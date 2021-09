Mein Ding: Billard «Es macht absolut süchtig»: Roland Zellweger machte seine Leidenschaft zum Beruf Nachdem Roland Zellweger seinen Beruf in einem Hotel aufgegeben hatte, wagte er 1993 den Schritt in die Selbstständigkeit. Sein Dietiker Billard- und Dartlokal hat laut dem 69-Jährigen als einziges in der Region bis heute überlebt. Denn der Boom aus den 1990er-Jahren sei vorbei. Sven Hoti 16.09.2021, 04.44 Uhr

«Roli's Billard- und Dartcenter» befindet sich in einer ehemaligen Tiefgarage in der Industrie Geissen zwischen Dietikon und Schlieren. Sven Hoti Inhaber Roland Zellweger hat die Halle 1993 gekauft und mit viel Arbeit und Geld zu einem Billard- und Dartlokal umgebaut. Sven Hoti Zellweger war es von Anfang an wichtig, dass sein Lokal den Kunden mehr bot als Spielgeräte. Deshalb richtete er zusätzlich eine Bar ein. Sven Hoti Holz dominiert die über 500 Quadratmeter grosse Fläche. Insgesamt stehen hier elf Poolbillardtische und ein Snookertisch. Sven Hoti Die Besucher können sich zudem im Dartspielen üben. Insgesamt hat es acht Scheiben. Sven Hoti Auch andere Spiele wie etwa Tischfussball oder Shuffle-Ball stehen zur Auswahl. Sven Hoti Billardqueues stehen den Besuchern gratis zur Verfügung. In einer Vitrine bietet Zellweger allerdings auch Queues zum Verkauf an. Sven Hoti Dieses Queue steht nicht zum Verkauf: Mit einer Länge von 11 Metern und 28 Zentimetern war es laut Zellweger einst im Guinness-Buch der Rekorde. Sven Hoti

Ein Dutzend Poolbillard- und Snookertische, acht Dartgeräte, diverse weitere Spiele, eine Bar auf einer Fläche von über 500 Quadratmetern: Das ist Roland Zellwegers Arbeitsplatz und Wohlfühloase in einem. Der 69-jährige Urdorfer Inhaber und Gründer von «Roli’s Billard- und Dartcenter» in der Industrie Giessen unweit des Bahnhofs Glanzenberg. Der gelernte Gastronom hat hier sein Hobby zum Beruf gemacht.

Nachdem er seinen Job als Geschäftsführer im alten Hotel Nova Park in Zürich aufgegeben hatte, erwarb er eine leerstehende Tiefgarage in Dietikon, um seinen Traum vom eigenen Billardlokal zu verwirklichen. Er habe viel Geld in den Ausbau der Halle investiert, sagt Zellweger. Sein zukünftiges Lokal sollte «heimelig» werden, Atmosphäre sowie einen englischen Touch haben, so seine Vorstellung. Er sagt:

«Früher waren Billardlokale lieblos eingerichtet. Man nahm einfach einen Raum und stellte Billardtische hinein. Das hatte von mir aus gesehen keine Zukunft.»

Zellweger wollte seinen Kunden mehr bieten, also richtete er noch eine Bar ein. 1993 eröffnete er sein Lokal.



Zellwegers Einsatz zahlte sich aus. 1998 kürte die US-amerikanische Fachzeitschrift «Billiards Digest» «Roli’s Billard- und Dartcenter» zum schönsten Billardlokal Europas. Auch sonst lief damals alles rund für Zellweger. Der Hollywoodfilm «The Color of Money» (deutscher Filmtitel: «Die Farbe des Geldes») mit Paul Newman als Profi-Billardspieler und Tom Cruise als Nachwuchstalent habe dem Sport einen Schub verpasst.

Plakat des Hollywoodfilms «The Color of Money» aus dem Jahr 1986 mit Paul Newman und Tom Cruise in den Hauptrollen. imago images/Ronald Grant



In dieser Zeit liess Zellweger auch einen 11 Meter und 28 Zentimeter langen Queue – so nennt man die Billardstöcke im Fachjargon – anfertigen, der es bis ins Guinness-Buch der Rekorde schaffte. Inzwischen ist es dort zwar nicht mehr drin, hängt jedoch noch immer im Lokal an der Decke über den Billardtischen.



An der Europameisterschaft 1994 gewann er eine Bronzemedaille

Zellweger war 13 Jahre alt, als er zum ersten Mal mit Billard in Kontakt kam. Er war Mitglied einer Jugendgruppe, die bei der Bullingerkirche in Zürich einen Raum mietete. In diesem befanden sich diverse Spielgeräte, unter anderem auch ein Billardtisch. Zellweger erinnert sich:

«Das Billardspielen hat mir Spass gemacht. Nach den ersten Erfolgen wollte ich immer besser werden.»

Während seiner Lehre in der Gastronomie rückte Billard für ihn zwar etwas in den Hintergrund. Im Arbeitsleben angekommen, bestritt er jedoch fleissig Turniere im In- und Ausland.



Im Alter von 27 Jahren beendete Zellweger seine Karriere offiziell, wie er sagt. Das Niveau sei immer höher geworden. «Der Aufwand war irgendwann zu gross», sagt er. Doch ganz liess ihn der Wettbewerbseifer nie los. Er spielte weiterhin an vereinzelten Turnieren mit und gewann an der Europameisterschaft 1994 sogar die Bronzemedaille. Zellweger meint: «Billard macht absolut süchtig.»



Zellweger sucht einen Nachfolger für sein Lokal

Nach 28 Jahren sei sein Billardlokal als einziges von einst sieben in der Region übrig geblieben. Der Boom aus den 90er-Jahren sei vorbei, sagt er. Der Nachwuchs bliebe aus – die Jungen machten, wenn überhaupt, hier nur noch einen Abstecher, bevor sie weiter nach Zürich in den Ausgang zögen. Zellweger meint:



«Billard kannst du zwar zum Plausch spielen, aber richtig Spass macht es erst, sobald du mehr Zeit investierst.»

Der 69-Jährige überlegt sich, den Chefposten abzugeben. Er strecke bereits die Fühler nach potenziellen Nachfolgern aus, sagt Zellweger. Dieser soll nach seiner Vorstellung «die Gastfreundlichkeit leben, sein ganzes Herzblut in den Betrieb investieren und den Kunden Freude bereiten, damit diese wiederkommen». Und vor allem solle er kein zu grosser «Billard- oder Dart-Freak» sein, betont Zellweger. «Wer hier arbeitet, kann den Sport nur noch als Hobby machen.»