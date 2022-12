Mein Ding: Autovermietung Sie träumte schon immer von teuren Autos: Nadie Ahmeti aus Dietikon vermietet Ferraris Für die 35-jährige Nadie Ahmeti ging ein Traum in Erfüllung, als sie mit ihrem Lebenspartner 2014 die Firma Swiss Elite Cars gründete. Sie vermieten Luxusautos, um den Leuten ein besonderes Fahrerlebnis zu ermöglichen. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 14.12.2022, 13.00 Uhr

Nadie Ahmeti im Ferrari 488 GTB Spyder, der zum Mietangebot ihres Unternehmens Swiss Elite Cars gehört, am Hauptstandort in Dietikon. Andrea Zahler

Aufgewachsen in einer Autofanatikerfamilie, träumte Nadie Ahmeti aus Dietikon schon immer davon, eines Tages ein teures Auto zu fahren. «Mein absolutes Traumauto war damals der Audi R8», sagt die 35-Jährige. Lange Zeit hat Ahmeti ihre Faszination für Autos aber eher für sich behalten. «Ich habe es vor anderen versteckt, weil ich mich als Frau dafür geschämt habe», sagt sie.

Als die gelernte Kauffrau vor neun Jahren aus einem Impuls heraus ihren Job kündigte und von Basel nach Zürich zog, lernte sie bei einer neuen Stelle ihren jetzigen Lebenspartner kennen. «Wir teilten unter anderem unser grosses gemeinsames Interesse für Autos», sagt Ahmeti.

Ihr Bruder mietete damals einen Audi R8 und lud das Paar zu einer Spritzfahrt ein. «Wir waren total begeistert und sind so auf die Idee gekommen, selber eine Autovermietung zu gründen», sagt sie. Kurz darauf ist Swiss Elite Cars entstanden. Das Unternehmen hat klein angefangen und bestand zu Beginn lediglich aus ein paar wenigen Autos.

Von Ferrari über BMW bis hin zu Rolls-Royce ist alles dabei

Schnell explodierte das Geschäft, aber: «Wir haben begonnen, mit Partnerfirmen und Privatpersonen, die uns ihre Autos zur Verfügung stellten, zusammenzuarbeiten», sagt Ahmeti. Heute ist Swiss Elite Cars im Besitz von verschiedensten Sportwagen und anderen Fahrzeugen der höheren Preisklasse. Darunter sind Marken wie Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Audi oder BMW.

Die Fahrzeuge können zu flexiblen Zeiten zwischen sieben Uhr morgens und zwölf Uhr nachts abgeholt und wieder zurückgebracht werden. Andrea Zahler

Ausserhalb ihres Hauptstandortes in Dietikon vermieten sie über ihre Partner auch Autos in Luzern und an mehreren Standorten im Kanton Aargau. «Wir wollen anderen Autoliebhabern das ermöglichen, wovon wir früher immer geträumt haben», sagt Ahmeti. Es gehe dabei vor allem um das besondere Feeling beim Fahren. Für manche sei das Erlebnis oder die Überraschung so überwältigend, dass sogar Tränen fliessen, sagt sie.

Die Fahrzeuge können jeweils für 5, 12, 24 oder 48 Stunden sowie auch für eine Woche oder einen ganzen Monat gemietet werden. Grundvoraussetzung ist, dass der Mieter mindestens 21 Jahre alt ist, seit mindestens drei Jahren den Führerausweis hat und über einen Schweizer Wohnsitz verfügt.

Das Vermieterpaar ist jeweils froh, wenn Kundinnen und Kunden ihr gewünschtes Fahrzeug frühzeitig reservieren. Im Gegenzug bieten sie flexible Übergabezeiten zwischen sieben Uhr morgens und zwölf Uhr nachts an. Neben der Standardvermietung gehören auch ein Chauffeurservice, Sicherheitspersonal sowie eine Stretchlimousine und ein Privatjet zum Angebot von Swiss Elite Cars.

Mit einem zweiten Business will sie nun andere inspirieren

Anfangs hat es Ahmeti Überwindung gekostet, anderen als Inhaberin einer Luxusautovermietung gegenüberzustehen. Denn schliesslich sei es ein von Männern dominiertes Business, sagt sie. Mittlerweile ist ihr von dieser Unsicherheit nichts mehr anzumerken. «Ich habe gelernt, zu mir selbst zu stehen und meinen Weg so zu gehen, wie ich es für richtig halte», sagt Ahmeti.

Mit ihrem Onlineportal «Shine Yourself» will sie nun anderen Menschen helfen, auf ihre innere Stimme zu hören. Andrea Zahler

Im Jahr 2016 – zwei Jahre nach der Gründung von Swiss Elite Cars – startete sie mit ihrem Onlineportal «Shine yourself» noch ein zweites Business. Mit einem selbstverfassten Buch, Blogbeiträgen, Workshops sowie Einzelcoachings will sie den Menschen helfen, auf ihre innere Stimme zu hören und ihre Leidenschaft zu leben. «Ich habe mir mit der Autovermietung ein für mich sinnerfülltes Leben aufgebaut und möchte nun auch andere dabei unterstützen», sagt Ahmeti.

