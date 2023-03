Mein Ding: Die Leidenschaft von Giovanni Rapaglià ist Boccia.

Mein Ding: Boccia Giovanni Rapaglià träumt davon, dass Boccia olympisch wird Giovanni Rapaglià ist Präsident des Boccia-Clubs Dietikon und Vorstandsmitglied im Schweizerischen Boccia-Verband. Dieses Jahr feiert sein Verein den 50. Geburtstag. Natacha Schmassmann 23.03.2023, 05.00 Uhr

Der Präsident Giovanni Rapaglià in der Halle des Boccia-Clubs Dietikon. Bild: Andrea Zahler

Giovanni Rapaglià war früher fussballverrückt. Nach der Geburt seiner Drillinge musste er mit dem Sport aufhören, da die Zeit dazu fehlte. Vor 30 Jahren kam er dann das erste Mal mit Boccia in Verbindung: «Ich habe es einfach einmal ausprobiert und es hat mir sofort gefallen», sagt der heute 64-Jährige. Dann fügt er schmunzelnd hinzu: «Davor hatte ich von diesem Sport null Ahnung.»

Heute hat er Ahnung von Boccia. Seit 15 Jahren ist er Präsident des Boccia-Clubs Dietikon. Zudem ist er Vorstandsmitglied im Schweizerischen Boccia-Verband. Viel Zeit, um selbst zu trainieren, bleibt aber nicht: «Ich bezeichne mich als mittelmässigen Spieler», sagt Rapaglià.

Der gebürtige Italiener lebt seit 1980 in Dietikon. Aktuell arbeitet er als Hauswart an der Sekundarschule Weiningen. Besonders die Vielseitigkeit gefalle ihm an diesem Job. «Ich arbeite gerne mit den Händen», sagt Rapaglià. Er gehe jeden Tag mit Freude zur Arbeit.

Der engagierte Präsident

Auch bei Arbeiten auf dem Vereins-Areal packt er jeweils mit an. So wurde letztes Jahr das Clublokal saniert. «Mir wird oft gesagt, ich arbeite zu viel - aber es macht mir Spass!», sagt Rapaglià. Auch seine Frau Graziella fordere ihn immer wieder dazu auf, mehr auf seine Gesundheit zu achten.

Mit diesen Boccia Kugeln wird in Dietikon gespielt. Bild: Andrea Zahler

Am Sport Boccia - er möchte es nicht als Spiel bezeichnen - mag er, dass er viele verschiedene Menschen verbindet. In Dietikon spielen Italiener, Portugiesen, Kroaten und Schweizer miteinander. Besonders sei zudem, dass die italienischen Mitglieder aus allen Teilen Italiens stammen.

Wie bei vielen anderen Vereinen, ist es auch beim Boccia-Club Dietikon schwierig, Freiwillige zu finden. «Wir hatten Schwierigkeiten, neue Vorstandsmitglieder zu finden. Die wenigsten Mitglieder wollen Verantwortung übernehmen», sagt Rapaglià.

Der Boccia-Club Dietikon wurde 1973 gegründet und wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Wie und wann das Jubiläum gefeiert wird, ist noch unklar. «Wir werden sicher etwas organisieren, für die Planung hatte ich aber noch keine Zeit», sagt Rapaglià.

Grosse Pläne für die Zukunft

Auch im Vorstand des Schweizerischen Boccia-Verbands gibt es für Rapaglià einiges zu tun. Aktuell gibt es drei Spielklassen, die Elite, die Liga A und die Liga B. Neu soll mit der Liga C eine vierte hinzukommen. Sie soll Anfängern den Einstieg in den Boccia-Sport erleichtern: «Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Spieler mit der Zeit frustriert sind, wenn immer die gleichen Leute gewinnen», so Rapaglià. Mit der Einführung der neuen Liga soll nun versucht werden, mehr Menschen für Boccia zu begeistern. Besonders junge Leute fehlen: «Es ist kein Sport, der nur für ältere Leute gemacht ist», sagt der 64-jährige.

Die Halle des Boccia-Clubs Dietikon für einmal leer. Bild: Andrea Zahler

Das grosse Ziel von Rapaglià ist, dass Boccia olympisch wird. Dazu braucht es aber ein einheitliches Reglement: «Fast jedes Land hat eigene Boccia-Regeln – diese müssen wir vereinheitlichen.» Für die Olympischen Spiele 2024 wird die Zeit dafür aber nicht mehr ausreichen.

Auch wenn Rapaglià diesen Herbst pensioniert wird, langweilig dürfte es ihm nicht werden. Seine Leidenschaft Boccia wird ihm weiterhin viel zu tun geben.

