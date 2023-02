Mein Ding: Beauty-Start-up Sie verkauft mit ihrer Marke «reBELLE Beauty» Gesichtscrèmes mit einem Schlieremer Anti-Aging-Wirkstoff Mit leeren Versprechungen in der Beautybranche hat Fabienne Bolliger aus Zürich schon allerlei Erfahrungen gemacht. Mit ihrem eigenen Unternehmen will sie es nun besser machen. Produzieren lässt sie in Schlieren. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 01.02.2023, 14.12 Uhr

Fabienne Bolliger in ihrem Büro im «Greencity» in Zürich, wo sie sich mit ihrem Unternehmen eingemietet hat. Andrea Zahler

Früher träumte Fabienne Bolliger aus Zürich davon, im Team des weltweit grössten Kosmetikherstellers «L'Oréal» mit Sitz in Paris mitzuwirken. Heute vertritt die 37-Jährige ihre eigene Beautymarke «reBELLE Beauty» auf dem Markt. «Mir ist es wichtig, nur Produkte anzubieten, hinter denen ich selbst auch stehe», sagt sie.

Obwohl Bolliger nach ihrem Studium in Wirtschaft und Marketing an der Universität St. Gallen (HSG) eine Stelle als Product Managerin bei «L'Oréal» in Genf ergatterte, kündigte sie ihren vermeintlichen Traumjob nach nur drei Jahren wieder. Zurück in Zürich arbeitete sie an einigen anderen Orten wie beispielsweise im Einkauf für die Beautyabteilung von Globus.

Doch überall zog sie nach einiger Zeit dieselbe Erkenntnis: «Die Produkte entsprachen oftmals nicht dem, was den Kunden versprochen wurde», sagt sie. Bezüglich der Wirkung oder der nachhaltigen Produktion von Pflegeprodukten würden vor allem Grossunternehmen gerne leere Versprechungen machen, findet Bolliger.

Zu Beginn der Pandemie verspürte sie das Bedürfnis, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. «Ich wusste, dass ich es besser und authentischer kann.» So verliess Bolliger ihren damaligen Job im Sommer 2020 und begann damit, ein Konzept zu erarbeiten. Rund ein Jahr später gründete sie ihr eigenes Unternehmen mit dem Namen The Conscious Beauty Company AG mit Sitz in Zürich und lancierte im Januar 2022 die Marke «reBELLE Beauty».

Das überschaubare Angebot besteht aus einer Gesichtscrème, einer Augencrème, einem Lippenbalsam und einem Reinigungsbalsam. «Ich verfolge damit einen minimalistischen Ansatz, der weg vom Massenkonsum führen soll.»

Regenerative Wirkung wissenschaftlich belegt

Die Gesichts- und die Augencrèmes werden als zentrale Produkte vom ETH-Spin-off Omnimedica AG in Schlieren hergestellt. Die Crèmes enthalten natürliche Wirkstoffe, basierend auf der Aktivformel OM24. Deren zellschützende, regenerative und zellalterungsverzögernde Wirkung gilt als durch Studien wissenschaftlich belegt. «Man sieht tatsächlich einen deutlichen Frischeeffekt auf der Haut, wenn man die Crème regelmässig anwendet», sagt Bolliger.

Auch das Einpacken und Verschicken der Bestellungen sind Teil von Bolligers Arbeitsalltag. Andrea Zahler

Sie empfiehlt die Crèmes insbesondere Frauen und Männern ab 25 Jahren. Denn jüngere Personen hätten oft mit Akne oder sonstigen Unreinheiten zu kämpfen und sollten deshalb eher auf dafür spezialisierte Produkte zurückgreifen. Der Lippen- und der Reinigungsbalsam eignen sich hingegen für alle Altersgruppen und werden in Bern und im Aargau hergestellt.

Obwohl der Grossteil von Bolligers Kundschaft aus Frauen besteht, ist es ihr wichtig, dass sich auch Männer von den «reBELLE Beauty»-Produkten angesprochen fühlen. «Die ausgewählten Düfte und auch die Verpackungen sind absichtlich sehr genderneutral gehalten», sagt sie.

Neben den beiden Crèmes werden auch die Verpackungen sowie die vor Weihnachten verkauften Geschenkboxen im Limmattal produziert, und zwar in einer Druckerei in Dietikon. «Eine möglichst nachhaltige Produktion liegt mir sehr am Herzen», sagt Bolliger. So stammen auch alle verwendeten Inhaltsstoffe aus der Schweiz oder Europa.

In Kombination mit der aussergewöhnlichen Wirkung der Crèmes ist es der Marke so in kürzester Zeit gelungen, ein grosses Netz an Stammkunden aufzubauen. Diese können sich bereits auf die nächste Produktlancierung im Frühling freuen. Da die bisherigen Crèmes keinen Sonnenschutz enthalten, soll nun eine Sonnencrème ins Sortiment aufgenommen werden.

