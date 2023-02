Nyhmoway Vente aus Geroldswil fand ihren Weg zurück zum Ballett

Mein Ding: Ballett Sie entschied sich gegen den Weg zur klassischen Bühnentänzerin – und bringt heute anderen das Tanzen bei Mit 16 Jahren beendete Nyhmoway Vente das Grundstudium zur professionellen Bühnentänzerin an der Tanzakademie Zürich. Nach einer Auszeit fand sie nun wieder zum Ballett zurück. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 23.02.2023, 05.00 Uhr

Nyhmoway Vente in der Tanz- und Ballettschule Mausekönig in Geroldswil. Severin Bigler Einblick in ein Balletttraining am Mittwochnachmittag. Severin Bigler Ihre Leidenschaft für die klassische Tanzart hat sie in all den Jahren nie verloren. Severin Bigler Für das Training mit den Kindern bringt Vente viel Geduld mit. Severin Bigler Die 20-Jährige erfüllt es, wenn sie beim Tanztraining ihre Passion und ihr Wissen weitergeben kann. Severin Bigler Sie plant, eines Tages in die Fussstapfen ihrer Mutter zu treten und die Tanzschule zu übernehmen. Severin Bigler Im Unterricht legt sie sowohl auf Disziplin als auch auf einen respektvollen Umgang grossen Wert. Severin Bigler Impressionen aus dem Eingangsbereich der Tanzschule. Severin Bigler

Schon als kleines Mädchen träumte die mittlerweile 20-jährige Nyhmoway Vente aus Geroldswil davon, eines Tages als Ballerina auf der Bühne zu tanzen. Mit gerade mal drei Jahren begann sie, Ballettstunden zu nehmen. Dazu inspiriert wurde sie von ihrer Mutter, die seit dem Jahr 2007 die Tanz- und Ballettschule Mausekönig (bis vor kurzem Bodyomsoul) in Geroldswil leitet und auch schon vorher verschiedene Tanzschulen unter sich hatte. «Ich wollte schon früh wissen, was meine Mutter machte», sagt Vente.

So entdeckte sie schnell ihre Leidenschaft für die klassische Tanzart. Mit viel Training, Disziplin und Talent schaffte sie es mit neun Jahren an die Tanzakademie Zürich. Es folgten viele Jahre hartes Training, die dem Mädchen einiges an Durchhaltewillen abverlangten. «Im Ballett einen professionellen Weg einzuschlagen, ist alles andere als einfach», sagt Vente.

Der Körper als Instrument sei stets enormer Belastung ausgesetzt, müsse aber trotzdem einwandfrei funktionieren. Auch hinter den Vorwürfen, mit denen professionelle Ballettschulen wie die Tanzakademie Zürich insbesondere im letzten Jahr konfrontiert wurden, stecke viel Wahrheit.

Genauer darauf eingehen möchte sie nicht, da sie heute mit den Erlebnissen von damals abgeschlossen habe. Mit 16 Jahren schloss sie das Grundstudium zur professionellen Bühnentänzerin ab und verliess die Akademie.

Der Weg zurück zum Ballett

Anschliessend brauchte sie eine Auszeit vom Ballett und fand diese in ihrer Lehre zur tiermedizinischen Praxisassistentin. Bald begann Vente wieder, allein für sich zu tanzen. «Ich wollte meine Leidenschaft nicht einfach so aufgeben», sagt sie.

Im letzten Sommer, ein Jahr nach dem Abschluss ihrer Lehre, merkte sie, dass sie sich in Zukunft doch eher im Bereich der humanitären Medizin sah. So kündigte sie ihren Job und startete eine Teilzeitweiterbildung zur Spital- und Arztsekretärin. Dies soll ihr künftig aber lediglich als zweites Standbein dienen.

Denn daneben plant Vente, in die Fussstapfen ihrer Mutter zu treten und eines Tages die Tanzschule Mausekönig zu übernehmen. Seit über einem halben Jahr unterrichtet sie dort vorwiegend Ballett, aber auch Contemporary Dance. «Es erfüllt mich, wenn ich den Kindern und Erwachsenen meine Passion sowie mein Wissen weitergeben kann», sagt Vente.

Neben dem Coaching ihrer Mutter hat sie auch bereits ein paar Onlineseminare besucht, um sich auf das Tanztraining vorzubereiten. Aktuell hat sie sich ausserdem für eine Ausbildung zur Tanzpädagogin in Stuttgart angemeldet, die modulweise an bestimmten Wochenenden stattfindet. Vente sagt: «Ich möchte noch mehr dazulernen und damit auch der Verantwortung, die ich in der Tanzschule tragen werde, gerecht werden.»

Sie sieht eine Veränderung ins Positive

In ihrer Rolle als Tanzlehrerin legt sie besonderen Wert auf einen respektvollen Umgang mit ihren Schülerinnen und Schülern. «Disziplin steht bei uns sehr weit oben, aber es gibt verschiedene Arten, wie man diese vermitteln kann», sagt sie. In der Tanzschule seien alle willkommen, unabhängig von Alter, Aussehen oder Gewicht.

Eine Veränderung ins Positive erlebt Vente auch an der Tanzakademie Zürich. «Die öffentlichen Vorwürfe hatten zur Folge, dass die Schulleitung entlassen wurde. Ausserdem wurde ein Schülerrat gegründet, was ich sehr gut finde», sagt sie. Denn so könnten die Schülerinnen und Schüler ihre Anliegen in den Trainingsalltag einbringen und dadurch eine gute Unterstützung erhalten.

Im kommenden Juni darf die angehende Tanzschulleiterin erstmals ihr Können unter Beweis stellen. Sie wird ihre Schützlinge durch die bevorstehende Aufführung der Schule führen.