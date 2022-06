Mein Ding: Autorin «Es kam alles aus dem Kopf»: Die Dietikerin Larissa Burn hat sich mit dem Schreiben ihres Thrillers einen Traum erfüllt Die Dietiker Studentin Larissa Burn hat im letzten Jahr ihren Traum verwirklicht und einen Thriller mit dem Titel «Get Rest – Das Schlaflied» geschrieben. Nun ist sie auf der Suche nach einem Verlag, mit dem sie ihr erstes eigenes Buch veröffentlichen kann. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 15.06.2022, 15.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Larissa Burn mit ihrem Buch «Get Rest – Das Schlaflied» im Grande Café in Zürich. Valentin Hehli

Schon als Kind hat die mittlerweile 22-jährige Larissa Burn aus Dietikon gerne gelesen und Geschichten geschrieben. Mit den Jahren entwickelte sich der Wunsch, eine längere Geschichte oder gar ein Buch zu schreiben. Im Jugendalter verlor Burn die Idee wieder ein wenig aus den Augen. Sie hat sich für eine KV-Lehre in der Versicherungsbranche entschieden.

Erst im letzten Jahr hat sie begonnen, ihren Wunsch in die Wirklichkeit umzusetzen. «Ab Februar habe ich meinen Job auf 50 Prozent reduziert und in meiner freien Zeit Ideen für eine mögliche Geschichte gesammelt», sagt Burn. Bereits vorher sei geplant gewesen, dass sie 2021 während sechs Monaten zu ihrem Freund nach Berlin zieht, sagt sie. «So konnte ich beides kombinieren und habe von Anfang April bis Ende August in Berlin mein erstes Buch geschrieben», sagt Burn.

Es handelt sich um einen Thriller mit dem Titel «Get Rest – Das Schlaflied». Auch sie selbst las schon immer am liebsten Fantasybücher, Thriller oder Krimis. «Mit Liebesromanen konnte ich nie etwas anfangen», sagt sie.

Inspiriert beim Schreiben wurde sie weder von ihrer Heimat Dietikon noch von ihrem vorübergehenden Zuhause in Berlin. Auch ihr Umfeld spielte bei der Entwicklung der Handlungen und Figuren keine Rolle. «Es kam bei mir alles aus dem Kopf und ich denke meine Ideen waren eine Art Mix aus all den Geschichten, die ich schon gelesen habe», sagt Burn.

Feinschliff im Grande Café in Zürich

Nach ihrer Rückkehr aus Berlin nahm sie ihre 50-Prozent-Stelle wieder auf und gab ihrem fast fertiggestellten Buch im Grande Café in Zürich noch den letzten Feinschliff. «Eine gute Freundin von mir arbeitet hier im Café und so konnte ich zwischendurch ein wenig mit ihr quatschen oder mir Ratschläge holen. Auch das Cover des Buches hat sie gestaltet», sagt Burn.

Auch Burn selbst liest am liebsten Fantasybücher, Thriller oder Krimis. Valentin Hehli

Fast zeitgleich begann Burn Mitte September ihr Studium in Business Communication. Mithilfe von ein paar Freunden überarbeitete sie das Buch noch einige Male und gab es schliesslich im Dezember in den Druck. Seit Januar vertreibt Burn nun die erste Auflage ihres Thrillers im Selbstverlag. Sie habe insgesamt 100 Bücher drucken lassen und bisher 60 davon an Bekannte von Bekannten verkaufen können, sagt sie. Die Rückmeldungen seien sehr positiv gewesen. «Erstaunlicherweise haben viele gesagt, dass es spannend ist, das Buch ein zweites Mal zu lesen», sagt Burn.

Ihr nächstes Ziel ist nun, in Zusammenarbeit mit einem Verlag eine 2. Auflage des Buches zu veröffentlichen. Obwohl sie mit ihrer Geschichte zufrieden sei, sehe sie Verbesserungspotenzial und sei offen für Änderungsvorschläge seitens des Verlags.

Balance zwischen Ruhe und Spannung

Durch das Schreiben ihres ersten Buches hat Burn gemerkt, dass sie es sich durchaus vorstellen könnte, irgendwann nach Abschluss ihres Studiums Vollzeitautorin zu werden. Das Schreiben ist für sie ein Weg, aus dem Alltag herauszukommen. Am meisten Spass mache es ihr, die passenden Wörter zu finden und damit die Geschichte so spannend wie möglich zu gestalten.

«Ich habe das Buch nicht von Anfang an bis zum Schluss geschrieben, sondern hatte einzelne Szenen im Kopf, die ich dann zusammensetzte. Die Lücken dazwischen aufzufüllen, war nicht immer ganz einfach», sagt Burn. Auch schwierig sei gewesen, eine gute Balance zwischen Ruhe und Spannung zu finden, sagt sie.

Für Burn ist das Schreiben ein Weg, um aus dem Alltag herauszukommen. Valentin Hehli

Burns Thriller handelt von einer Hauptperson, die in Form von Briefen Rätsel erhält. Die Geschichte spielt in einem fiktiven Dorf, in dem zur gleichen Zeit ein Mörder rumgeht. Ob und vor allem wie die beiden Handlungsstricke zusammenhängen, wird erst im Verlauf des Buches aufgelöst.

Burn ist bereits in der Ideenfindung für ein zweites Buch. Ob es eine komplett neue Geschichte oder eine Fortsetzung des ersten Buches werden soll, will sie aber noch nicht verraten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen