Maroteaux-Lamy-Syndrom «Dass ich nicht immer geschont wurde, hat mir gutgetan»: Wie diese ETH-Entwicklungsingenieurin mit einer seltenen Stoffwechselkrankheit lebt Die 29-jährige Surya Häne aus Baden leidet am Maroteaux-Lamy-Syndrom (MPS VI). Hier erzählt die Badenerin ihre Geschichte. 05.01.2022

Surya Häne in ihrer Wohnung in Baden. Seit ihrer Kindheit leidet die

29-Jährige am Maroteaux-Lamy-Syndrom (MPS VI). Roland Schmid

Als Surya Häne sechs Jahre alt war, bemerkte ihre Kindergärtnerin, dass die Motorik bei ihr anders war als bei den anderen Kindern. Sie empfahl ihrer Familie die Abklärungen im Kinderspital Zürich.

Nach etlichen Untersuchungen und der Analyse von Blut- und Hautproben, wurde bei ihr die seltene Stoffwechselkrankheit Maroteaux-Lamy-Syndrom (MPS VI) diagnostiziert. Selten ist MPS VI deshalb, weil die Prävalenz, also die Häufigkeit der Krankheit, bei zwischen 1 und 9 pro 1'000'000 untersuchten Menschen auftaucht.

Bis heute empfindet es Surya Häne als Glück, dass ihre Kindergärtnerin damals bemerkte, dass bei ihr etwas nicht stimmte. Vor kurzem habe sie eine knapp 60-jährige Frau kennen gelernt, die ebenfalls an MPS VI leidet und lange fehldiagnostiziert wurde.

Die richtige Diagnose kriegte sie erst vor wenigen Jahren. «Auch bei mir hätte es sein können, dass es bis jetzt unbemerkt weitergegangen wäre, ohne die richtige Diagnose. Das hätte mir einige Behandlungsmöglichkeiten in der Zukunft verunmöglicht», sagt sie.

Maroteaux-Lamy-Syndrom (MPS VI) MPS VI ist eine angeborene, zu den Stoffwechselstörungen gehörige Lysosomale Speicherkrankheit. Neben Verformungen der Wirbelkörper, Gelenkkontrakturen, Hernien, Atemwegsinfektionen sowie einer Einschränkung der Lungenfunktion leiden die Betroffenen oft unter Kleinwüchsigkeit und weisen von der Halswirbelsäule bis zu den Füssen Abnormitäten auf. Die Intelligenz der Patienten ist in der Regel nicht beeinträchtigt.

Mit sechs Jahren spürte Surya Häne noch nichts von der Krankheit, die sie hat. Von medizinischer Seite hiess es damals darüber hinaus, dass es kein Mittel gäbe, um die Krankheit zu bekämpfen. Dann kamen die Symptome.

Mit etwa neun Jahren war sie übermässig oft erkältet, hatte unzählige Mittelohrenentzündungen und ein eingeschränktes Gehör. Sie hatte starke Schlafapnoe, da ihr Atem in der Nacht oft aussetzte. Dazu hatte sie starke Wadenkrämpfe.

Unzählige Operationen und ein Masterabschluss

Häne fehlt aufgrund von MPS VI ein Enzym, das dafür sorgen würde, dass ein bestimmter Baustein – der für die Entwicklung von Knochen, Knorpel und Haut gebraucht wird – wieder abgebaut wird. Durch den gestörten Abbauprozess bleibt der Baustein im Körper, zerstört Zellen und greift die Knochenbildung an.

Deshalb musste sie unzählige Operationen – insbesondere im Teenageralter – durchstehen, die unter anderem auch präventiv durchgeführt wurden, um eine Fehlbildung der Gelenke zu verlangsamen. Hinzu kamen Operationen an den Knien, den Ohren und auch an den Händen.

Häne sagt: «Damals war das alles normal für mich. Rückblickend gesehen war es aber eine schwierige Zeit. Ich war scheu, zurückhaltend und daher auch ein Magnet für Mobbing.» Auch im schulischen Bereich war es nicht einfach. Ihr Sekundarlehrer wollte damals, dass sie in eine Gehörbehindertenschule geht und war überfordert. «Ich wollte aber in die Kantonsschule und danach studieren», sagt Häne. Es sei eine Herausforderung gewesen, das durchzuboxen, obschon sie gute Noten hatte.

Heute hat Surya Häne einen Masterabschluss der ETH Zürich in Molekularbiologie, seit knapp einem Jahr arbeitet die 29-Jährige Vollzeit als Entwicklungsingenieurin. Sie wertet Experimente mit Blut, Plasma oder Viren aus und testet damit Maschinen. Seit sie 14 ist, bekommt Häne zudem einmal pro Woche eine Infusion, die jeweils rund fünf Stunden dauert und die sie mit dem Enzym versorgt, das ihr Körper aufgrund der Stoffwechselstörung selbst nicht herstellen kann.

«Das hat mein Leben verändert», sagt sie. Die Infekte, die zuvor immer wieder aufgetaucht sind, waren verschwunden. Die Aussetzer bei der Atmung traten durch die wöchentliche Infusion noch einmal pro Stunde auf, anstatt wie zuvor jeweils 64-mal.

«Je älter ich werde, desto schwieriger wird es»

Häne kommt heute im Privat- und Berufsleben gut zurecht, kann unterdessen während der Infusion für sich kochen. Trotzdem begleitet sie die Krankheit weiterhin. «Ich muss immer wieder Abklärungen im Spital machen. Dazu kommt einmal pro Woche Infusion nach der Arbeit und die Physiotherapie», sagt sie. «Das ging aber bis jetzt immer.» Sobald sich aber etwas verschlechtert, werde es schwierig.

Surya Häne kommt heute im Privat- und Berufsleben gut zurecht. Roland Schmid

«Ich glaube es war einfacher für mich, als ich jünger war. Da war ich stärker. Je älter ich werde, desto schwieriger wird es», sagt Häne. Sie hat heute mehr Ängste. «Damals war die siebenstündige Hüftoperation kein Problem für mich. Müsste ich das jetzt noch einmal machen, würde ich wohl durchdrehen», sagt sie.

Neben ihrem Umgang mit der Krankheit habe sich im Laufe der Zeit auch derjenige mit den Ärzten verändert: «Ich bin kritischer mit ihnen und höre mehr auf mich selbst als noch früher», sagt sie.

Weniger Angst vor Krankheiten haben

Menschen, die von ihrer Krankheit wissen, würden ihr in den meisten Fällen mit Bewunderung begegnen. Natürlich komme es aber auf den Bezug an, welchen die Person zu Häne hat. Dort, wo es aber in erster Linie um Leistung gehe, löse es bei vielen Menschen Ängste aus. So wie bei ihrem Sekundarlehrer, der mit der Situation überfordert war. «Diese Menschen fragen sich, was die Krankheit für sie selbst bedeuten würde, wie schlimm es für sie wäre und dass für dieses Kind deshalb alles zu anstrengend sein muss. Diese Reaktion ist aber auch normal», sagt Häne.

Das Problem sei, dass man dann alles von seiner eigenen Warte aus bewertet und dann vergesse, auf das Kind zu hören. Surya Häne sagt: «Mir hat es gerade auch psychisch gutgetan, dass man nicht immer Rücksicht genommen hat. Dass ich normal zur Schule gehen konnte.»

Dieser Umgang und die Einbindung wie bei anderen Kindern habe ihr gutgetan. Häne möchte das weitergeben. «Man muss nicht immer geschont werden. Ich wünsche mir, dass die Menschen weniger Angst vor solchen Krankheiten haben. Die Angst der Erwachsenen kann einem Kind viele Möglichkeiten verschliessen.»

