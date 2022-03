Mein Ding: Coaching «Wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir wollen»: Sie unterstützt ihre Kunden dabei, ihre Stärken zu finden Blanche Kraft führt als Coach und Hypnosetherapeutin seit 2014 eine Praxis in Schlieren. Sie behandelt unter anderem Depressionen und Ängste und vermittelt ihren Kunden positive Psychologie. Celia Büchi 31.03.2022, 05.00 Uhr

Blanche Kraft entdeckte früh, wie gut sie andere motivieren kann und nutzte ihr Talent für die Ausbildung zum Coach. Severin Bigler

Bereits als junge Kletterlehrerin entdeckte Blanche Kraft ihr Talent, andere zu motivieren. Das wollte sie nutzen. Sie entschied sich zu einer Ausbildung als Coach und arbeitete anschliessend als Ausbildnerin in einem internationalen Unternehmen. Sie merkte, dass sie «näher an den Menschen heran» wollte, und begann, Lernende und Geschäftsleute zu coachen. Später spezialisierte sie sich auf therapeutisches Coaching. Dafür absolvierte sie mehrere therapeutische Ausbildungen unter anderem in Hypnosetherapie. Seit 2014 führt die 54-Jährige in Schlieren am Heimeliweg ihre eigene Praxis.

«Wir versuchen im Leben dauernd, die Erwartungen anderer zu erfüllen», sagt Kraft.

«Wir werden auf das Überdurchschnittliche gezüchtet.»

Doch: «Als Mensch sind wir per se imperfekt», sagt sie. Sie wolle ihren Kundinnen und Kunden dabei helfen, wieder zu sich selbst zu finden und sich mit allen Stärken und Schwächen zu mögen.

Die Leute kämen aus unterschiedlichen Gründen zu ihr, sagt Kraft. Am häufigsten aber wegen Depressionen und Ängsten. Für die Behandlung wende sie verschiedene Methoden an, wobei sie sich auf ihre Erfahrung und ihr Bauchgefühl verlasse.

Sie fördert eine positive Einstellung

In der Gesprächstherapie arbeite sie oft mit positiver Psychologie, sagt Kraft. Dabei gehe sie weniger auf das Problem der Kundin oder des Kunden ein, sondern fokussiere auf die Lösung. «Wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir wollen, und nicht auf das, was wir nicht mehr wollen.» Dazu erarbeite sie mit den Kundinnen und Kunden unter anderem positive Glaubenssätze, sagt Kraft.

Wende sie eine Hypnose an, liege die Kundin oder der Kunde einfach entspannt da und werde von ihrer Stimme für kurze Zeit in eine andere Welt entführt, sagt sie.

«Viele haben panische Angst vor Hypnosen, weil sie die Kontrolle nicht verlieren wollen»,

sagt Kraft. Dabei befänden wir uns auch im Alltag immer wieder in Hypnose. «Wir lassen uns beispielsweise in Filme emotional hineinziehen und fühlen mit den Charakteren mit, obwohl wir genau wissen, dass alles fiktiv ist.»

Mit dem Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), was auf Deutsch so viel heisst wie Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung, könne ein Trauma abgeschwächt werden, sagt Kraft. Sehr vereinfacht erklärt: «Wenn wir uns an etwas Bestimmtes erinnern – zum Beispiel an ein traumatisches Erlebnis – rufen wir es mittels einer Augenbewegung ab». Beim EMDR denke die Kundin oder der Kunde an dieses Erlebnis und mache gleichzeitig unter Anleitung viele verschiedene Augenbewegungen. Dadurch verringere sich die Stärke des Traumas.

Teilweise integriere sie auch Neurolinguistisches Programmieren (NLP) in die Therapie, so Kraft. Das beinhalte zahlreiche Techniken rund um Sprache und Körperhaltung, mit denen unter anderem Denkmuster beeinflusst werden könnten.

Ohne Fleiss kein Preis

Bisher habe sie mit ihrer Therapie immer sehr gute Ergebnisse erzielt, sagt Kraft. Das liege wohl zu einem Teil daran, dass sie sich stark für ihre Kundinnen und Kunden einsetze. «Ich habe sie alle ins Herz geschlossen», sagt sie. Was ausserdem wichtig für den Erfolg der Therapie sei: «Sie erhalten von mir immer Aufgaben für zu Hause», sagt Kraft. «Sie können nicht einfach zu mir kommen und sagen: Mach das weg.» Sie müssten auch selbst an sich arbeiten.

Mein Ding In der Rubrik «Mein Ding» stellen Limmattaler ihre Leidenschaft vor. Sind auch Sie «besessen» von einer Sache? Wollen Sie zeigen, was Ihr Ding ist? Dann schreiben Sie uns ein E-Mail an redaktion@limmattalerzeitung.ch oder einen Brief an Limmattaler Zeitung, Redaktion, Heimstrasse 1, 8953 Dietikon.