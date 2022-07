Mein Ding: Salome Lips spielt im Curlingclub Limmattal in Urdorf

Mein Ding: Curling Für sie kommt es auf dem Eis auf die richtige Taktik an – Salome Lips lebt für das Curling Die 51-jährige Salome Lips aus Urdorf hat durch ihre Familie vor vielen Jahren das Curlingspielen entdeckt. Sie ist langjähriges Mitglied sowie auch Vizepräsidentin im Curling-Club Limmattal. Am Eissport gefällt ihr vor allem das Zusammenspiel im Team und die komplexe Strategie, die dahintersteckt. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 06.07.2022, 21.05 Uhr

Salome Lips in der Curlinghalle des Curling-Clubs Limmattal in Urdorf. Severin Bigler

Zu Beginn der 1990er-Jahre hat die Urdorferin Salome Lips begonnen, sich für den Curlingsport zu interessieren. «Mein Vater und mein Bruder haben damals angefangen, Curling zu spielen, und so bin ich auch mal zu einem Training mitgegangen», sagt die 51-Jährige. Seitdem ist sie festes Mitglied im Curlingclub Limmattal und sitzt seit 2017 als Vizepräsidentin im Klubvorstand.

Mit den Jahren ist das Curling für Lips zu einer Leidenschaft geworden. «Es ist ein dynamisches Spiel mit vielen Facetten – und natürlich auch ein Teamsport», sagt sie. Eine grosse Rolle spiele beim Curling auch das taktische und strategische Vorgehen, was Lips sehr gefällt.

Man müsse beim Spiel den auf dem Eis gleitenden Curlingstein gut beobachten, da er sich nicht immer gleich verhalte. Die Eisbeschaffenheit entscheide dabei, wie gut er curlt. «So weicht der Stein mal mehr und mal weniger von der Richtung ab, die man als Ziel definiert. Durch das Beobachten der Steine erkennt man, wie gross die Differenz ist, um dann den Besen richtig positionieren zu können. Wie lange und in welche Richtung ein Stein gleitet, wird dann mit dem Wischen des Besens beeinflusst», sagt Lips.

Teams werden beliebig zusammengesetzt

Ziel beim Curling ist es, die Steine der eigenen Mannschaft möglichst nah an den Mittelpunkt des Zielkreises zu spielen. Die aus vier Personen bestehenden Teams sind meist fix eingeteilt. Lips spielt zurzeit in drei verschiedenen Curlingmannschaften: «Ich bin je in einem Team für die Klubmeisterschaft und den Supercup, die beide intern bei uns im Verein stattfinden», sagt sie. So hat Lips jede Woche ein bis zwei Spiele in der Urdorfer Curlinghalle. Sie trainiert aber nicht zusätzlich.

Lips mit einem 20 Kilogramm schweren Curlingstein im «Clubstübli» über der Curlinghalle. Severin Bigler

Ausserhalb des Vereins spielt sie mit einem dritten Team in der «SIEPaG»-Liga. Dabei wird in allen sieben Curlinghallen des Kantons Zürich je ein Spiel oder teilweise auch zwei abgehalten. Pro Saison laufe das also auf mindestens sieben Spiele hinaus, sagt Lips. Eine Saison dauert von Mitte September bis Mitte März.

Wie sich die Teams zusammensetzen, ist nicht vorgegeben. Lips sagt:

«Frauen und Männer können sich beliebig durchmischen und auch das Alter und Niveau der Spieler können sich innerhalb eines Teams stark unterscheiden.»

Da die vier Spielerpositionen einen unterschiedlichen Schwierigkeits- und Wichtigkeitsgrad haben, würden Anfänger beispielsweise gut die erste Position spielen können, sagt sie. So komme es nicht selten vor, dass ein älterer erfahrener Spieler mit einem jüngeren Beginner im selben Team spielt. Für Lips ist das etwas, was das Curling zu einem flexiblen und unkomplizierten Sport macht.

Klubabende für gesellige Curler

Als Vizepräsidentin ist sie für das Vereinsleben und die damit verbundenen administrativen Arbeiten zuständig. Beispielsweise sorgt sie dafür, dass die rund 100 aktiven Mitglieder des Vereins die Informationen zu bevorstehenden Anlässen erhalten. Angestellt in einem Ingenieurbüro, ist es für Lips nicht immer ganz einfach, alles unter einen Hut zu bringen.

Neben den beiden klubinternen Teams spielt Lips auch in einem Team in der kantonalen «SIEPaG»-Liga. Severin Bigler

Mit der Kursadministration ist sie auch für die Gewinnung von neuen Mitgliedern zuständig. Zudem organisiert Lips Vereinsabende. «Der Sinn dieser Abende ist, dass wir ein paarmal in der Saison gemeinsam spielen und danach das gesellige Beisammensein pflegen.»

Viele Personen, die neu in den CC Limmattal eintreten, starten ihre Mitgliedschaft mit einem sogenannten Gastjahr. Für Leute, die die Sportart einfach mal ausprobieren möchten, bietet der Verein zudem zweimal im Jahr einen Anfängerkurs sowie weitere Angebote wie ein Plauschturnier an, wo jeder mitmachen kann. Lips sagt:

«Wir möchten allen Leuten die Gelegenheit geben, Curling kennen zu lernen.»

