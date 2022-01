Mein Ding: Kunst Die Ente ist der Star ihrer Kunst: Maria do Carmo Patinha Erb fühlt sich wegen ihres Mädchennamens mit dem Tier verbunden Sie ist überzeugt vom Potenzial der Ente als künstlerisches Motiv. Das nächste Projekt der Dietikerin: Unterwäsche mit Entendesign. Celia Büchi Jetzt kommentieren 19.01.2022, 11.32 Uhr

Die Kunstwerke von Maria do Carmo Patinha Erb haben stets eine Bedeutung. In diesem Leinwandbild versteckt sich beispielsweise ein Fötus in der Gebärmutter, der ihren Sohn darstellen soll. Valentin Hehli

Sie machte ein Sprachstudium in Lissabon, arbeitete in der Schweiz im Finanzsektor, folgte ihrer Liebe nach Italien und fand schliesslich den Weg ins Atelier vom Wolf in der Säule. Die gebürtige Portugiesin Maria do Carmo Patinha Erb ist nun 60 Jahre alt, wohnt in Dietikon und geht in Zürich Altstetten ihrer Leidenschaft, der Kunst, nach.

«Die Kunst gibt mir Kraft, ich kann mich selbst in ihr spiegeln und ich kann so Freude weitergeben»,

sagt Patinha Erb. Ihr künstlerisches Lieblingsmotiv ist die Ente. Sie sei auf die Ente aufmerksam geworden, weil ihr Mädchenname Patinha «eine herzige Ente» bedeute. Durch ihren Namen fühle sie sich mit der Ente verbunden. Mittlerweile werde sie von ihr regelrecht verfolgt. Überall sehe sie das Motiv und so habe sie unzählige Gestaltungsideen. Eines ihrer nächsten Projekte werde es sein, ein Entendesign für Unterwäsche zu gestalten.

Ihre Werke erzählen Geschichten

Patinha Erb arbeitet mit Lehm, Holz, Papier, Zeitungen, Textilien und vielem mehr. Sie bemalt Leinwände, bedruckt T-Shirts, designt Postkarten und stellt Keramik-Figuren her. Dabei liebt sie die Ästhetik. Doch ihre Kunst soll nicht nur schön sein. Ihre Werke haben stets eine Bedeutung. Sie wolle etwas ausdrücken, die Welt spiegeln und Geschichten erzählen mit ihren Arbeiten, sagt sie. So versteckt sich beispielsweise in einem Kunstwerk, auf dem eine grosse Ente auf einer Leinwand zu sehen ist, ein Fötus in einer Gebärmutter. Er solle ihren Sohn darstellen. In abstrakte Designs für T-Shirt-Drucke oder Postkarten integriert Patinha Erb Symbole oder Zahlen bedeutungsvoller Daten.

Der Keller voller Kunstwerke

Die passionierte Künstlerin ist kreativ ohne Grenzen. Sie komme mit der Umsetzung all ihrer Ideen gar nicht nach, sagt sie. «Ich habe so viel im Kopf, aber nicht sehr viel Zeit.» Aufgrund ihrer grossen Produktivität werde es gar langsam schwierig, Platz für ihre Werke zu finden. «In meiner Wohnung habe ich keinen Platz mehr, im Atelier auch nicht und im Keller auch nicht», sagt Patinha Erb.

Im Atelier vom Wolf in der Säule erhält Maria do Carmo Patinha Erb Material und Stauraum, damit sie ihre Kreativität ausleben kann. Valentin Hehli

Das Atelier vom Wolf in der Säule, von dessen Angebot Patinha Erb profitiert, gehört zur Organisation Sintegra. Diese setzt sich in insgesamt vier Betrieben im Kanton Zürich für die Integration von Menschen mit psychischer Beeinträchtigung oder psychischer Krisenerfahrung ein. Im Atelier erhalten Menschen, die aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung eine IV-Rente beziehen, eine Tagesstruktur, Halt und die Möglichkeit, Teil einer Gemeinschaft zu sein.

Der Traum von Enten-Tuk-Tuks

Dank dem Atelier in Altstetten kann Patinha Erb ihre Werke jährlich an mindestens zwei Ausstellungen präsentieren und verkaufen. Auch selber hat sie bereits mehrere Ausstellungen organisiert. Ausserdem zeigt sie auf ihrer Website Bilder ihrer Werke und bietet sie zum Verkauf an. Und über eine Website des Ateliers ist ihre Coronakollektion von Postkarten erhältlich. Diese hat sie zuhause in Dietikon während des Lockdowns kreiert.

Am liebsten würde Patinha Erb noch öfter ausstellen und ihre Traumprojekte umsetzen, wie zum Beispiel solarstrombetriebene Tuk-Tuk-Fahrzeuge in Entenform. Dafür reichen aber derzeit die finanziellen Mittel nicht.

