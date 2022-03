Mein Ding: Bikers Against Child Abuse Mit «Bikers Against Child Abuse» setzt sich dieser Geroldswiler für missbrauchte Kinder ein Seit es die amerikanische gemeinnützige Organisation «Bikers Against Child Abuse» in der Schweiz gibt, ist Heinz Köbeli Mitglied. Nicht selten sind dem Biker bei Einsätzen die Tränen gekommen. Mara Aliotta Jetzt kommentieren 09.03.2022, 09.19 Uhr

Seit 2014 ist Heinz Köbeli alias Horus Mitglied bei der gemeinnützigen Organisation «Bikers Against Child Abuse». Severin Bigler

«Eine Aufnahmezeremonie ist jeweils sehr emotional», sagt Heinz Köbeli von «Bikers Against Child Abuse». Die 1995 in Provo, Utah, gegründete und seit 2014 in der Schweiz tätige gemeinnützige Organisation hat das Ziel, ein sicheres Umfeld für von Missbrauch traumatisierte Kinder zu schaffen. Bei einer Aufnahmezeremonie wird ein Kind unter den Schutz aller Mitglieder von «Bikers Against Child Abuse» gestellt und bekommt zwei Bezugspersonen zugewiesen. «Manchmal weinen bei solchen Zeremonien tätowierte bärtige Bären, von denen man es nie erwartet hätte», erzählt Köbeli. Er selbst sei davon nicht ausgeschlossen.

Neben seinem Engagement bei der Organisation spielt Heinz Köbeli unter anderem gerne Tennis. Hier ist er an der Limmattaler Tennismeisterschaft 2015 zu sehen. Fotojaus.ch

Früher war er Schulleiter

Seit Dezember 2014 ist Köbeli Mitglied beim «Ten Lakes Chapter», einer Schweizer Ortsgruppe von «Bikers Against Child Abuse». Ein Jahr zuvor hatte sich der Geroldswiler seine erste schwere Maschine gekauft. Vor seiner Pensionierung war der 71-jährige Lehrer und Schulleiter in Regensdorf gewesen. In seiner Freizeit spielt Köbeli gerne Tennis und Bass.

Die Mitglieder von «Bikers Against Child Abuse» erkennt man an ihrem Patch, der gross am Rücken jeder Lederkutte angebracht wird.

«Dieser Patch ist heilig»,

erklärt Köbeli. «Einen solchen Patch zu erhalten, ist eine grosse Ehre. Zuerst muss man viele Schulungen absolvieren und sich als Mitglied bewähren», sagt Köbeli. In den Schulungen werden unter anderem das Wissen zur Organisation, das Fahrverhalten und der soziale Umgang geprüft. Zudem wird bei jeder Aufnahme ein doppelter Hintergrundcheck gemacht.

Der internationale «Bikers Against Child Abuse»-Patch. Severin Bigler

Seinen Roadname «Horus» hat Köbeli bewusst gewählt. Das altägyptische Symbol des Horusauges steht für den Himmel- und Lichtgott Horus. «Es soll zeigen, dass wir immer ein wachsames Auge auf die Kinder haben», erklärt der Biker. Seine Kutte habe er auch auf seinen Ausfahrten an. «So sind wir immer als Beschützer erkennbar.»

Seine Lederkutte hat Heinz Köbeli alias Horus auch bei Ausfahrten an. Er erklärt: «So sind wir immer als Beschützer erkennbar.» Severin Bigler

Eine Studie bestätigte die Wirksamkeit

Gemäss einer unabhängigen vierjährigen Studie zur Arbeit von «Bikers Against Child Abuse», wurde bei den Kindern unter anderem ein verbessertes Selbstbewusstsein, eine Abnahme des negativen Verhaltens und die Ermutigung zur Aussage festgestellt.

Heinz Köbeli ist von den positiven Auswirkungen der Arbeit von «Bikers Against Child Abuse» überzeugt. Bei allen Kindern, die er bisher betreute, habe er eine Verbesserung ihres Zustandes erkennen können, sagt er.

«Es ist schön, zu beobachten, wie die Kinder aufblühen.»

Bis sie ihr 18. Lebensjahr erreichen, werden die Kinder und Jugendlichen von zwei Bezugspersonen begleitet, die ihnen nur unter dem Roadname bekannt sind. Danach steht es allen frei, den Kontakt zu ihren Bezugspersonen aufrecht zu erhalten. Köbeli sagt: «Meistens brauchen sie uns dann aber nicht mehr.» Das sei ja sowieso das Ziel.

«Es ist schön zu beobachten, wie die Kinder aufblühen», sagt der Geroldswiler zu seinem Engagement bei «Bikers Against Child Abuse». Severin Bigler

Köbeli will betont haben, dass «das Kindeswohl im Vordergrund steht». Alles andere komme danach. Am wichtigsten sei der Leitsatz: «Das Ziel ist, den Kindern Kraft zu geben, damit sie ohne Angst in dieser Welt leben können».

Heinz Köbeli in Vollmontur. Severin Bigler

Mehr Infos zu den Bikers Against Child Abuse (BACA) Ein englischsprachiges Video mit einer beispielhaften Einführungszeremonie ist auf der Startseite von www.BACAworld.org, der Website der internationalen gemeinnützigen Organisation, zu finden. Die Schweizer Website von Bikers Against Child Abuse ist unter www.switzerland.BACAworld.org einsehbar. Die vollständige Studie zu den Auswirkungen der Organisation ist auf ihrer Website www.BACAworld.org zu finden. Zudem kann man eine Weltkarte aller Chapter einsehen.

