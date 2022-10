Mein Ding: Nathalie Heinzelmann ist Bäckerin mit Leidenschaft

Mein Ding: Bäcker-Konditorin «Der Kreativität sind oft keine Grenzen gesetzt»: Beim Backen blüht Nathalie Heinzelmann auf Im Sommer schloss die 21-jährige Nathalie Heinzelmann aus Bonstetten in der Bäckerei Lehmann in Urdorf ihre Lehre zur Bäcker-Konditorin ab. In den praktischen Prüfungen erzielte sie die kantonale Bestnote. Muriel Daasch 13.10.2022, 05.00 Uhr

Nathalie Heinzelmann in der Backstube der Bäckerei Lehmann in Urdorf in ihrem Element. Severin Bigler

Seit dem Kindergarten ist die 21-jährige Nathalie Heinzelmann fasziniert vom Backen. «Es hat damals damit angefangen, dass ich jedes Jahr während der Weihnachtszeit mit meiner Mutter zusammen Guetzli gebacken habe», sagt sie. Später kamen dann verschiedene Sorten von Kuchen, Torten und weiteren süssen sowie salzigen Gebäcken dazu.

Schon früh wusste die Bonstetterin, dass sie auch beruflich in diese Richtung gehen will. «Das hat mich einfach am meisten interessiert», sagt Heinzelmann. Im Sommer beendete sie schliesslich erfolgreich ihre Lehre zur Bäcker-Konditorin in der Bäckerei Lehmann in Urdorf.

Die praktischen Abschlussprüfungen schloss sie dabei mit der Note 5,6 als Beste im Kanton ab. «Ich habe mich riesig gefreut, als ich davon erfahren habe», sagt Heinzelmann. Im praktischen Teil der Prüfungen seien nicht nur Handwerk und Fachwissen, sondern auch Kreativität gefragt gewesen.

«Ich habe im Vorfeld in der Backstube der Bäckerei sehr viele unterschiedliche Dinge ausprobiert und fühlte mich dadurch gut vorbereitet», sagt sie. Die Umsetzung von kreativen Ideen sei ausserdem eine Stärke von ihr.

Auch Umwege führen zum Erfolg

Noch vor ein paar Jahren habe sie sich nicht vorstellen können, dass sie einmal da stehen würde, wo sie heute steht. Denn der Weg bis zum Abschluss ihrer Lehre verlief holprig und über Umwege. Nach der Oberstufe hat sie zuerst in einem anderen Bäckerbetrieb eine zweijährige EBA-Lehre absolviert.

An ihrem Beruf gefällt ihr vor allem die grosse Vielfältigkeit. Severin Bigler

«Im ersten Betrieb habe ich weniger gute Erfahrungen gemacht und mein Arbeitsumfeld hat auch nicht an mich geglaubt», sagt Heinzelmann. Trotzdem hat sie nicht aufgegeben und konnte ihr Können während der anschliessenden verkürzten EFZ-Lehre in der Bäckerei Lehmann in Urdorf unter Beweis stellen. Sie sagt:

«Hier wurde meine Arbeit von Anfang an wertgeschätzt. Das sorgte dafür, dass ich wieder richtig aufblühen und mein Potenzial entfalten konnte.»

An ihrem Beruf gefällt ihr vor allem die grosse Vielfalt: In ihrem Arbeitsalltag stellt sie von Zöpfen, Broten und Gipfelis über Zimtschnecken und Schoggimousse bis hin zu Sandwiches verschiedenster Art alles Mögliche her. «Der Kreativität sind dabei oft keine Grenzen gesetzt», sagt Heinzelmann.

Freude bereiten ihr auch die sichtbaren Fortschritte, die sie in den vergangenen Jahren gemacht hat. Auch in ihrer Freizeit backt sie noch hin und wieder, jedoch längst nicht mehr so oft wie früher. «Daheim ist es viel aufwendiger als in der Bäckerei, da das Material, der Platz und die Maschinen nicht einfach zur Verfügung stehen», sagt Heinzelmann.

An das Arbeiten in der Nacht hat sie sich bis heute nicht richtig gewöhnt

Die grösste Herausforderung in ihrer Arbeit als Bäcker-Konditorin sind für sie die ungewöhnlichen Arbeitszeiten. Denn sie beginnt ihre Schicht dann, wenn die meisten anderen schlafen. «Normalerweise stehe ich um ein Uhr nachts auf und beginne dann um zwei Uhr zu arbeiten, damit für die Kundschaft am Morgen alles rechtzeitig bereit ist», sagt sie.

Ihr nächstes Ziel ist nun, für den Winter eine Saisonstelle in einem Hotel in den Bergen zu finden. Severin Bigler

Auch wenn sie mittlerweile viel besser damit klarkomme als in der Anfangszeit, richtig daran gewöhnt habe sie sich nicht. «In der Nacht zu arbeiten, spricht gegen die natürliche Uhr des Menschen und macht es oft auch schwieriger, in der Freizeit Treffen zu vereinbaren», sagt Heinzelmann.

Deswegen den Beruf zu wechseln, kommt für sie aber nicht in Frage. Obwohl sie sich in der Bäckerei Lehmann in Urdorf sehr wohlfühlt, wird sie das Team nur noch bis Ende dieses Jahres unterstützen. Sie sagt:

«Ich möchte auch noch an anderen Orten Erfahrungen sammeln und dann schauen, wo es mich hintreibt.»

Ihr erstes Ziel ist nun, für den Winter eine Saisonstelle in einem Hotel in den Bergen zu finden.