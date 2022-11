Limmattaler des Jahres 2022: Jetzt entscheiden Sie

Limmattaler des Jahres Jetzt entscheiden Sie: Wer folgt auf Museumsleiter Patrick Bigler? Die Redaktion hat sechs Personen nominiert. Jetzt entscheiden Sie, wer Limmattalerin oder Limmattaler des Jahres wird. Sandro Zimmerli, Virginia Kamm, Sibylle Egloff und Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

242 Leserinnen und Leser hatten Patrick Bigler, Leiter des Wagi-Museums in Schlieren, zum Limmattaler des Jahres 2021 gewählt. Valentin Hehli

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Auch 2022 hat viele kleinere und grössere Geschichten geschrieben, die berührten, erstaunten oder für Aufsehen sorgten. Dahinter stehen Menschen, die durch ihren Einsatz etwas Besonderes für die Allgemeinheit geleistet haben. Das soll gewürdigt werden. Deshalb nominiert die Redaktion der «Limmattaler Zeitung» auch dieses Jahr sechs Personen für die Wahl als Limmattalerin des Jahres oder als Limmattaler des Jahres.

Nun sind Sie, liebe Limmattaler Leserinnen und Leser, an der Reihe. Sie bestimmen, wer den Titel der Limmattalerin oder des Limmattalers des Jahres verdient hat und damit Nachfolgerin oder Nachfolger von Patrick Bigler wird. Der Betriebsleiter des Wagi-Museums in Schlieren hatte die Wahl 2021 gewonnen. Er steht für den Erfolg des Museums, das 2017 eröffnet wurde und das Erbe der Wagi am Leben erhält.

So stimmen Sie ab Wer wird Limmattaler des Jahres 2022? Die Leserinnen und Leser der «Limmattaler Zeitung» geben die Antwort. Schicken Sie ein E-Mail mit dem Betreff «Limmattaler des Jahres», dem Namen Ihrer Favoritin oder Ihres Favoriten sowie Ihrer Adresse und Telefonnummer an liz@chmedia.ch. Oder schicken Sie eine Postkarte mit dem Stichwort «Limmattaler des Jahres», dem Namen ihrer Favoritin oder ihres Favoriten sowie Ihrer Adresse und Telefonnummer an Limmattaler Zeitung, Heimstrasse 1, 8953 Dietikon. Einsendeschluss ist der 14. Dezember. Jede Person darf nur eine Stimme abgeben. Es wird keine Korrespondenz geführt und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wer seine Stimme abgibt, nimmt an einer Verlosung teil. (liz)

2020 durfte sich das 45-köpfige Pflegeteam 5 Ost des Spitals Limmattal über die Wahl freuen. Vom Ausbruch der Coronapandemie im März 2020 bis zur Titel-Verleihung hatte es sich auf der Bettenstation 5 Ost um rund 200 Coronapatienten gekümmert. Damit hinterliess das Team bei den Leserinnen und Lesern viel Eindruck. 2019 hatte Rolf Wild aus Schlieren die Wahl gewonnen. Der damalige OK-Präsident des Schlierefäschts durfte den Titel im Namen seines Teams und der vielen Helferinnen und Helfer entgegennehmen. Im Jahr 2018 ging der Titel an Margrit Gähwiler aus Oetwil. Über 50 Jahre lang hatte sie sich der gemeinnützigen Arbeit verschrieben. Sie präsidierte den Frauenverein und den Samariterverein in Oetwil, im Limmattal und im Kanton Zürich. 2017 gewann Jackie Rubi, die mit ihrem Orgelsurium in Unterengstringen begeisterte. Wer reiht sich jetzt in diese Liste ein? Sie haben die Wahl.

Das gibt es zu gewinnen Machen Sie mit und gewinnen Sie mit der «Limmattaler Zeitung»! Wer bei der Wahl zur Limmattalerin des Jahres beziehungsweise zum Limmattaler des Jahres abstimmt, nimmt an der Verlosung einer Übernachtung für zwei Personen im Hotel Rigi Kaltbad inklusive Frühstück und Eintritt ins Mineralbad mit Spa teil. Die Limmattalerin des Jahres beziehungsweise der Limmattaler des Jahres gewinnt eine Übernachtung im Seminar- und Wellnesshotel Stoos inklusive Halbpension plus Spa-Eintritt. (liz)

Diese sechs Personen aus dem Limmattal stehen heuer zur Wahl

Valentin Hehli

Der Dietiker Theo Bruggmann hat schon über 820 alte Dietiker Klassenfotos gesammelt, digitalisiert und nummeriert. Alle paar Tage postet er eines davon auf Facebook, sehr zur Freude vieler Nutzerinnen und Nutzer: Diese erkennen sich teilweise auf den Bildern wieder oder ergänzen fehlende Namen der abgebildeten Personen. So hat der 76-Jährige schon einige ehemalige Schulkameradinnen und -kameraden wieder zusammengebracht. Einige der Fotos sind schwarz-weiss und stammen aus den 1920er-Jahren. Bruggmann bezieht diese vom digitalen Staatsarchiv des Kantons Zürich, erhält sie vom Ortsmuseum Dietikon oder bekommt sie direkt auf Facebook zugeschickt. Seiner Heimat Dietikon gilt ein besonderes Interesse, weshalb er auch alte Bilder der Stadt sammelt und Postkarten daraus macht.

Severin Bigler

Die 28-jährige Urdorfer Primarlehrerin Jeanine Eberle ist Ende 2020 nach Nepal ausgewandert. In Tilottama nahe der Stadt Butwal hat sie gemeinsam mit ihrem nepalesischen Mann Amit Bidhyarthi die Schule Junkiri Planet und das Heim Sano Prakash Home für unterprivilegierte Kinder aufgebaut. «Junkiri Planet», was so viel heisst wie Glühwürmchen-Planet, besuchen zurzeit bereits 110 Schülerinnen und Schüler zwischen der Spielgruppe und der zehnten Klasse, während im Kinderheim 12 Kinder untergebracht sind. Finanziert werden die Institutionen teilweise von Eberles Verein Sano Prakash. Unter anderem bei einem Benefizanlass im Juli 2022 im Urdorfer Schulhaus Moosmatt sammelte der Verein zu diesem Zweck mit Musik, Geschichten aus Nepal, Videos und einem anschliessenden Apéro Geld.

Sandra Ardizzone

Ultramarathonläufer Jack Haug aus Weiningen hat schon viel Verrücktes gemacht. 250 Kilometer in der prallen Sonne durch die Sahara gerannt. Den Amsterdamer Marathon in drei Stunden und 13 Minuten absolviert. Einen Ultramarathon auf rund 4700 Metern über Meer am Khunjerab-Pass in Pakistan bestritten, während er mit der Höhenkrankheit zu kämpfen hatte. Aber ein Start auf 5894 Metern über Meer war auch für ihn Neuland. Auf dem Kilimandscharo in Tansania hat der 42-Jährige am 15. Juli den bislang höchstgelegenen Ultramarathon der Welt bestritten und gewonnen. Seine Leistung brachte ihm nun einen Eintrag im «Guinness-Buch der Rekorde». Der Sieg und der damit verbundene Rekord waren ein erfreuliches Ende für eine Reise, die nicht gut startete: Am ersten Tag stand er noch ohne Gepäck da.

Severin Bigler

Aus Liebe zu ihrem Heimatort Urdorf übernahm Elisabeth Lüchinger 1982 das Amt der Ortschronistin. Im Chronikstübli des Ortsmuseums verbrachte sie unzählige Stunden, um die Dorfgeschichte Urdorfs zu pflegen, weiterzuführen, Zeitungsartikel, Gegenstände und Unterlagen zu sammeln, Sachgebieten zuzuordnen und zu archivieren. Am Mittwochnachmittag konnten sie zudem interessierte Einwohnerinnen und Einwohner sowie auch Schulkinder an ihrem Arbeitsplatz besuchen, um ihr historische Fragen zu stellen. Lüchinger war aber auch stets im Dorf unterwegs und hielt mit Fotografien und Notizen den Wandel in der Gemeinde fest. Nach 40 Jahren beendete sie im Sommer im Alter von 80 Jahren altershalber ihr Wirken als Ortschronistin und übergab die Aufgabe der Historikerin Stéphanie Prieto.

Chris Iseli

Ueli Moosers Markenzeichen sind sein Pagenschnitt und seine Melone. Auch musikalisch mag es die 78-jährige Volksmusiklegende aus Birmensdorf gerne unkonventionell. Mooser erweitert den Rahmen der typischen Volksmusik ständig. 2002 gründete er mit seiner Frau Chatrina Mooser die Hanneli-Musig, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Melodienerbe der verstorbenen Volksmusiksammlerin Hanny Christen weiterzuverbreiten. Die Volksmusik-Formation hat vergessenen Melodien und Rhythmen neues Leben eingehaucht. Nach 20 Jahren im Rampenlicht verabschiedet sich die Gruppe dieses Jahr mit der Abschiedstournee «Gassenhauer» offiziell von der Bühne. Dafür haben die Musiker zum ersten Mal in ihrem 20-jährigen Bestehen auch ein Musikstück mit Gesang aufgenommen.

Valentin Hehli

Mario Pingitore lebt seit seinem Zuzug aus seiner Heimat Italien im Jahr 1972 in Dietikon. Im Bezirkshauptort machte er sich einen Namen als Präsident des 1993 gegründeten Vereins Circolo Culturale Sandro Pertini. Seit dreissig Jahren organisieren Pingitore und der Vorstand kulturelle Anlässe und fördern den Austausch zwischen Italienern und Schweizern. Ende 2021 wurde er ins Gremium des ­italienischen Konsularbezirks Zürich gewählt, um für die Anliegen seiner italienischen Landsleute einzustehen und die italienische Kultur und Gemeinschaft in der Schweiz zu pflegen. Er vertritt während fünf Jahren 220 000 Italienerinnen und Italiener. In dieser Zeit will er unter anderem auch bewirken, dass Nachkommen italienischer Einwanderer ihre Wurzeln kennen lernen. 2022 war sein erstes volles Amtsjahr.

