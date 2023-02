Bergsteigen: Dietiker erklimmte die 7 höchsten Vulkane der Welt

Mein DIng: Bergsteigen Dieser Dietiker bestieg erfolgreich die sieben höchsten Vulkane der Welt Im Januar bestieg Thierry Dewambrechies mit dem Mount Sidley in der Antarktis den letzten der sieben höchsten Vulkane der Welt. Boubacar Sarr Jetzt kommentieren 08.02.2023, 11.30 Uhr

Thierry Dewambrechies ist ein Franzose, der in Dietikon wohnt und in seiner Freizeit Berge besteigt. Unter anderem war er 2019 auf dem Vulkan Ojos del Salado in Chile. zvg

Wir schreiben den 18. Januar 2023 in der Antarktis. Der Dietiker Thierry Dewambrechies erreicht die Spitze des Vulkans Mount Sidley. Dort oben herrschen frostige minus 35 Grad. «Die sieben höchsten Vulkane sind jetzt abgeschlossen», sagt er in einem Video, das er auf dem Gipfel des Mount Sidley aufgenommen hat. «Es war kompliziert. Acht Stunden sind wir gelaufen», so Dewambrechies weiter. Damit hat er nun die sieben höchsten Vulkane der sieben Kontinente erfolgreich bestiegen.

Viele Probleme gab es laut Dewambrechies nicht. Lediglich der Flug von Südchile aus auf die antarktischen Schneewüste verspätete sich aus Sicherheitsgründen um zwei Tage. «Der Himmel muss immer klar blau sein. Es darf niemals bewölkt sein oder Schlimmeres», sagt der Bergsteiger. Das einzige Problem während dem Besteigen des Vulkans war, als seine Gruppe 45 Minuten bei minus 30 Grad auf die zweite Bergsteigergruppe warten musste, weil der Reiseführer dies angeordnet hatte.

Nach einer Dekade geht sein Abenteuer zu Ende

Angefangen hatte seine Reise mit dem Kilimandscharo in Tansania im August 2012. Drei Jahre später nahm er sich den Pico de Orizaba in Mexiko sowie den Elbrus in Russland vor. 2016 war sein Ziel dann der Damavand im Iran. Danach waren nur noch drei Vulkane übrig. Dewambrechies fuhr 2019 mit dem Ojos del Salado in den Anden fort, dem höchsten Vulkan der Welt mit fast 7000 Metern. Im vergangenen August machte er sich auf die Reise nach Papua-Neuguinea, wo der Giluwe auf ihn wartete. Mehr als zehn Jahre nach der Klimandscharo-Besteigung hat er nun mit dem Mount Sidley sein Vulkanabenteuer abgeschlossen.

Das Bergsteigen betreibt Dewambrechies bereits seit über 20 Jahren. Dabei lernte er die verschiedensten Leute kennen. «Zum Beispiel hatte ich in Neuguinea die Möglichkeit, sehr guten Kontakt mit lokalen Leuten zu haben. Es ist ein sehr spezielles Land», so der Bergsteiger. Schwierige Situationen erlebte er aber auch, wie beispielsweise beim Elbrus, als er bei Kälte und stürmischem Wetter kaum noch die eigene Hand vor Augen gesehen habe.

Berge und Vulkane besteigen braucht Vorbereitung

«Die Vorbereitung ist sehr aufwendig, weil teilweise extreme Konditionen anzutreffen sind. Vor allem in der Antarktis, wo Temperaturen zwischen minus 30 und minus 35 Grad herrschten», sagt Dewambrechies. Es brauche mentale und physische Vorbereitung sowie gute Ausrüstung.

Thierry Dewambrechies plant, 2024 den 6000 Meter hohen Denali in Alaska zu erklimmen. Hier ist er auf dem Gipfel des Mount Sidley zu sehen. zvg

Thierry Dewambrechies wuchs in Nordfrankreich auf und kam 2016 aus beruflichen Gründen in die Schweiz. Er ist in der Autobranche tätig. Weil er als Führungsperson lange arbeiten müsse, habe er eine gute mentale Ausdauer und könne gut mit Stress umgehen. Das komme ihm auch beim Bergsteigen zugute, sagt Dewambrechies. Er lebt mit seiner Frau und der gemeinsamen zweijährigen Tochter in Dietikon.

«Meine erste Idee, die ich mir jetzt wieder vornehme, ist, die ‹Seven Summits› zu besteigen. Sie sind die Champions League beim Bergsteigen», so Dewambrechies. Als «Seven Summits» werden die jeweils höchsten Berge der sieben Kontinente bezeichnet. Weil dieses Projekt aber sehr zeitaufwendig ist, legte er es temporär auf Eis. Aber nächstes Jahr will der 44-Jährige den 6000 Meter hohen Denali in Alaska besteigen. Mit dem Kilimandscharo, dem Elbrus und dem Aconcagua in Argentinien hat er bereits drei der sieben Berge bestiegen.

Nach den sieben höchsten Vulkanen auf den sieben Kontinenten möchte Thierry Dewambrechies nun den höchsten Berg jedes Kontinents besteigen – die sogenannten «Seven Summits». zvg

Davor möchte es Dewambrechies aber etwas ruhiger angehen lassen. So plant er, den kommenden Sommer mit seiner Familie in Japan und Südkorea zu verbringen. Im Land der aufgehenden Sonne wird er sich natürlich zwei Tage Zeit nehmen, um den Mount Fuji zu besteigen.

