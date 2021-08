Mein Ding: Armbrustschiessen «Das Armbrustschiessen ist eine Konzentrationssache»: Seit 46 Jahren begeistert er sich für den Präzisionssport Peter Gloor begann im Alter von 22 Jahren bei den Armbrustschützen Oberengstringen mit dem Schiesssport. Für den Verein wünscht er sich wieder mehr Limmattaler Beteiligung. Carmen Frei 25.08.2021, 11.46 Uhr

Peter Gloor spannt die Armbrust. Gut 20 Kilogramm müssen gestemmt werden, um den Bogen zu spannen. Valentin Hehli Die Zielscheibe wurde im Vergleich zu früher angepasst: Heute ist das Zehnerfeld nur noch sechs Millimeter breit, früher waren es noch zwölf. Valentin Hehli Peter Gloor zielt und schiesst – dafür braucht es Konzentration und eine ruhige Hand. Der Präzisionssport beginne im Kopf, sagt er. Valentin Hehli Die Pfeile waren früher aus Holz, heute werden sie aus Kunststoff hergestellt. Ein Pfeil hält bis zu fünf Jahren. Valentin Hehli Am Donnerstag treffen sich die Armbrustschützen in der Schützenstube in Oberengstringen. Neben den Mitgliedern sind auch Gäste willkommen, die Wirtschaft wird dann auch betrieben. Valentin Hehli Beim Armbrustschützenstand wird meist kniend über die Distanz von 30 Metern geschossen.. Valentin Hehli Sowohl der Bogen als auch die Sehne sind aus Kunststoff. Peter Gloor zeigt die einzelnen Kunststofffäden, aus der sich die Sehne zusammensetzt. Valentin Hehli

Peter Gloor kniet konzentriert mit der Armbrust in der Hand im Schützenhaus in Oberengstringen. Er atmet tief ein, tief aus und schiesst. Schon seit 46 Jahren ist er bei den Armbrustschützen Oberengstringen dabei. Er weiss, worauf es bei dem Präzisionssport ankommt.

«Das Armbrustschiessen ist eine Konzentrationssache», meint Gloor. Der Schütze oder die Schützin brauche sehr wohl eine gute Kondition, aber ein Muskelpaket müssten er oder sie nicht sein. «Das Schiessen ist eine reine Kopfsache», sagt der 68-Jährige. Er sei früher oft nach der Arbeit schiessen gegangen, um herunterzufahren. Gloor arbeitete in der SBB-Werkstatt in Altstetten.

Gloor wünscht sich wieder mehr Limmattaler Vertretung

«Es beruhigt, wenn man trifft. Sonst allerdings nicht, dann regt man sich noch mehr auf», sagt er und lacht. Gloor kommt zweimal in der Woche zum Armbrustschiessen nach Oberengstringen. Die Armbrustschützen treffen sich hier jeweils am Donnerstagabend von 17.30 Uhr, bis es dunkel wird, trainiert werden kann aber jederzeit.

Seit drei Jahren ist Gloor nun auch Präsident der Armbrustschützen Oberengstringen. Er wohnt selbst nicht im Limmattal, sondern in Steinmaur.

«Vor 25 Jahren hatten wir noch Schützen aus Weiningen, Ober- und Unterengstringen»,

sagt er. Nun kämen die nächsten aus Seebach und Schwamendingen, die Schützen mit dem weitesten Weg aus Rüti und Tuggen.

Gloor hätte gerne wieder Armbrustschützen-Nachwuchs aus der Region. «Es gibt Leute in Oberengstringen, die wissen gar nicht, dass wir hier einen Armbrustschiessstand haben», erklärt er. Aktuell seien sie acht Mitglieder bei den Armbrustschützen Oberengstringen. «Unsere älteste Schützin ist 82 Jahre alt», sagt Gloor. Sie schiesse immer noch regelmässig.

Verschiedene Faktoren müssen für einen Treffer bedacht werden

Zwar ist eine Armbrust mit sechseinhalb Kilogramm Gewicht nicht gerade leicht, laut Gloor kommt es aber vor allem auf die Technik an. Geschossen wird über eine Distanz von 30 Metern. Die Scheibe hat einen Durchmesser von 114 Millimetern. Beim Zielen gelte es, die Wasserwaage zu beachten, richtig zu visieren und ruhig zu bleiben.

«Der Pfeil hat eine Markierung, damit man ihn immer gleich auf die Armbrust legt»,

erklärt Gloor. Das habe einen Einfluss auf die Flugbahn. Auch ob ein Wind wehe, ob es regne oder hell sei, müsse beim Schiessen berücksichtigt werden. Die verschiedenen Situationen trainieren die Schützen. «Bei einem Wettkampf muss man das auch können», sagt Gloor.

Wieder mehr Veranstaltungen für die Armbrustschützen

Gerade konnte er am 70. General-Weber-Gedenkschiessen, das an die Schlacht von 1799 in Frauenfeld erinnert, wieder seine Fähigkeiten zeigen. «Dort habe ich auch alte Schützenkollegen wieder getroffen», sagt Gloor. Es sei immer ein schönes Wiedersehen. Als Nächstes findet das Oberengstringer Volksschiessen am 16. und 17. September statt, später in der Saison das Martinischiessen in Oberkirch.

Der nächste Grossanlass ist 2022 das Eidgenössische Armbrustschützenfest im Thurgau mit etwa 1000 Schützinnen und Schützen. 2025 wird zudem das Fest zum 1155. Geburtstag von Oberengstringen stattfinden, an dem die Armbrustschützen ebenfalls beteiligt sind. Bis dahin hofft Gloor auf einige weitere begeisterte Armbrustschützen.