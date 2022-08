Förderung von Reptilien entlang der Ämtler Bahnlinie

Limmattal/Säuliamt Eine Verkehrsachse für Reptilien: So entwickelte sich das Projekt «Natur neben dem Gleis» Werner Schwehr vom Natur- und Vogelschutzverein Gartenrötel in Uitikon und Naturschützer Walter Zuber aus Wettswil haben das Reptilien-Förderungsprojekt entlang der Ämtler Bahnlinie zwischen Zürich Altstetten und Knonau aufgegleist. Nun wird das Konzept auf andere Regionen ausgeweitet. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mehr Biodiversität an der Ämtler Bahnlinie: Werner Schwehr vom Uitiker Natur- und Vogelschutzverein Gartenrötel brachte das Projekt für Reptilien ins Rollen. Bild: Claudio Thoma

Die Gleise zwischen Zürich Altstetten und Knonau dienen nicht nur dem Personen- und Güterverkehr, sondern bilden auch einen Wanderweg für Reptilien. Kleinstrukturen wie Steinhaufen und Astriegel fördern die dort beheimateten Schlingnattern, Zauneidechsen, Blindschleichen, Mauereidechsen sowie Ringelnattern und bieten ihnen Zufluchtsorte und Eiablageplätze.

Zehn Limmattaler und Ämtler Naturschutzvereine standen im Einsatz

Möglich gemacht haben die ökologische Aufwertung der Ämtler Bahnlinie Werner Schwehr vom Natur- und Vogelschutzverein Gartenrötel Uitikon und Naturschützer Walter Zuber aus Wettswil. In Zusammenarbeit mit Andrin Gross, Mitarbeiter der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) in Birmensdorf, sowie neun weiteren Natur- und Vogelschutzvereinen aus dem Limmattal und dem Säuliamt sowie Bird Life Zürich wurde das Projekt «Natur neben dem Gleis» realisiert.

Angestossen wurde das Vorhaben bereits vor sieben Jahren. In etlichen Stunden erfassten zahlreiche Freiwillige die entlang der Bahnstrecke vorkommenden Reptilien. Aus den Erkenntnissen erarbeitete das Projektteam zusammen mit dem Reptilien- und Amphibien-Experten Manuel Frei Vorschläge für Massnahmen, um den Tieren einen attraktiven Lebensraum zu bieten.

SBB mussten zuerst überzeugt werden

Mithilfe eines Budgets von 120’000 Franken, hauptsächlich vom Lotteriefonds des Kantons Zürich, platzierte das Projektteam Wurzelstöcke, Steinkörbe, Holzbretter, legte Steinhaufen an und verbesserte die Wiesen- und Waldpflege. Bevor die Naturschützer zur Tat schreiten konnten, war jedoch noch etwas Überzeugungsarbeit nötig. Die Bahnstrecke befindet sich im Besitz der SBB und des Bundesamts für Strassen (Astra). Erstere waren von den Plänen nicht gleich überzeugt gewesen. Dies aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Streckenunterhalts. Nach einem Augenschein vor Ort verflogen jedoch die Bedenken.

2018 erfolgte der Startschuss für die Umsetzung der geplanten Massnahmen. Vier Jahre später konnte das Team nun diesen Sommer das Projekt abschliessen und den Unterhalt der neu geschaffenen Strukturen an die SBB und die lokalen Vereine abgeben. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter. Nach anfänglichem Zögern zeigen sich die SBB nun so überzeugt vom Projekt, dass sie in der Ostschweiz und in Zug mehrere Strecken ähnlich aufwerten wollen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen