann, hat sie am eigenen Leib erfahren. Celia Büchi Jetzt kommentieren 13.04.2022, 11.00 Uhr

Als junge Frau hatte Silvia Blöchliger selbst eine Zeit lang Gewichtsprobleme. Heute unterstützt sie andere beim Abnehmen und auf ihrem Weg zu einem gesünderen Lebensstil. Severin Bigler

Das Thema Gesundheit faszinierte Silvia Blöchliger schon immer. Ihre erste Ausbildung machte die heute 56-Jährige als Spitex-Krankenschwester. Später lernte sie zusätzlich Arztgehilfin und machte Weiterbildungen in Naturheilkunde und Massage. Schliesslich fand sie den Weg an die Paracelsus-Heilpraktikerschule in Zürich und bildete sich dort zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin aus. Vor vier Jahren eröffnete sie in Unterengstringen an der Steiacherstrasse ihre eigene Praxis «Essen mit Freude».