Dietikon Limmatweg- und Marmoriweg-Sanierung startet Ende Monat Anfang Monat hatte der Dietiker Stadtrat mitgeteilt, dass sowohl der Limmatweg als auch der Marmoriweg saniert werden müssen. Er hat dafür einen Kredit in der Höhe von 120'000 Franken genehmigt. LiZ 17.06.2022, 16.23 Uhr

Die Sanierungsarbeiten am Limmatweg sowie am Marmoriweg in Dietikon sollen Ende Juni beginnen. Beide Wege befinden sich im schlechten Zustand. Im Bild: der Limmatweg in Dietikon. Sophie Rüesch (18. März 2020)

Grund für die Sanierung ist der schlechte Zustand der beiden Wege. Sie sind ausgewaschen. Deshalb bleibt das Wasser in Schlaglöchern liegen.

Nun steht der Baustart am Limmatweg kurz bevor. Wie es in einer Mitteilung heisst, beginnen die Arbeiten dort am Montag, 27. Juni. Sie dauern voraussichtlich bis zum 18. Juli. Bei den Arbeiten wird die Oberfläche im Bereich Grillplatz Allmend bis zur Unterführung Schäflibach saniert.

Gleiches gilt für den Marmoriweg. Dort starten die Arbeiten gemäss Mitteilung am Montag, 11. Juli. Sie werden voraussichtlich bis am 2. August dauern. Die Bauarbeiten werden durch die Ch. Bräm AG ausgeführt.