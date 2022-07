Mein Ding: Julia Frebel ist Leiterin in der Cevi Dietikon

Mein Ding: Cevi Sie will ihre Schützlinge auf das Leben vorbereiten – Julia Frebel ist Leiterin in der Cevi Dietikon Seit dem Kindesalter ist die Cevi für die 21-jährige Dietikerin Julia Frebel ein fester und wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Als Leiterin möchte sie nun den Kindern zeigen, was es heisst, Verantwortung zu übernehmen und seinen Platz in einer Gruppe zu finden. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.41 Uhr

Julia Frebel ist Leiterin der Gruppe Lollypop in der Cevi Dietikon. Severin Bigler

Mit gerade mal fünf Jahren ist die Dietikerin Julia Frebel als kleines Kind durch ihren älteren Bruder zur Cevi Dietikon gestossen. «Es schien für mich aufregend und deshalb wollte ich auch Teil davon sein», sagt die mittlerweile 21-Jährige. Heute ist sie selbst Leiterin der Gruppe Lollypop, der sie damals beigetreten ist.

«Unsere Cevi-Gruppen funktionieren wie kleine Familien: Man wird anfangs einer Gruppe zugeteilt, mit der man dann gemeinsam älter wird, bis man irgendwann die Leiterfunktion für die nachkommende Generation übernehmen kann», sagt Frebel. Die Gruppen sind dabei nach Geschlechtern getrennt.

Von der Leiterin durchs Leben begleitet

Von ihrer damaligen Leiterin wird Frebel heute noch unterstützt. «Sie hat mich durch mein ganzes Leben hindurch begleitet und ist deshalb zu einer wichtigen Person für mich geworden», sagt sie. Die Gruppe Lollypop mit zurzeit elf Kindern im Alter zwischen acht und zehn Jahren leitet Frebel momentan gemeinsam mit ihrer früheren Leiterin, da die restlichen Leiterinnen der Gruppe aus der Cevi ausgestiegen sind.

In den anderen Gruppen gäbe es jedoch deutlich mehr Leiterinnen und Leiter, sagt Frebel. Insgesamt seien es 68 Kinder und 44 Leitpersonen. Jeden zweiten Samstag treffen sich die Cevi-Mitglieder in den Räumen oder auf dem grossen Aussengelände der reformierten Kirche in Dietikon.

Abgesehen von den Lagern und einigen weiteren besonderen Anlässen finden die Cevi-Treffen immer innerhalb der einzelnen Gruppen statt. «Mit zu vielen Kindern wird es schwierig, allen Bedürfnissen und vor allem den verschiedenen Altersstufen gerecht zu werden», sagt Frebel.

Das Aussengelände sowie einige Innenräume der reformierten Kirche in Dietikon sind der Treffpunkt der Dietiker Cevi. Severin Bigler

Als Jurastudentin ist es für sie nicht immer einfach, neben dem Studium genügend Zeit für die Cevi zu finden. Vor allem während den Prüfungsphasen könne es mal stressig werden und man müsse untereinander Kompromisse vereinbaren, sagt sie.

Schritt für Schritt mehr Verantwortung

Das Prinzip der Cevi ist laut Frebel, die Natur und den Wald Schritt für Schritt besser kennen zu lernen und damit auch immer mehr Verantwortung zu übernehmen. «Den Kleinsten zeigen wir anfangs, wie man sich im Wald richtig verhalten sollte. Im Laufe der Zeit kommen dann andere Dinge dazu wie Feuermachen oder Zelteaufbauen», sagt sie.

Einen hohen Stellenwert hat auch das Zwischenmenschliche: «Im Grunde lernt man in der Cevi, wie man selbst in einer Gesellschaft funktioniert», sagt sie. Man erlerne für das spätere Leben wichtige Fähigkeiten wie das Verhalten in einer Gruppe, das Lösen von Konflikten oder auch das Hilfesuchen bei einem Problem, sagt Frebel.

Jährliche Auszeit in den Bergen

Über das ganze Jahr verteilt führt die Cevi einige grössere Anlässe durch. Beliebt ist beispielsweise der von der Cevi organisierte und jährlich im Frühling stattfindende Flohmarkt im reformierten Kirchgemeindehaus in Dietikon. Viele Besucher zieht meistens auch das Weihnachtsspiel im Dezember an. «Wir beginnen in der Regel bereits im Oktober, mit den Kindern dafür zu proben», sagt Frebel.

In den Jahren als Leiterin möchte sie den Kindern viele positive Erfahrungen mit auf den Weg geben. Severin Bigler

Ihr persönliches Cevi-Highlight ist das jährliche Sommerlager, das immer irgendwo weit oben in den Bergen stattfindet. «Da kann ich einfach mal abschalten und eine Auszeit vom Alltag bekommen», sagt Frebel.

Ihren Cevi-Kindern, wie sie sie nennt, möchte sie in den Jahren als Leiterin viele positive Erfahrungen mit auf den Weg geben. Das Ziel sei dabei natürlich immer, sie möglichst gut auf das Leitersein und auch auf ihr späteres Leben vorzubereiten, sagt Frebel.

Sie selbst merke, dass ihr die in der Cevi erlernte Fähigkeit, für sich und andere Verantwortung zu tragen, im Alltag oft bei kleinen und grösseren Entscheidungen helfe.

