Limmattal/Zürich 136 Millionen Franken für Verkehrsprojekte im Limmattal – Kanton will insgesamt 1,34 Milliarden in verschiedene Projekte investieren Insbesondere in der Stadt Zürich und im Glattal sollen Tramlinien verlängert und S-Bahn-Haltestellen erweitert werden: Der Zürcher Regierungsrat hat die Agglomerationsprogramme der vierten Generation verabschiedet. 01.06.2021, 10.59 Uhr

Auch die Veloschnellroute Schlieren-Spreitenbach gehört zum Aggloprogramm.

Sibylle Egloff

In den drei Programmen «Stadt Zürich-Glattal», «Limmattal» und «Zürcher Oberland» sind insgesamt 134 Verkehrsmassnahmen aufgeführt, deren Umsetzung zwischen 2023 und 2027 gestartet werden sollen. Das Investitionsvolumen gibt der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Dienstag mit 1,34 Milliarden Franken an.