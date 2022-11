Sie gibt Schwimmen für Menschen mit einer Behinderung

Mein Ding: Behindertensport Wie ein Fisch durchs Wasser gleiten: Sie gibt jede Woche Schwimmunterricht für Menschen mit einer Behinderung Die Geroldswilerin Marianne Blaser leitet das Schwimmen des Behindertensportclubs Plusport Amt und Limmattal in Urdorf. Besonders gefallen ihr auch die polysportiven Sommerlager. Virginia Kamm 09.11.2022, 16.12 Uhr

Marianne Blaser hat schon als Kind viel Zeit in Hallenbädern verbracht. Andrea Zahler

«Ich komme direkt vom Arbeiten», sagt Marianne Blaser, nachdem sie ihr Velo vor dem Hallenbad Urdorf abgestellt hat. Die bald 60-Jährige, die seit über 40 Jahren in Geroldswil wohnt, ist ein richtiges Energiebündel. Schon vor Sonnenaufgang war die gelernte Bäckereiverkäuferin im Briefzentrum Mülligen in Schlieren für die Post im Einsatz. Daneben arbeitet sie im Hallenbad Geroldswil als Badangestellte. Zudem leitet sie den Schwimmunterricht des Behindertensportclubs Plusport Amt und Limmattal in Urdorf.

Zum Verein ist sie 2010 gekommen: «Eine Bekannte, die damals das Schwimmen geleitet hat, hat mich zum Schnuppern mitgenommen», erzählt sie. Nach vier Jahren als Helferin habe sie ein Assistenzmodul absolviert und 2016 eine aufwendige Leiterausbildung im nationalen Sportzentrum Magglingen absolviert. «Alle zwei Jahre mache ich eine Fortbildung oder frische mein Schwimmbrevet oder meinen Nothelferkurs auf», sagt sie. Die Entschädigung von Plusport ist abhängig von der Ausbildung.

Sie hat intensiv Triathlon gemacht

Am meisten an der Arbeit für Plusport gefällt Blaser die Freude ihrer Schwimmschüler. Andrea Zahler

Der Schwimmsport wurde Blaser quasi in die Wiege gelegt. «Meine Eltern haben verschiedene Hallen- und Freibäder geführt, zum Beispiel das in Uitikon», sagt die zweifache Mutter und vierfache Grossmutter. Dadurch habe sie schon von Kindsbeinen an viel Zeit im Hallenbad verbracht. «Später habe ich fünf Jahre lang intensiv Triathlon mit olympischen Distanzen gemacht», sagt sie.

Nun gibt Blaser jeden Donnerstagabend rund 12 bis 14 Menschen mit verschiedensten Behinderungen Schwimmunterricht. «Es handelt sich mehrheitlich um geistige Behinderungen», sagt sie. Ein Teilnehmer mit Downsyndrom zum Beispiel habe zwar Gelenkprobleme, gleite aber mühelos wie ein Fisch durchs Wasser. Und einer mit einer einseitigen Arm- und Beinbehinderung schwimme einfach einhändig.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zwischen 35 und 55 Jahre alt sind, müssen im tiefen Bereich selbstständig schwimmen können. Eine Eins-zu-eins-Betreuung ist dabei nicht gewährleistet: Normalerweise sind zwei weibliche und zwei männliche Aufsichtspersonen anwesend. Darum richtet sich der Schwimmunterricht auch vorwiegend an Erwachsene.

Wasserspiele sind besonders beliebt

Ein Angebot zu schaffen, das für alle Schwimmschülerinnen und -schüler passt, ist gar nicht so einfach. «Einige lassen wir einfach frei schwimmen», sagt Blaser. Andere arbeiten gerne mit Brättli oder Schwimmnudeln. Und manchmal gibt es auch ein Wettschwimmen. Zudem seien Spiele im Nichtschwimmerbereich beliebt. «Wir lassen den Teilnehmern viel Freiraum, versuchen aber gleichzeitig, sie zum Mitmachen zu animieren», sagt sie.

Ein besonderes Erlebnis sei neben Tagesanlässen und Sporttagen jeweils auch das polysportive Sommerlager von Plusport, an dem Blaser bereits viermal teilgenommen hat. «Da ist der Kontakt zu den Leuten noch viel intensiver und es sind auch solche dabei, die sonst nicht ins Schwimmen kommen», sagt sie. Plusport Amt und Limmattal bietet nämlich auch Gymnastik-, Leichtathletik- und Tennisunterricht an.

Epileptischer Anfall im Wasser wäre schwierig

Obwohl eine gute Beziehung zu den Schwimmschülerinnen und -schülern wichtig ist, versucht Blaser stets, eine gewisse Distanz zu halten. «Gerade im Lager achte ich darauf, dass das Verhältnis nicht zu locker wird, um meinen eigenen körperlichen Freiraum zu bewahren», sagt sie.

Spass macht Blaser am Schwimmunterricht vor allem die Freude, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr entgegenbringen. Sie sagt:

«Ich finde es schön, verschiedene Leute kennen zu lernen und ihnen die Möglichkeit zum Schwimmen und Plaudern zu geben.»

Einen medizinischen Notfall hat Blaser in ihren Jahren als Schwimmlehrerin für Menschen mit einer Behinderung noch nie erlebt. «Ein epileptischer Anfall im Wasser wäre zum Beispiel schwierig, auch wenn wir für solche Situationen ausgebildet sind», sagt sie. Wichtig ist auch, den Teilnehmern genug Pausen zu geben.