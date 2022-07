Sommer PET-Flaschen zum Planschen: Seine Bikinis sind aus Limmat-Plastik

Peter Hornung produziert mit seinem Label Round Rivers Bademode aus Abfall, der in der Limmat herumschwimmt. Bisher hat er bereits über 37'000 PET-Flaschen eine neue Bestimmung gegeben. Bald will der 41-Jährige auch aus anderen Flüssen in Europa den Rohstoff für seine Mode fischen.