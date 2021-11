Mein Ding: DJing Er erfüllt alle Musikwünsche: «Ich mag es, Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern» Curdin Brandenburger ist DJ aus Leidenschaft. Der Bergdietiker spielt jeweils als DJ Brändi an verschiedenen Anlässen in der Region – am liebsten aber an Hochzeiten. Sven Hoti Jetzt kommentieren 10.11.2021, 11.06 Uhr

«Man kann nicht alles miteinander mischen», sagt Curdin Brandenburger alias DJ Brändi. Alex Spichale

Wenn Curdin Brandenburger mit seiner Truppe vom Sportverein Bergdietikon und ihrer fahrenden Bar an Turnfeste reiste, vergnügte er sich nicht nur, sondern beschallte mit seinem Handy auch gerne einmal seine Mitmenschen. Aus dem Spass wurde zwar nicht bitterer Ernst, aber zumindest kam ein Engagement zustande: Nach einem dieser Turnerfeste fragte ihn seine Gotte nämlich für eine Après-Ski-Party in Graubünden als DJ an. Brandenburger sagte zu, eine Leidenschaft war geboren.

Brandenburger kaufte sich ein DJ-Pult – ein günstiges aus Plastik. «Ich habe mir mit Youtube-Videos selber beigebracht, Musik abzumischen», erzählt Brandenburger. Vor sechs Jahren entschied er sich schliesslich, zusätzlich einen DJ-Kurs zu absolvieren. «Durch den Kurs habe ich ein Musikgehör entwickelt», sagt er. Tonarten, Geschwindigkeiten, Lautstärke: All diese musikalischen Parameter habe er näher kennen lernen dürfen. Und vor allem habe er gelernt, wie ein passender «Mix» kreiert wird – also passende Reihenfolgen für die Lieder zu finden.

Er will das Schwyzerörgeli in die Popmusik bringen

«Man kann nicht alles miteinander mischen», betont Brandenburger. Aufeinanderfolgende Lieder müssten passen. Er erklärt:

«‹Ewigi Liebi› direkt nach Hardrock: Das geht einfach nicht.»

Für Brandenburger ist es jedoch ebendiese Herausforderung, die ihm am DJing gefällt: Die Reihenfolge der Lieder so zu gestalten, dass alles schön ineinander übergeht und auch gänzlich unterschiedliche Genres Platz finden.

Mit dem DJ-Kurs verfolgte Brandenburger, der auch noch Schwyzerörgeli spielt, aber auch ein anderes, für ihn fast noch zentraleres Ziel: Zu lernen, wie er das Schwyzerörgeli in die populäre Musik einbringen kann. Bis anhin habe jedoch die Zeit und das Know-how dafür gefehlt. Das Know-how hat der 31-Jährige inzwischen – die Zeit fehle ihm aber immer noch, sagt der Junior-Projektleiter und -Bauleiter bei einem Ingenieurbüro in Sursee.

Von der Dietiker Sichlete bis zur Hochzeit

Nach dem DJ-Kurs investierte Brandenburger grössere Geldmengen in sein Hobby: Er tat sich unter anderem ein professionelleres DJ-Pult zu und liess ein Logo designen. Das Geld für sein Hobby nimmt er jedoch nicht von seinem Lohn, sondern von den Einnahmen, die er als DJ an den Anlässen macht. Ein Engagement findet er eigentlich immer: Er profitiere vom Vitamin B, das er sich durch all die Veranstaltungen und Hochzeiten, wo er auftrete, angehäuft habe, so Brandenburger.

Heute spielt der in Oberwil-Lieli wohnhafte Brandenburger als DJ Brändi an verschiedenen Anlässen in der Region. Regelmässig tritt er etwa an der Dietiker Sichlete auf. Zudem ist er bei den Dietiker Guggi-Häxe dabei und sorgt auch dort für den musikalischen Rahmen. Am liebsten spielt er aber an Hochzeiten. Etwa drei bis vier Hochzeiten besucht Brandenburger im Jahr.

«Die Stimmung ist einfach cool dort»,

schwärmt er. «Es ist feierlich und die Leute sind alle schön gekleidet.»

Gäste können ihre Musikwünsche auf Kärtchen schreiben

An den Anlässen legt er jeweils Kärtchen aus, auf denen die Gäste ihre Musikwünsche aufschreiben können. Für Brandenburger ist das eine Selbstverständlichkeit. «Ich mag es, Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, indem ich ein Lied laufen lasse, das sie sich gewünscht haben», sagt er. Brandenburger betont: «Ich erfülle alle Musikwünsche.»

Sein Hobby zum Beruf machen will Brandenburger allerdings nicht. «Für mich ist es lediglich ein Ausgleich zur Arbeit.» Ambitionierten Nachwuchs-DJs empfiehlt er, sich ein Mischpult zu besorgen und bereits mit Hilfe von Youtube-Videos erste Mixe zu kreieren. Er empfiehlt zudem, anderen DJs über die Schulter zu schauen. Ganz ambitionierten rät er, einen DJ-Kurs zu machen.

